Rynek agencji zatrudnienia się kurczy. Będzie pod górkę

W 2019 roku liczba pracowników tymczasowych spadła o 8 proc. Z szacunków wynika, że w Polsce w ubiegłym roku w tej formie zatrudnionych było ok. 713 tys.

Skrócił się średni czas zatrudnienia pracownika tymczasowego. Całkowita liczba pełnych etatów spadła o 14 proc.

Wartość rynku pracy tymczasowej spadła o 6 proc., rekrutacji stałych o 7 proc. Segment delegowania pracowników wzrósł o 21 proc.

W 2019 roku w Polsce działało blisko 8,8 tys. agencji zatrudnienia. Jak zauważają autorzy raportu "Rynek agencji zatrudnienia 2019" charakteryzuje się on dużą rotacją, co nie sprzyja stabilności. W ubiegłym roku zarejestrowano 2,5 tys. agencji, w tym samym czasie wykreślono blisko 2 tys. podmiotów.

źródło: Polskie Forum HR

Szacunkowa całkowita wartość rynku agencji zatrudnienia w Polsce wyniosła w ubiegłym roku ok. 7,25 mld zł. Aż 85 proc. stanowiły obroty w ramach usługi pracy tymczasowej. W porównaniu do roku 2018 można zaobserwować spadek wartości polskiego rynku na poziomie 2,7 proc.

Firmy zrzeszone w Polskim Forum HR w 2019 odnotowały spadki w segmencie pracy tymczasowej na poziomie 6 proc., osiągając obroty w wysokości 3 382 mln zł. Wartość całego polskiego rynku w tym zakresie wyniosła około 6,1 mld zł. Światowa wartość rynku to 284 mld euro.

źródło: Polskie Forum HR

Skurczył się także rynek rekrutacji. Spadek kształtował się tu na poziomie 7 proc.. Firmy członkowskie w zakresie rekrutacji na rzecz polskich i zagranicznych pracodawców uzyskały w sumie obroty w wysokości 145,2 mln zł.

Dużo lepsze wyniki odnotowano w obszarze delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Firmy członkowskie PFHR wygenerowały obroty na poziomie 235 mln zł, co stanowi wynik lepszy o 21 proc. Zdecydowana większość, bo 70 proc. delegowanych pracowników, była kierowana do pracy w usługach, 19 proc. do produkcji, 9 proc. do sektora budowlanego, 2 proc. do pracy w rolnictwie.

agencje zatrudnienia.png Mniej tymczasowych Liczba pracowników tymczasowych spadła w ubiegłym roku o 8 proc. - Coraz trudniej o pracowników, w szczególności tych otwartych na zatrudnienie w formie pracy tymczasowej. Pracodawcy użytkownicy, w obliczu coraz mniejszych zasobów kandydatów dostępnych na rynku, coraz szybciej proponują pracownikom tymczasowym stałe zatrudnienie. Widać to w skracającym się okresie zatrudnienia – jeszcze w 2017 roku średnia ilość dni przepracowanych przez pracownika tymczasowego wynosiła 62, a w 2019 już tylko 57. Dużym wsparciem dla naszego rynku są pracownicy z państw trzecich, którzy stanowią ponad 1/3 wszystkich pracowników tymczasowych w Polsce - wyjaśnia Anna Wicha, prezes Polskiego Związku HR Firmy tworzące Polskie Forum HR zatrudniały w tej formie 202 tys. osób, 88 proc. z nich w oparciu o umowę o pracę. Zgodnie z wyliczeniami, w Polsce liczba pracowników tymczasowych wyniosła 713 tys. Z danych MRPiPS wynika, że 55 proc. z nich świadczyło pracę w ramach umów cywilnych. źródło: Polskie Forum HR 35 proc. pracowników tymczasowych to obywatele państw trzecich, wśród których najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy (90 proc.). Ponad 88 proc. pracowników tymczasowych zatrudnionych w firmach członkowskich PFHR świadczy pracę na podstawie umów o pracę na czas określony. Skrócił się średni okres zatrudnienia jednego pracownika tymczasowego z 60 dni w 2018 roku, do 57 dni w 2019 roku. Przeczytaj: Wciąż jest potencjał, ale biznes jest trudniejszy. Co dalej z agencjami zatrudnienia? Praca pod presją Nic nie zapowiada, by rok 2020 miał być dla agencji pracy lepszy. Przeciwnie – nagłe załamanie rynku spowodowane pandemią koronawirusa mocno wpłynie na rynek pracy. - Kryzys wywołany przez koronawirusa zakłóci funkcjonowanie gospodarki w nieznanej jeszcze perspektywie czasowej. Wszyscy to odczujemy, zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Pozostaje mieć nadzieję że, czekające nas zmiany będą tylko chwilowym zachwianiem - podkreśla Anna Wicha. Dużym wyzwaniem będą także zmiany dotyczące zapotrzebowania na kompetencje pracowników. - Postępująca digitalizacja ma ogromny wpływ na zmianę struktury rynku pracy oraz zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach. Bez wzmożonych działań w zakresie budowania potrzebnych umiejętności pracowników i kandydatów oraz odpowiedniego zarządzania kompetencjami, znajdziemy się w ogromnych tarapatach. Przegramy międzynarodowy wyścig o najlepsze talenty. Dlatego tak ważne są wszelkie działania w ramach career management, wspieranie firm w upskillingu i reskillingu staje się stałym punktem oferty agencji zatrudnienia - dodaje Wicha. Najwięksi na rynku Raport pozwolił także stworzyć ranking największych firm zajmujących się rekrutacją, pracą tymczasową, delegowaniem pracowników oraz rekrutacją na poziomie międzynarodowym. Pod względem obrotów całkowitych pierwszą trójkę tworzą Randstad, Adecco oraz Manpower. Te trzy firmy są także największymi firmami zajmującymi się pracą tymczasową. Wśród firm rekrutacyjnych najwięksi są: Michael Page, Randstad, Adecco. Czołówka firm delegujących pracowników to: Contrain, Grupa Aterima, Randstad. OTTO Work Force, Michael Page i Adecco są największymi podmiotami zajmujące się rekrutacją międzynarodową. źródło: Polskie Forum HR