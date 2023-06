Światowi giganci łączą siły. Zapewnią pracę ponad 250 tys. uchodźcom

19 czerwca, podczas Europejskiego Szczytu Biznesowego TENT w Paryżu, w przeddzień Światowego Dnia Uchodźcy, grupa 41 międzynarodowych korporacji złożyła zobowiązania do zapewnienia 250 tys. uchodźców z Ukrainy i innych państw zatrudnienia oraz szkoleń w różnych krajach Europy.

W tej grupie znalazła się polska firma, EWL Group, która jako jedyna firma z polskim kapitałem uczestnicząca w szczycie.

Zobowiązała się, że w ciągu najbliższych trzech lat wesprze w poszukiwaniu pracy co najmniej 35 tys. uchodźców z Ukrainy – koncentrując się na rynkach w Polsce, ale także w Czechach, Niemczech, Holandii, Rumunii i Litwie.

- Polska odniosła duże sukcesy nie tylko obszarze działań pomocowych, ale również w aktywizacji zawodowej uciekających przed wojną ukraińskich obywateli – mówił podczas paryskiego szczytu Andrzej Korkus, prezes EWL Group.

Jak dodawał, EWL po wybuchu wojny do grudnia 2022 roku pomogła znaleźć pracę dla 12 tys. ukraińskich uchodźców.

- Razem możemy dokonać znacznie większego postępu. Jesteśmy oddani wspieraniu idei globalnej mobilności. Wierzymy, że bezpieczna i legalna praca przynosi korzyści całej wolnej globalnej społeczności – powiedział Andrzej Korkus.

EWL Group na liście razem z Accenture, KFC, bp czy PepsiCo

Wśród światowych marek, które zobowiązały się do zatrudnienia uchodźców w ciągu kolejnych trzech lat w krajach Europy, znalazły się m.in. Amazon, Hilton, Marriott International, ISS, a także Teleperformance, Accenture, Adidas, Blackstone, bp, Duni Group, ESS Group, FCC Medio Ambiente, Hempel, Hyatt, Ipsos, KFC, Kyndryl, L'Oréal Group, Menzies Aviation, Novartis, PepsiCo, Pfizer, QSRP, Starbucks EMEA, Suez, The Body Shop oraz The Kraft Heinz Company.