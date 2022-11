Święta coraz bliżej, rekrutacji coraz więcej. Ile zarobi Mikołaj, a ile pakowacz prezentów?

Według najnowszych danych Grupy Progres – w porównaniu do innych, spokojniejszych miesięcy roku – wzrost zapotrzebowania na kadrę w handlu, produkcji czy usługach wynosi obecnie od 20 do 30 proc. (w zależności od sektora).

Praca czeka nie tylko na kasie czy przy wykładaniu towarów. Nie brakuje ofert dla kandydatów gotowych wcielić się w role świątecznych postaci, ale także chcących sprzedawać choinki czy inne produkty bożonarodzeniowe albo pakować prezenty.

Zwiększa się również liczba ofert dot. świadczenia usług związanych z przygotowaniami do Świąt. Jednocześnie rośnie też liczba osób gotowych świadczyć takie usługi.

Zatrudnia m.in. Poczta Polska, która chce przyjąć 600 dodatkowych osób do obsługi świątecznych przesyłek (pracownicy sortowni, kierowcy oraz kurierzy). Kadry poszukują także firmy produkcyjne, kurierskie, magazyny, a także handel.

- Odnotowujemy znaczny wzrost zainteresowania pracą tymczasową i jest ono widoczne zarówno wśród firm, jak i kandydatów chętnych do podjęcia tego typu zatrudnienia. Wzmożone zapotrzebowanie kadrowe, wśród pracodawców z sektorów tj. handel, produkcja spożywcza, tekstylna oraz produkcja zabawek zaobserwowaliśmy już pod koniec trzeciego kwartału. Podobnie jest w e-commerce czy logistyce potrzebującej dzisiaj ogromnej liczby rąk do pracy przy dystrybucji towarów, na które zapotrzebowanie przed świętami, mimo kryzysu gospodarczego, jest duże. Pojawia się też sporo zajęć tj. Mikołaj, Elf, w sprzedaży choinek czy na różnego rodzaju bożonarodzeniowych stoiskach i jarmarkach. Ofert zatrudnienia do prac świątecznych będzie jeszcze więcej na przełomie listopada i grudnia - mówi Paweł Dąbrowski, prezes spółek operacyjnych w grupie Progres.