Rynek pracy tymczasowej potrzebuje elastyczności, żeby nadążać za zmianami

Umiejętność zarządzania różnorodnością to dzisiaj konieczność, zwłaszcza w odniesieniu do pracowników tymczasowych, przyjeżdżających do nas z innych krajów. Wielu nie jest na to gotowych - ocenia Piotr Rafalski, prezes Formiki (fot. Formika Agencja Pracy Tymczasowej)

- Zmienność na rynku pracy tymczasowej to codzienność. Agencje pracy muszą wykazywać się dużą elastycznością i nadążać za zmianami zachodzącymi w każdej branży, którą obsługują. Tych zmian w czasach transformacji jest sporo, od legislacyjnych, aż po procesowo-technologiczne. To też, między innymi, powoduje, że rynek pracy tymczasowej kurczy się w Polsce i agencje coraz mocniej rywalizują o klienta albo zamykają działalność – mówi prezes Formiki Agencji Pracy Tymczasowej Piotr Rafalski.

Z jednej strony obserwujemy wzrost zapotrzebowania na elastyczne modele zatrudnienia, które pozwalają firmom przystosowywać się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Z drugiej strony, pracownicy coraz bardziej dążą do większej stabilności i satysfakcji w pracy, co stawia przed agencjami pracy tymczasowej zadanie znalezienia równowagi pomiędzy elastycznością a zapewnieniem uczciwych warunków zatrudnienia. Wszystko to skomplikowane jest dodatkowo przez rosnące wymagania klientów agencji pracy tymczasowej, którzy sami borykają się z trudnościami w swoich branżach.

Na koniec roku 2022 w Polsce działało 8791 firm zajmujących się rekrutacją, z czego około 5400 specjalizowało się w sektorze pracy tymczasowej. Porównując do roku 2021, kiedy to było 9286 takich firm, odnotowano spadek o 495. Od 2021 roku zauważalny jest także cykliczny spadek i osłabienie zainteresowania pracą tymczasową, na poziomie około 2 proc. do 3 proc. w stosunku rok do roku.

W kontekście postępu technologicznego, rynek pracy stawia przed pracodawcami i pracownikami nowe wyzwania i wymagania dotyczące umiejętności. Agencje zajmujące się pracą tymczasową muszą teraz dostosować swoje procesy rekrutacyjne i szkoleniowe, aby zapewnić pracownikom tymczasowym niezbędne umiejętności potrzebne do pracy w nowoczesnym środowisku biznesowym.

- Wdrożenia technologiczne tj. automatyzacja, robotyzacja stają się powszechne w logistyce i przemyśle. To rodzi określone wymagania od pracowników, którzy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do pracy z nowoczesnymi urządzeniami. Wielokrotnie problem ten zrzuca się na agencje pracy, które muszą zadbać o szkolenia i odpowiednie wdrożenie pracownika do pracy. Z drugiej strony digitalizacja wkracza do procesów rekrutacji, aby je zoptymalizować i przyspieszyć, dostosowując je tym samym do szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego – wyjaśnia Piotr Rafalski.

Multikulturowe zespoły i różnorodność to dla firm wyzwanie. Nie każda sobie z nim radzi

Dane Głównego Urzędu Statystycznego z raportu "Cudzoziemcy w Polsce w 2022 roku" ukazują, że liczba pracujących obcokrajowców na polskim rynku znacząco wzrosła. Pod koniec grudnia ubiegłego roku pracowało w Polsce ponad milion cudzoziemców, co stanowi wzrost o 27,3 proc. w porównaniu do roku wcześniejszego. Ich udział w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 6,5 proc. Cudzoziemcy pochodzili z ponad 150 różnych państw, z największym udziałem Ukraińców (ok. 73 proc.) i Białorusinów (10,1 proc.). Analiza GUS wykazała także, że zarówno mediana wieku (37,4 lat), jak i średnia wieku cudzoziemców były niższe niż u pracowników z Polski (42,6 lat).

- Umiejętność zarządzania różnorodnością to dzisiaj konieczność, zwłaszcza w odniesieniu do pracowników tymczasowych, przyjeżdżających do nas z innych krajów, często o odmiennych kulturach. To spore wyzwanie dla pracodawców. Trzeba przyznać, że wiele firm, a w szczególności firmy produkcyjne, handlowe i logistyczne, wciąż nie są na to gotowe. Najczęściej zawodzi komunikacja, którą trzema umiejętnie zarządzać, a mało kto dba o ten obszar działalności. To ogromne wyzwanie dla rynku pracy, a szczególnie dla agencji pracy tymczasowej, które pełnią tutaj podwójną rolę. Nie tylko muszą przygotować pracowników do wdrożenia ich do pracy, ale też samych pracodawców jak zarządzać i komunikować się w kulturowej różnorodności – mówi Rafalski.

Współczesny rynek pracy tymczasowej stoi przed licznymi wyzwaniami, z którymi musi się zmierzyć. Ten sektor przechodzi transformację, która wymaga nowatorskiego podejścia do zarządzania pracownikami i zatrudniania. Spadek liczby agencji zatrudnienia, rosnące zatrudnienie cudzoziemców oraz zmienność sezonowa popytu na pracowników nakłaniają do wprowadzenia elastycznych i nowoczesnych strategii zarówno ze strony pracodawców, jak i agencji rekrutacyjnych.

