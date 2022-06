Sezon wakacyjny puka do drzwi. Oferty są, stawki spadają

Po dwuletnim przestoju pracodawcy zgłaszają duże zapotrzebowanie na pracowników sezonowych. Oddech łapią hotelarze i restauratorzy, co widać w ilości ofert pracy sezonowych, jakie pojawiają się na portalach rekrutacyjnych.

Z danych serwisu OLX wynika, że od stycznia do kwietnia liczba ofert pracy sezonowej wzrosła o 38 proc. rok do roku. W tym roku branże działające głównie sezonowo rozpoczęły rekrutację pracowników dużo wcześniej niż zwykle.

Bardzo duże zapotrzebowanie zgłasza sektor HoReCa. W styczniu liczba rekrutacji prowadzonych przez restauratorów była wyższa od wyniku z któregokolwiek miesiąca w całym minionym roku. Do końca pierwszego tygodnia maja w OLX aktywnych było w sumie ponad 50 tysięcy ogłoszeń o pracę, o 93 proc. więcej w ujęciu rocznym.

Intensywnie rekrutują też hotelarze. Od początku roku popyt na pracowników w tym obszarze wzrósł prawie 4-krotnie rok do roku, a do końca pierwszego tygodnia maja było o 95 proc. więcej aktywnych ogłoszeń niż w ubiegłym roku.

Problemy kadrowe nie omijają branży HoReCa. Tym bardziej, że pandemiczne wydarzenia sprawiły, że wielu pracowników w czasach zawieszenia postanowiło znaleźć inną pracę lub postawiło na przebranżowienie, co teraz dotkliwie odczuwają zarządzający hotelami czy restauracjami.

Kandydatów kusić mogą jednak zarobki. Jeszcze w maju rynek notował rekordowe oferty stawki godzinowej za pracę. Teraz są one niższe, co nie znaczy, że niskie.

- Jeszcze w maju rekordowe oferty sięgały nawet 60-70 złotych za godzinę pracy dla kucharza czy 13 tysięcy złotych miesięcznie za pracę sześć dni w tygodniu po dwanaście godzin. Dzisiaj takich ofert próżno już szukać, choć pracy dla kucharzy, pomocy kuchennych, osób do pracy w handlu czy przy sprzątaniu wciąż nie brakuje - komentuje Dorota Siedziniewska-Brzeźniak, ekspert rynku pracy i prokurent w spółce IDEA HR Group.

Skąd ta zmiana w ofertach od przedsiębiorców? To efekt sytuacji gospodarczej. Sektor hotelarski i gastronomiczny również odczuwają inflację i konsekwencję wzrostu cen. Windowanie do góry presji płacowej i dumping w postaci „licytowania się o pracowników” powodował, że ostateczne ceny produktów również mocno rosły, a na to przedsiębiorcy już nie mogą sobie pozwolić.

– Teza, że mamy do czynienia ze zmniejszeniem się presji płacowej, byłaby oczywiście przedwczesna. Widzimy jednak, że przedsiębiorcy trochę uspokoili się, jeżeli chodzi o propozycje stawek dla pracowników gotowych do pracy w sezonie nad morzem – przyznaje Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.

Jakie stawki oferuje dziś rynek?

– Oferty dla kucharzy kształtują się na poziomie ok. 30-40 złotych netto za godzinę pracy w zależności od doświadczenia. Pomoce kuchenne mogą zarobić ok. 25 złotych, podobnie jak kelnerki. Wiele zależy właśnie od dyspozycyjności, wcześniejszych doświadczeń zawodowych czy od konieczności zapewnienia pracownikowi zakwaterowania. W przypadku wielu firm zarówno transport, jak i kwatera są jakby w standardzie oferty pracy – mówi ekspertka.

Na zdecydowanie lepsze oferty liczyć mogą osoby z doświadczeniem. Choć, jak zauważa Dorota Siedziniewska-Brzeźniak, także tu można zauważyć spadki.

– Szef kuchni w nadmorskiej restauracji może liczyć nadal na ok. 15 tysięcy złotych miesięcznie. Takich ofert jednak jest już mniej niż jeszcze miesiąc temu. Na pewno wciąż poszukiwane są osoby do pracy w handlu. Tutaj na pewno warto wspomnieć o dyskontach, które oferują nie tylko kwatery, ale i premie sezonowe – podkreśla.

Ukraińcy ratunkiem?

Wojna w Ukrainie ma wpływ na to, jak kształtuje się struktura pracowników sezonowych w polskich kurortach nadmorskich. Eksperci nie mają wątpliwości, że to właśnie zachodniopomorski pas nadmorski jest często celem pracy sezonowej dla uchodźców wojennych. Przedsiębiorcy chętnie zatrudniają osoby z Ukrainy.

- W ofertach dla kelnerów, kucharzy czy pomocy kuchennych jest bardzo dużo propozycji pracy dla osób z Ukrainy. Zgłasza się do nas mnóstwo osób gotowych do podjęcia pracy i są one często kierowane właśnie do nadmorskich hoteli czy firm odpowiedzialnych za obsługę gastronomiczną nad morzem - mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak. - Na pewno można powiedzieć, że nadpodaż gotowych do pracy kobiet w sezonie letnim mogła się przyczynić do ustabilizowania się stawek wynagrodzeń za pracę sezonową. W tym roku nie obserwujemy jeszcze podkupywania sobie pracowników, choć to dopiero przedsionek szczytu sezonu, więc być może lato jeszcze nas czymś zaskoczy - dodaje.

Najwięcej ofert pracy pochodzi obecnie z mniejszych miejscowości nadmorskich: Rewala, Pobierowa, Grzybowa, Międzywodzia. Mniej z kurortów mocno zurbanizowanych, jak np. Świnoujście czy Kołobrzeg.