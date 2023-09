Studenci pod ścianą i bez pomocy. Muszą płacić nawet 3 tysiące miesięcznie

Z badania Tikrow wynika, że 59 proc. studentów wyda na swoje utrzymanie w nadchodzącym roku akademickim od 1,5 tys. do 3 tys. zł miesięcznie. Do tego co trzeci student nie korzysta z finansowej pomocy najbliższych.

– W minionym roku akademickim w Polsce studiowało około 1,2 mln ludzi. To ogromna grupa społeczna, przed którą stoi szereg wyzwań nie tylko natury edukacyjnej, ale również finansowej. Znaczna część z nich opuszcza rodzinne miejscowości i musi utrzymać się w innej części kraju. Zgodnie z naszym badaniem niemal co trzeci student jest zdany wyłącznie na siebie i praca, tuż obok nauki, staje się jego naturalną potrzebą – podkreśla Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.

Z badania przeprowadzonego przez Tikrow wynika, że większość studentów zamknie swoje miesięczne rachunki w widełkach od 1,5 do nawet 3 tys. zł miesięcznie. Na tę grupę składa się 30 proc. ankietowanych, których wydatki wyniosą od 1,5 do 2 tys. zł oraz 29 proc. respondentów z miesięcznymi kosztami życia od 2 do 3 tys. zł.

– Tu pojawia się przestrzeń dla pracodawców, którzy umiejętnie konstruując swoje grafiki i uelastyczniając planowanie zadań, mogą wiele zyskać, zatrudniając uczniów szkół wyższych. Na liście korzyści można wskazać dużą dostępność studentów, którzy łatwo dopasowują się do założeń pracy natychmiastowej oraz ich motywację, by dorobić do rosnących kosztów życia – dodaje.

Pieniądze i doświadczenie, czyli główne motywatory do podjęcia pracy na studiach

Z badania "Eurostudent" wynika, że pracujący studenci to przede wszystkim osoby na drugim stopniu studiów (studia magisterskie). Udział studentów pracujących wynosi 40 proc. w grupie poniżej 22 lat, z kolei 91 proc. w grupie powyżej 30 lat.

Co stanowi dla nich motywację do podjęcia pracy? 4 na 10 pracujących deklaruje, że pracuje głównie dla pieniędzy, z kolei ponad połowa traktuje na równi kwestię wynagrodzenia i możliwości zdobycia doświadczenia.

– W zależności od tego, czy dany student mieszka z rodzicami i studiuje w swojej rodzinnej miejscowości, czy też wyjechał na studia do innego miasta, ta motywacja może się nieco różnić. Ci drudzy znacznie częściej decydują się na podjęcie pracy, żeby pokryć koszty utrzymania. Dla wielu taka praca warunkuje możliwość studiowania, co również stanowi silną motywację. Z drugiej strony ci, którzy nadal mieszkają z rodzicami, często dorabiają, by pozwolić sobie na kupno dodatkowych rzeczy, na które w innym przypadku nie byłoby ich stać. Ponad połowa studentów, którzy wzięli udział w badaniu Eurostudent, zdecydowała się na drugie zajęcie, by zdobyć doświadczenie – mówi Izabela Foltyn z Aplikuj.pl.

Ponad połowa studentów, którzy wzięli udział w badaniu Eurostudent, zdecydowała się na drugie zajęcie, by zdobyć doświadczenie (Fot. Elizeu Dias/Unsplash)

Studenci zarabiają coraz więcej. Co piąty student dostaje pomiędzy 2 a 3 tysiące złotych miesięcznie

Na jakie zarobki mogą liczyć studenci? Badanie „Student w pracy” Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu pokazuje, że w 2023 r. co piąty student zarabia pomiędzy 2 a 3 tysiące złotych miesięcznie. To spadek o blisko 12 punktów procentowych w porównaniu z zeszłym rokiem. Tyle samo (19 proc.) otrzymuje pensję w wysokości od 3 do 4 tysięcy złotych na rękę, co jest porównywalne z 2022 r.

– Na rynku pracy obserwujemy dwa trendy. Z jednej strony firmy tną koszty i ograniczają zatrudnienie studentów, co wpływa na zwiększanie liczby osób deklarujących zarobki w przedziale 1001 a 2000 złotych oraz poniżej tysiąca złotych. Z drugiej strony widać profesjonalizację pracy studenckiej. Mimo niepewności na rynku przedsiębiorstwa chcą zatrudniać najlepszych kandydatów i są gotowe bardzo dobrze im zapłacić – mówi Marian Owerko, twórca i szef Programu Kariera, niezależnego programu płatnych staży dla studentów i absolwentów organizowanego przez Polską Radę Biznesu, której jest wiceprezesem.

Warto dodać, że młodzi ludzie oczekują zdecydowanie wyższych płac. 25,4 proc. studentów chciałoby obecnie zarabiać powyżej 10 tys. zł. 19 proc. studentek i studentów marzy o pensji między 4 a 5 tys. zł.

Z czasem oczekiwania płacowe rosną. Za rok co trzeci respondent chciałby zarabiać powyżej 10 tys. zł netto, za dwa lata – ponad 44 proc., a za dekadę – dwie trzecie badanych.

Akademiki nie zaspokajają popytu, a ceny wynajmu mieszkań poszybowały

Jak wynika z analizy międzynarodowej agencji doradczej Cushman & Wakefield, obecna liczba łóżek w publicznych i prywatnych akademikach pokrywa zapotrzebowanie zaledwie 9 proc. wszystkich osób studiujących w Polsce. Pozostali muszą wynająć pokój lub mieszkanie, a średnie kwoty najmu wzrosły o ok. 35 proc.

– Pamiętać trzeba, że studenci nie są jedyną grupą aktywną na rynku najmu. W ciągu ostatnich dwóch lat średnie kwoty najmu wzrosły o ok. 35 proc. Duży w tym udział miał wzrost kosztów eksploatacyjnych. Pośrednio na najemców przerzucano też koszty związane ze wzrostem stóp procentowych – w końcu niemała część wynajmowanych lokali to te, których zakup inwestorzy indywidualni wspierali kredytem. Teraz, kiedy ceny się ustabilizowały, a dostępna oferta jest dużo szersza, część najemców rozpoczęła poszukiwania mieszkań, które mogą zapewnić korzystniejsze warunki lub po prostu próbuje dostosować koszt najmu do kurczącego się budżetu domowego – wyjaśnia Ewa Tęczak, ekspertka rynku mieszkaniowego serwisu Otodom.

Najdrożej jest wciąż w Warszawie, gdzie średni ofertowy czynsz najmu wynosi ponad 5000 zł. Powyżej 3000 zł miesięcznie utrzymują się średnie stawki najmu w Trójmieście, Krakowie i Wrocławiu. W Katowicach, Lublinie, Rzeszowie i Poznaniu – a więc ośrodkach, gdzie odsetek studiujących w całej populacji mieszkańców jest największy – wynajęcie mieszkania to wydatek rzędu 2400 zł miesięcznie.

Dla porównania, jak pokazują dane Cushman & Wakefield, średni czynsz w publicznym akademiku za „łóżko” to około 700 zł za miesiąc, a w prywatnym – około 2 tys. zł miesięcznie.

