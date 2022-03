Specustawa otwiera przed Ukraińcami polski rynek pracy. Ale jest inny problem

Niespotykana dotychczas skala uchodźstwa, z jaką mierzy się nasz kraj, jest ogromnym wyzwaniem dla rynku pracy. Ponad 2 mln obywateli Ukrainy uciekło już przed wojną i przekroczyło polską granicę. Większość z nich to kobiety z dziećmi, które deklarują, że chcą jak najszybciej podjąć pracę. I choć braki kadrowe na polskim rynku pracy są spore, to jednak część imigrantów może mieć problem ze znalezieniem zajęcia.

Według danych GUS na koniec 2021 roku w Polsce było 137,4 tys. wolnych miejsc pracy. Jak zauważa Agnieszka Haponik, dyrektor rozwoju biznesu i marketingu w LeasingTeam Group, choć rynek szacuje tę liczbę na ok. 500 tys. wakatów, to nadal może być ich za mało, by zapewnić zatrudnienie wszystkim dorosłym uchodźcom, którzy po 24 lutego 2022 r. przyjechali do Polski. Nawet jeśli część z nich pojedzie dalej na zachód, a część nie podejmie nigdy zatrudnienia ze względu na wiek, choroby czy też konieczność opieki nad dziećmi, to przy prognozowanym spowolnieniu gospodarczym w Polsce liczba miejsc pracy może nie być wystarczająca.

- Jeśli skala napływu obywateli Ukrainy będzie się utrzymywała, w mojej ocenie w najbliższych miesiącach będziemy stykali się z niemałym wyzwaniem. Na rynku będzie spora liczba chętnych do pracy kobiet, jednak zabraknie dla nich wakatów. Jednocześnie będzie nadal dużo ofert pracy dla mężczyzn, na które nie będzie popytu - komentuje Agnieszka Haponik.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Póki co większość obywateli Ukrainy skupia się na zorganizowaniu zakwaterowania, jak również na kwestiach związanych z funkcjonowaniem na terenie Polski - sprawach meldunkowych, organizacji edukacji dla swoich dzieci, dostępie do opieki zdrowotnej i socjalnej. Dopiero następnym krokiem będzie poszukiwanie pracy.

- Na ten moment nie obserwujemy jeszcze nasycenia rynku pracy. Większość uchodźców jest bowiem na etapie poszukiwania schronienia oraz opieki nad dziećmi. Niewielka grupa zaczęła już aktywnie poszukiwać pracy. Zdecydowanie jednak z miesiąca na miesiąc sytuacja będzie się zmieniać i coraz więcej kobiet z Ukrainy zacznie szukać zatrudnienia, szczególnie w obliczu wejścia w życie specustawy - wyjaśnia Agnieszka Haponik.

Nie pozostali bez wsparcia

Ukraińcy, który w ostatnich tygodniach przyjechali do Polski, nie zostali pozostawieni sami sobie. Przedsiębiorcy chętnie pomagają obywatelkom z Ukrainy. W jaki sposób? Agnieszka Haponik wskazuje, że jedną z form pomocy jest wparcie poprzez darmowe lekcje nauki języka polskiego - online lub offline.

Pracodawcy tworzą także miejsca pracy, które nie wymagają znajomości naszego języka. Ponadto pomagają zapewnić opiekę nad dziećmi w godzinach roboczych - tworzą przyzakładowe żłobki i przedszkola lub oferują pomoc w znalezieniu miejsca w publicznych instytucjach.

- Firmy przyglądają się również swoim procesom i aktualnym wymogom na stanowiskach pracy. Celem tych działań jest wprowadzenie zmian, które umożliwiłyby zatrudnienie większej liczby kobiet. Mówimy tu o tworzeniu nowych wakatów, ale też o takim przemodelowaniu działalności, które przy zachowaniu aktualnego poziomu zatrudnienia pozwoli na zwiększenie udziału procentowego kobiet - tłumaczy Agnieszka Haponik.

Uchodźcy w Urzędzie Miasta w Szczecinie (Fot. PAP/Marcin Bielecki)

Praca dla kobiet

Gdzie kobiety z Ukrainy będą mogły znaleźć pracę? Agnieszka Haponik przekonuje, że dużo szybciej znajdą pracę te Ukrainki, które wykonywały zawód mocno deficytowy w Polsce, tj. pielęgniarka, położna, lekarka, opiekunka w żłobku czy przedszkolu, kosmetyczka, fryzjerka, masażystka, opiekunka osób starszych. Jeśli do tego znają język polski przynajmniej w stopniu komunikatywnym, pracę znajdą od ręki.

Warto przytoczyć także dane z opracowania GUS „Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników według zawodów w 2021 roku”. Okazuje się, że polscy pracodawcy poszukiwali m.in. 7,2 tys. pielęgniarek i pielęgniarzy, 9,2 tys. sekretarek i sekretarzy, 7,9 tys. pracowników obsługi biurowej, 4,1 tys. kucharek i kucharzy, 2,1 tys. kelnerek i kelnerów, 2,2 tys. fryzjerek i fryzjerów, 31,3 tys. sprzedawców, 24 tys. pracowników sprzedaży w sklepach, 1,4 tys. kasjerek i kasjerów, 9,9 tys. pomocy domowych i sprzątaczek oraz dodatkowo 7,8 tys. sprzątaczek biurowych i hotelowych. Te stanowiska mogłyby zająć kobiety z Ukrainy.

Zdecydowanie trudniej będą miały kobiety bez specjalizacji, które pracowały na podstawowych stanowiskach.

- W Polsce najwięcej tego typu wolnych wakatów jest w branży budowlanej, produkcyjnej, logistycznej, transportowej - tam na pewno warto szukać. Należy jednak pamiętać, że duża liczba tych stanowisk wymaga tężyzny fizycznej i przeznaczona jest dla mężczyzn – mówi Agnieszka Haponik.

- Duże zapotrzebowanie na pracowników widoczne jest w branży handlowej i hotelarsko-gastronomicznej. Mowa tu o pracy w sklepach - przy wykładaniu towarów, na kasie - oraz o stanowiskach sprzątaczek, kucharek czy kelnerek. Kolejnym sektorem jest szeroko pojęta obsługa klienta, również w centrach usług wspólnych. Tutaj najczęściej wymagana jest znajomość języka polskiego, jednak coraz częściej zdarzają się projekty, w których oczekiwanym językiem jest ukraiński. W ramach LeasingTeam mamy coraz więcej takich tematów - dodaje Haponik.

Ukraińcy opuszczają Polskę

Z jednej strony do Polski przyjeżdżają głównie Ukrainki, z drugiej strony część mężczyzn decyduje się na powrót i walkę o ojczyznę. Póki co nie są to jednak masowe wyjazdy.

- Wbrew pozorom na ten moment nie obserwujemy dużej liczby wyjazdów do Ukrainy. Szacujemy, że jest to ok. 1-2 proc. zatrudnionych mężczyzn z Ukrainy. Liczymy się jednak z tym, że sytuacja może się gwałtownie zmienić, z dnia na dzień rośnie bowiem mobilizacja narodu ukraińskiego do walki o ojczyznę - ocenia Agnieszka Haponik.

Jak jednak dodaje ekspertka LeasingTeam, fakt niewielkiego odpływu mężczyzn z Ukrainy nie zapewnia bezpieczeństwa polskiemu rynkowi pracy. Dotychczas znaczną część stanowisk typowo męskich w branży budowlanej, logistycznej (magazyny), transportowej czy produkcyjnej zajmowali właśnie panowie z Ukrainy. Pracodawcy starają się uzupełnić te wakaty, ale nie jest to łatwe zadanie.

- Obecnie obsadzenie tych stanowisk jest bardzo trudne. Zarówno firmy, jak i agencje pracy posiłkują się innymi nacjami, typu Gruzja, Armenia czy Mołdawia, jednak niekiedy nie jest to wystarczające. Coraz większą popularnością polski rynek pracy cieszy się wśród obywateli z Azji, Afryki, a nawet Ameryki Południowej. Tutaj jednak pojawiają się dwa duże wyzwania. Po pierwsze czas oczekiwania na tych pracowników wynosi ok. 5 miesięcy. Firmy już teraz powinny składać zamówienia na pracowników, których będą potrzebować na jesień, co w tak zmiennej i niepewnej sytuacji gospodarczej jest niezwykle trudne i ryzykowne. Po drugie – coraz częściej stykamy się z tym, że pracownicy boją się przyjeżdżać do Polski, bezpośredniego sąsiada kraju, w którym trwają działania wojenne. Kandydaci jasno to artykułują, niekiedy rezygnując z przyjazdu nawet w momencie posiadania już wszystkich zezwoleń - komentuje Agnieszka Haponik.

Są również firmy, które zdecydowały się na modyfikację planów automatyzacyjnych. Kładą większy nacisk na automatyzację prac, które wymagają tężyzny fizycznej i do ich wykonywania niezbędni są mężczyźni.

- Niż demograficzny w Polsce to fakt, podobnie jak coraz mniejsza liczba dostępnych mężczyzn do pracy. Firmy próbują więc tak przygotować się do sezonu, aby wykorzystać potencjał ukraińskich kobiet na rynku pracy - dodaje Haponik.

Już ponad dwa miliony obywateli Ukrainy uciekły przed wojną i przekroczyły polską granicę (Fot. PAP/Darek Delmanowicz)

Prawo pracy pomoże

Wejście Ukraińców na polski rynek pracy ma ułatwić ogłoszona 12 marca w Dzienniku Ustaw specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która obowiązuje z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r.

Jak wyjaśnia Darya Yagovdik, kierownik ds. legalizacji w LeasingTeam Group, nowe przepisy maksymalnie uproszczają biurokrację dotyczącą pobytu i pracy ukraińskich imigrantów w Polsce.

- Ustawa została dobrze przemyślana. Głównym jej celem jest dobro imigrantów i wiele artykułów to odzwierciedla. Zadbano o to, by obywatel Ukrainy po przekroczeniu granicy nie musiał się martwić o swój pobyt i legalną pracę w Polsce. Uproszczenie zatrudnienia jest dużym ułatwieniem dla pracodawców - komentuje Darya Yagovdik.

Ustawa gwarantuje legalność pobytu obywatelom Ukrainy, a także ich małżonkom niemającym obywatelstwa ukraińskiego, którzy wyjechali z Ukrainy do Polski od początku rosyjskiej inwazji. Pobyt ukraińskich uchodźców w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy.

Z kolei przedsiębiorca, który zdecyduje się powierzyć pracę obywatelowi Ukrainy, ma w obowiązku powiadomić właściwy urząd pracy o tym fakcie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl. Jeśli tego nie zrobi, będzie to równoznaczne z brakiem możliwości wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

W ostatnich dniach doprecyzowana została również kwestia związana z pobytem obywateli Ukrainy, którzy nie przekroczyli granicy polsko-ukraińskiej, tylko inną. Szacuje się, że takich osób jest około 200 tys.

- Imigranci uciekali wszelkimi możliwymi sposobami, między innymi wjeżdżając do Polski z terytorium Mołdawii, Słowacji czy Czech. Robili tak z powodu dużych kolejek na granicy polsko-ukraińskiej oraz ze względu na to, że mieszkali blisko granicy innego państwa niż Polska. W pierwotnej wersji specustawy takie osoby pod nią nie podlegały. Na szczęście to niedopatrzenie szybko zostało poprawione - mówi Yagovdik.

Darya Yagovdik wyjaśnia, że obywatele Ukrainy, którzy nie przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy i nieposiadający Karty Polaka, a także bezpaństwowcy oraz obywatele państw trzecich, mogą korzystać z ochrony czasowej zgodnie z ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

- W przypadku obywateli państw trzecich i bezpaństwowców dotyczy to osób, które są w stanie udowodnić, że przed 24 lutego 2022 r. korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie, legalnie przebywali w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały wydanego zgodnie z prawem ukraińskim i nie są w stanie w bezpiecznych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia - tłumaczy Darya Yagovdik.

Co istotne, zaświadczenie jest wyłącznym dowodem korzystania z ochrony czasowej w Polsce i w okresie swojej ważności poświadcza prawo jego posiadacza do pobytu na terytorium Polski. Wydaje je Urząd do Spraw Cudzoziemców na wniosek cudzoziemca.

- Obcokrajowiec korzystający z ochrony czasowej może także wykonywać pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę oraz podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy – dodaje Darya Yagovdik.