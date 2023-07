Straszenie cudzoziemcami nic nie da. Bez imigrantów ZUS i gospodarka się załamią

Chodzi o rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie państw, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych. Znalazła się tam lista krajów, których obywatele mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, co ma usprawnić proces legalizacji pobytu oraz zatrudniania tych osób w Polsce.

Donald Tusk w swoim nagraniu straszy, że dzięki tej zmianie do Polski będą mogli przyjeżdżać obywatele z krajów muzułmańskich, co może doprowadzić do powstania konfliktów takich jak ten we Francji.

- Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji - i właśnie teraz Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak - cytuję - Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria czy Islamska Republika Pakistanu (..) Te wizy będzie można dostawać łatwo i szybko, i będą je rozdzielać zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień - mówił szef PO.

Nielegalna migracja a zgłaszanie się po wizy to dwie inne sprawy

Jednak działanie rządu, które krytykuje szef PO od lat jest wyczekiwane przez firmy, które sprowadzają pracowników z zagranicy. One niezmiennie apelują o usprawnienie przepisów dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. Rozporządzenie MSZ miało właśnie taki cel.

Jednak - jak nieoficjalnie dowiedział się Dziennik Gazeta Prawna - możliwe jest, że prace nad nim zostaną wstrzymane.

- Projekt ma czysto techniczny charakter, ale zaczął budzić nieuzasadnione emocje w kampanii, co odbiło się na jego odbiorze medialnym, dlatego nie będzie dalej procedowany - twierdzi rozmówca DGP.

Oficjalnie politycy PiS podkreślają, że nielegalna migracja a pozyskiwanie pracowników, którzy przychodzą po wizy to dwie zupełnie inne sprawy.

- Trzeba odróżnić nielegalną migrację - czyli tych, którzy gdzieś próbują się przedostać czy to przez granicę z Białorusią zachęcani przez służby białoruskie - od tych, którzy po prostu przychodzą do polskiego konsulatu, składają wnioski, są sprawdzani - mamy pełny przegląd informacji, gdzie pracowali i co robili, na jak długo przyjeżdżają do Polski i kiedy wyjadą. Tego oczekują też polscy pracodawcy, którym czasami brakuje rąk do pracy - powiedział w TVP1 szef prezydenckiego BPM Marcin Przydacz.

Zaznaczał też, że tego typu pracownicy tymczasowi mają swój wkład w polską gospodarkę.

Polski rynek potrzebuje setek tysięcy rąk do pracy - właśnie z zagranicy

O tym, jak duży, mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan, która wskazuje, że w najbliższych latach potrzebujemy co roku 200-400 tysięcy pracowników z zagranicy, aby nie załamał się polski system ubezpieczeń społecznych, a gospodarka mogła się szybko rozwijać. Dziś bezrobocie wynosi w naszym kraju - według Eurostatu - 2,7 proc. i jest jednym z najniższych wśród państw Unii Europejskiej.

Swoje robi też starzenie się społeczeństwa. W ciągu ostatniej dekady w Polsce ubyło ponad 2,2 mln osób w wieku produkcyjnym, rośnie także współczynnik obciążenia demograficznego rozumiany jako stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. Zgodnie z wyliczeniami ZUS aby zahamować wzrost tego współczynnika, który negatywnie oddziałuje na utrzymanie systemu zabezpieczeń społecznych, w kilku najbliższych latach liczba cudzoziemców w wieku produkcyjnym musiałaby corocznie przyrastać o 200-400 tys. (w stosunku do poprzedniego roku), tzn. kilkakrotnie więcej niż w ostatnich latach.

- Coraz większy deficyt pracowników na naszym rynku pracy stanowi poważną barierę w rozwoju przedsiębiorstw. Z roku na rok tysiące osób opuszczają rynek pracy. Brak pracowników doskwierać zaczyna szczególnie w takich branżach jak budowlana, przemysłowa, medyczna, transportowa, czy IT. Niedobór pracowników jest również skutkiem niekorzystnych zmian demograficznych, czyli starzenia się społeczeństwa. Maleje liczba osób w wieku produkcyjnym, co będzie hamowało rozwój firm i gospodarki – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Aby zahamować wzrost tego współczynnika, który negatywnie oddziałuje na utrzymanie systemu zabezpieczeń społecznych, w kilku najbliższych latach liczba cudzoziemców w wieku produkcyjnym musiałaby corocznie przyrastać o 200-400 tys. (w stosunku do poprzedniego roku), tzn. kilkakrotnie więcej niż w ostatnich latach. (fot. Pixabay)

Zaznacza, że od wielu lat cudzoziemcy skutecznie wypełniają luki kadrowe w różnych gałęziach gospodarki – zarówno w zawodach niewymagających kwalifikacji, jak i w tych, gdzie potrzebne są wyspecjalizowane umiejętności (m.in. kierowcy, pracownicy produkcji, informatycy). Z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny i BGK wynika, że co czwarta firma w Polsce zatrudnia cudzoziemców niebędących obywatelami UE. Żeby sprostać wyzwaniom demograficznym i negatywnym zjawiskom społeczno-gospodarczym wynikającym z kurczących się zasobów pracy, skala emigracji powinna być znacznie większa niż dotychczas.

Brakuje spójnej i skutecznej polityki migracyjnej

Nadia Kurtieva zwraca uwagę również na inny problem. Bo o ile samo rozporządzenie MSZ skróci czas oczekiwania na podjęcie w Polsce legalnej pracy, to nie rozwiąże problemów długofalowych, których nie brakuje.

- Wyzwaniem jest nie tylko pozyskiwanie pracowników z zagranicy, ale również ich utrzymanie i skuteczna integracja. Tymczasem w Polsce do tej pory nie powstała długofalowa strategia migracyjna. Prace nad takim dokumentem na lata 2021-2022 zostały wstrzymane. Konfederacja Lewiatan od lat apeluje o rozpoczęcie dyskusji nad planem działań, który całościowo uregulowałby koordynację polityki migracyjnej. W tej chwili nie mamy strategii, co w obliczu przybywających wyzwań, może mieć fatalne konsekwencje gospodarcze i społeczne – dodaje Nadia Kurtieva.

O braku kompleksowych rozwiązań w zakresie prac nad budową polityki migracyjnej mówiła w rozmowie z PulsHR.pl również szefowa działu Employment Immigration w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, radca prawny i adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim dr Izabela Florczak.

- Brakuje jakiejkolwiek refleksji w podejmowaniu działań zmierzających do wzmocnienia obecności migrantów na krajowym rynku pracy. Opublikowana w 2019 r. Polityka migracyjna (która, jako dokument rządowy, ostatecznie nie była nigdy stosowana) została przez komentatorów nazwana dokumentem ksenofobicznym. Migranci byli w niej przedstawiani niejednokrotnie jako zagrożenie terrorystyczne. Podkreślano, że na napływ cudzoziemców z krajów islamskich należy się przygotować w sposób systemowy. Nagle zostaje nam przedstawiony pomysł skrajnie odmienny - polityki otwartych drzwi. Dlatego też ustawodawca powinien się wytłumaczyć, skąd taka zmiana. Czy, a jeśli tak - jakie mechanizmy zostały wprowadzone, aby dbać o porządek publiczny - komentowała Florczak.

Jak zaznaczała, kluczem do sukcesu jest zbudowanie tego procesu na racjonalnym planie.

- Trudno mi wyobrazić sobie, że tego planu nie ma, skoro planuje się ułatwienia w dostępie do rynku pracy dla obywateli takich państw jak Pakistan. Byłoby zatem zasadne, aby plan ten został przedstawiony - mówiła.

