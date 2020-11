Listopad zwykle był miesiącem, w którym wiele osób decydowało się na wyjazd za granicę, chcąc podreperować budżet przed świętami. W tym roku może być inaczej.

Pandemia koronawirusa bardzo mocno wpłynęła na rynek pracy (Fot. Shutterstock)

Do tej pory, pomimo konieczności odbycia kwarantanny w większości landów w Niemczech, wiele osób decydowała się na wyjazd.

Jak jednak zaznacza Karolina Serwańska z HR International, w najbliższych tygodniach ta tendencja będzie spadkowa.

Sytuacja ustabilizuje się w styczniu - zapotrzebowanie na pracowników. Inwentaryzacja magazynów czy obsługa sklepów internetowych - w tych obszarach zapotrzebowanie na pracowników jest nadal bardzo duże.

Pandemia koronawirusa bardzo mocno wpłynęła na rynek pracy. Rynek pracowników transgranicznych przeżywa kryzys. Wynika to z kilku aspektów.

- Po pierwsze wszyscy żyjemy w dynamicznej rzeczywistości, przepisy zmieniają się niemal z dnia na dzień. W takich okolicznościach bardzo trudno cokolwiek zaplanować. Swego czasu testy dla osób przekraczających granicę polsko-niemiecką w większości landów były obligatoryjne, w niektórych obszarach obowiązkowa była również 14-dniowa kwarantanna. Obecnie restrykcje są zróżnicowane w zależności od landów i często się zmieniają. Zarówno pracownikom jak i pracodawcom trudno cokolwiek zaplanować - mówi Karolina Serwańska, dyrektor zarządzająca w agencji pośrednictwa pracy HR International.

Problematyczna kwarantanna

Problematyczna jest również kwestia kwarantanny. Nawet jeżeli pracownik zdecyduje się na wjazd i odbycie dwutygodniowej kwarantanny pozostaje pytanie, kto płaci za zakwaterowanie w tym czasie, pracownik czy pracodawca. Jeśli pracownik wyjeżdża prywatnie, bez pomocy agencji pośrednictwa, za ten czas płaci sam. Gdy natomiast w wyjeździe pośredniczy agencja pracy, opłaty najczęściej są po jej stronie.

- Do tej pory, pomimo konieczności odbycia kwarantanny w większości landów, wiele osób decydowała się na wyjazd. W najbliższych tygodniach ta tendencja będzie spadkowa. Listopad zwykle był miesiącem, w którym wiele osób decydowało się na wyjazd, chcąc podreperować budżet przed świętami. W tym roku jest inaczej. Wyjazd w tym czasie będzie wiązał się prawdopodobnie z koniecznością odbycia kwarantanny zarówno na obszarze Niemiec oraz prawdopodobnie po powrocie do kraju. Biorąc to pod uwagę, jeżeli pracownik chciałby spędzić święta z rodziną, realnie mógłby pracować tylko dwa tygodnie, co jest nieopłacalne - komentuje Karolina Serwańska.

Karolina Serwańska jest przekonana, że sytuacja ustabilizuje się w styczniu. Wśród klientów agencji jest duże zapotrzebowanie na pracowników. Inwentaryzacja magazynów czy obsługa sklepów internetowych - w tych obszarach zapotrzebowanie na pracowników jest nadal bardzo duże. Poszukiwane są również osoby, które zdecydują się na pracę z nietypowych terminach, np. w Wigilię czy Sylwestra. Zmiany w firmach Duże zmiany zachodzą również po stronie pracodawców. Pierwszym symptomem zmian jest zaostrzenie procedur bezpieczeństwa. - Pracodawcy dużo większą wagę przykładają do higieny, odległości pomiędzy pracownikami, w wielu przypadkach obowiązkowe jest noszenie nie tylko maseczek, ale całego ubrania ochronnego. Pojawiają się też nowe procedury bezpieczeństwa, BHP stało się dużo bardziej istotne, opracowywane są również nowe, wewnątrzfirmowe i dosyć restrykcyjne zasady - wskazuje Serwańska. - Drugą zmianą, jaką wprowadzają firmy jest dokładniejsza analiza zagadnień prawnych. Działy prawne, które do tej pory składały się z 1-2 prawników, zatrudniają dodatkowe osoby do weryfikacji przepisów, które dynamicznie się zmieniają. Przepisy dotyczące zatrudniania są dużo dokładniej weryfikowane, analizowana jest sytuacja prawna poszczególnych przypadków. Z jednej strony może to opóźniać proces zatrudnienia, jednak pracodawcy starają się, aby w tym trudnym czasie wszystko odbywało się zgodnie z najwyższymi standardami - dodaje ekspert HR International. Polacy na tle Europy Przypomnijmy, że Polacy stanowią sporą cześć pracowników transgranicznych w Europie. Jak wynika z raportu Eurostatu "People on the move - statistics on mobility in Europe", spośród 220 mln pracowników w wieku 20-64 lat w UE, 1,3 mln było pracownikami transgranicznymi. Oznacza to, że mieszkali w ojczyźnie, a pracowali za granicą. Największą grupę pracowników transgranicznych stanowią Polacy mieszkający w Polsce i pracujący w Niemczech (125 tys. osób). Najczęściej byli to mężczyźni z sektora budowlanego (30 proc.). Dla porównania na drugim miejscu znaleźli się pracownicy mieszkający we Francji i pracujący w Luksemburgu (88 tys.), a na trzecim osoby mieszkające w Niemczech i pracujące w Luksemburgu (52 tys.).

