Straciliśmy pozycję lidera. Polska już nie jest najlepszym krajem dla uchodźców

Po wybuchu wojny w Ukrainie pojawiały się opinie, że uciekający przed wojną mogą okazać się lekiem na problemy polskiego rynku pracy. Utrzymujące się od kilku miesięcy rekordowo niskie bezrobocie to wyzwanie przede wszystkim dla pracodawców. Co dla rynku pracy oznaczać zmiana w migracyjnych trendach?

Jak wyjaśnia Andrzej Korkus, to może być problem, który jednak nie powinien zaskakiwać.

- To jest sytuacja, którą mogliśmy obserwować już wcześniej. Widzimy gigantyczne problemy, z jakimi musza borykać się polscy pracodawcy. Dawniej do Polski z Ukrainy trafiali głównie mężczyźni. Dziś są na froncie lub są objęci prawem mobilizacyjnym. To nie było widoczne aż tak bardzo w zeszłym roku, kiedy polska branża budowlana delikatnie zwolniła. Ten rok pokazuje jednak, że mamy problem - wyjaśnia prezes EWL.

Globalna wojna o pracowników wchodzi w nową fazę

Ułatwienia, jakie wprowadzono na rynku pracy praktycznie w większości państw sprawiają, że globalna wojna o ręce do pracy weszła w nową fazę. Polska, która do tej pory nie musiała uczestniczyć w niej aktywnie (głównie dzięki pracownikom ze Wschodu), do walki o pracowników musi przystąpić.

- Europa i świat zachodni bardzo szeroko otworzyli się na uchodźców z Ukrainy. Moim zdaniem - już się na nich nie zamknie. Z Ukrainy wyjechało 8 mln ludzi. Część sezonowo migrowała do Polski w celach zarobkowych. Dziś ich nie ma. W Niemczech jest ponad milion uchodźców, dzięki czemu to właśnie oni są na pierwszym miejscu (przed Polską - przy. red.) w rankingu przyjętych uchodźców. Kanada wydała do dziś 480 tys. wiz dla Ukraińców. To są kraje, z którymi będziemy musieli rywalizować dziś o uchodźców, w przyszłości o pracowników z Ukrainy - mówi Korkus.

Jak wyjaśnia, Polska musi zmienić dotychczasowe podejście do kwestii migracyjnych.

- Stoimy przed gigantycznym wyzwaniem. Przez lata mieliśmy obok ponad 40-milionowy kraj, z problemami gospodarczymi, niepewną sytuacją geopolityczną. To sprawiało, że wielu Ukraińców decydowało się przyjeżdżać do Polski w celach zarobkowych. To było dla nas naturalne. Cały znany model zatrudniania i integracji obcokrajowców w Polsce jest w związku z tym sfokusowany na Ukrainę i Białoruś. Dziś musimy zmierzyć się z zupełnie inną sytuacją. Żeby uzupełniać braki kadrowe, musimy walczyć o talent globalnie i przede wszystkim nauczyć się go integrować - dodaje.

Zgodnie z wyliczeniami Konfederacji Lewiatan, aby nie załamał się system ubezpieczeń społecznych, a gospodarka mogła się szybko rozwijać, w najbliższych latach będziemy potrzebować co roku 200-400 tys. pracowników z zagranicy.

