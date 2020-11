Rynek pracy tymczasowej odrobił część strat. Teraz nowy dołek?

W trzecim kwartale 2020 roku firmy członkowskie Polskiego Forum HR zwiększyły swoje obroty z usług rekrutacji stałych na rzecz polskich pracodawców aż o 23 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału i o 6 proc. w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego roku, osiągając poziom 33,3 mln zł.

Jeszcze w drugim kwartale pandemicznego roku, spadki w usługach firm oferujących pracowników tymczasowych były ogromne. Dobitnie wskazywał na to 31-procentowy spadek obrotów firm członkowskich PFHR w tym segmencie rynku pracy – w porównaniu do poprzedniego kwartału.

W trzecim kwartale sytuacja znacznie się poprawiła – rynek pracy zdecydowanie się ożywił. Firmy członkowskie PFHR zwiększyły obroty (usługi rekrutacji stałych na rzecz polskich pracodawców) aż o 23 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału i o 6 proc. w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego roku, osiągając poziom 33,3 mln zł.

- Ożywienie wynika w dużej mierze z faktu, iż w trzecim kwartale realizowano skumulowane z poprzedniego okresu procesy rekrutacyjne. Drugi kwartał był bardzo trudny, wszelkie decyzje dotyczące zatrudnienia były odwlekane w czasie - mówi Piotr Dziedzic, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Ta dynamika, w opinii Forum, z pewnością wyhamuje w ostatnim kwartale roku. PFHR szacuje, że wzrost wyniesie wtedy ok. 7 proc.. Obserwując branże widzą, że oprócz e-commerce, który nie zmniejsza zainteresowania zatrudnianiem nowych pracowników, odwilż widoczna jest także w centrach usług wspólnych – również dzięki kilku nowym inwestycjom. Rosnącym zapotrzebowaniem cieszą się również rekrutacje na rzecz zagranicznych pracodawców, wzrost rok do roku wyniósł 5 proc., kwartał do kwartału aż 33 proc.. Firmy członkowskie PFHR osiągnęły tu obroty na poziomie ponad 5 mln zł.

Z danych PFHR wynika, że o 13 proc. wzrosła liczba pracowników tymczasowych zatrudnionych przez firmy członkowskie PFHR w 3. kwartale 2020. W tym samym czasie liczba pełnych etatów (FTE – liczba przepracowanych godzin w przeliczeniu na pełne etaty) wzrosła aż o 33 proc.. Średni okres zatrudnienia jednego pracownika wydłużył się.

Firmy członkowskie zatrudniały w analizowanym okresie w sumie 75 tys. osób. Według szacunków w całej Polsce zatrudniano ok. 250 tys. pracowników tymczasowych. Poziom ten nadal odbiega od poprzedniego roku,(11 proc. spadku), ale sytuacja wyraźnie się poprawia. Dla porównania w drugim kwartale firmy członkowskie PFHR zatrudniały łącznie 67 tys. pracowników tymczasowych. Liczba przepracowanych godzin w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 27 tys.

- Na rynku obserwujemy zachowania jak w każdym kryzysie czy okresie przestoju gospodarczego. Pracownicy tymczasowi są pierwszymi, z którymi pracodawcy rozstają się w sytuacji spowolnienia i pierwszymi, którzy są zatrudniani, kiedy sytuacja się stabilizuje. Czwarty kwartał będzie trudniejszy. Wzrost zachorowań będzie miał spore przełożenie na rynek pracy. Zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych będzie rosło, ale już nie tak gwałtownie - komentuje Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

Warto zaznaczyć, że w 3. kwartale tego roku, o 27 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrosła wartość tego rynku. Firmy członkowskie PFHR osiągnęły poziom obrotów w wysokości 680 mln zł, nadal o ok. 21 proc. niższy niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Sytuacja na rynku pracy

Z danych GUS wynika, że w październiku 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 1 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. i wyniosło 6 mln 318,3 tys. Jak tłumaczy GUS, w związku z pandemią, od marca do maja tego roku odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia miesiąc do miesiąca, natomiast w kolejnych miesiącach 2020 r. zaczęto obserwować jego wzrost, który był kontynuowany także w październiku, aczkolwiek w mniejszym stopniu niż w poprzednich miesiącach.

- Tak wyraźne zmiany przeciętnego zatrudnienia w trakcie roku nie występowały w ubiegłych

latach - podkreślają eksperci GUS.

Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,7 proc. rok do roku i osiągnęło poziom 5458,88 zł. W porównaniu z wrześniem tego roku, odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 1,6 proc. Spowodowane było to m.in. wypłatą premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń.

Z kolei stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 6,1 proc. czyli tyle samo, co miesiąc wcześniej i o 1 proc. więcej niż przed rokiem. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1023,7 tys. wobec 1028 tys. osób w sierpniu. To mniej o 4,3 tys. Oznacza to, że wrzesień był czwartym miesiącem z rzędu, w którym stopa bezrobocia, wprowadzone już restrykcje i czekające gospodarkę kolejne obostrzenia, będą odbijać się na rynku pracy.