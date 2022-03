Specustawa jest dobra, ale potrzebne jest szersze działanie

- Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy to pierwszy dobry i ważny krok w kierunku budowania systemowej pomocy dla osób uciekających przed działaniami wojennymi, ale stworzenie warunków rzeczywistego wsparcia oraz integracji społecznej i zawodowej to wyzwanie wykraczające poza ramy ustawy – uważają eksperci Konfederacji Lewiatan.

- Bez mechanizmów szybkiej organizacji działań na rzecz integracji Ukraińców w środowisku lokalnym, z udziałem samorządów, służb zatrudnienia i agencji pracy, organizacji pozarządowych i szkół samorządowych trudno będzie systemowo pomóc matkom z dziećmi i starszym osobom uciekającym przed wojną. Kończy się faza spontanicznej pomocy i obok takich działań dla wciąż przybywających uciekinierów, w co bardzo angażują się także nasi przedsiębiorcy, potrzebne są rozwiązania systemowe i mądre zarządzanie publiczne – zauważa prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Jak zauważają eksperci konfederacji Lewiatan, projekt specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy jest na pewno potrzebny. Kluczowe jest bowiem pilne uregulowanie i potwierdzenie statusu i uprawnień Ukraińców na terenie Polski.

Zdaniem Lewiatana ułatwienie dostępu do rynku pracy to podstawowy warunek aktywizacji wszystkich tych, którzy będą chcieli podjąć zatrudnienie.

Co ważne, pamiętać należy o stworzeniu odpowiednich przepisów, które regulować będą nie tylko prace dorywcze czy w niepełnym wymiarze. Potrzebne są regulacje dające możliwość aktywizacji specjalistów. Tu warunkiem jest szybka nostryfikacja dyplomów i potwierdzanie prawa wykonywania zawodu – dotyczy to lekarzy, pielęgniarek, psychologów, ale także innych zawodów regulowanych.

W projekcie ustawy znajdują się także szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania, opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym te dotyczące wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych i dostępu do edukacji.

„Organizacja opieki nad dziećmi oraz dostęp starszych dzieci i młodzieży do edukacji to kluczowy warunek integracji, nie tylko w wymiarze psychologicznym, dla zapewnienia dzieciom opieki i w miarę normalnego funkcjonowania w obcym środowisku, ale to także warunek otwarcia możliwości aktywizacji ich matek, która stanowi ważny element usamodzielnienia” zauważa Konfederacja Lewiatan.

W ustawie znalazły się także rozwiązania szczegółowe ułatwiające pracownikom naukowym podejmowanie pracy na polskich uczelniach i studentom przyjęcie na studia.

- Zabrakło moim zdaniem bardziej kompleksowego podejścia do włączenia gmin miejskich w organizację zintegrowanej pomocy i aktywizacji na lokalnym rynku pracy – podkreśla Jacek Męcina.

