Rąk do pracy sezonowej nie brakuje. W dwa miesiące wzrost o 65 proc.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wielu Polaków straciło pracę. Na koniec kwietnia 2020 r. liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosiła 951,2 tys. Było to o 89 tys. więcej zarejestrowanych w porównaniu z danymi z końca marca. Prognozuje się, że bezrobocie może być dwa razy większe niż podaje GUS. W kwietniu 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła 5,8 proc.

- Trudna sytuacja na rynku pracy z pewnością wpłynie na zainteresowanie pracą sezonową. Trzy lata temu na jedną ofertę pracy sezonowej w serwisie OLX odpowiadano średnio 180 razy. W związku ze sporymi zmianami na rynku pracy w ostatnich miesiącach, związanymi z pandemią koronawirusa, można się spodziewać, że w tym roku wynik ten będzie znacznie wyższy - zapowiada Paulina Rezmer, senior PR specialist w OLX.

A wzrost osób poszukujących pracy dodatkowej na tym portalu jest duży. Gdy na początku marca każdego kolejnego dnia wzrastała w Polsce liczba zachorowań, a większość pracowników realizowała swoje obowiązki służbowe w domach, coraz mniej osób było zainteresowanych wykonywaniem pracy dodatkowej, choć zazwyczaj w tym okresie dopiero się zaczynał sezon na poszukiwanie takiej pracy. Już na początku czerwca pojawiło się blisko 65 proc. więcej aktywnych użytkowników, którzy poszukują pracy dodatkowej, w zestawieniu z danymi z ostatniego dnia marca.

Najwięcej ofert dotyczących pracy dodatkowej na portalu OLX pojawia się w dużych miastach - przodują: Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków i Łódź. W ubiegłym roku właśnie w tych miastach również były najczęściej publikowane ogłoszenia o dodatkowej pracy. Z kolei w porównaniu z ubiegłorocznymi danymi, w tym sezonie ofert jest znacznie mniej. Zapotrzebowanie na pracowników sezonowych z każdym kolejnym tygodniem może być jednak coraz większe, co ma związek z wakacjami i okresem zbierania owoców i warzyw.

Jednak praca sezonowa to nie tylko zbiory. Najwięcej ofert jest w budowlance, hotelarstwie, gastronomii, na stanowiska kasjerów, kierowców i kurierów.

Z kolei Polski Instytut Ekonomiczny podaje, że w krajach UE zabraknie około 40–50 proc. pracowników sezonowych, więc wiele warzyw i owoców zostanie na polach i w sadach. A brak siły roboczej przy zbiorach może przełożyć się na wzrost cen żywności, także w naszym kraju.

Do Polski na zbiory warzyw i owoców chętnie co roku przyjeżdżali nasi wschodni sąsiedzi. W tym roku właściciele zbiorów już teraz mają ogromny problem z pozyskaniem pracowników. Powrót Ukraińców do domu w czasie epidemii koronawirusa oraz utrudnienia związane z przekraczaniem granicy sprawiają, że jest mniej obcokrajowców, którzy zazwyczaj podejmowali się wykonywania prac sezonowych.

Po wznowieniu wydawania polskich wiz pracowniczych na Ukrainie wystąpiło o nie 16 tys. obywateli ukraińskich - powiedział agencji Interfax-Ukraina ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki.

Praca sezonowa - jakie stawki

Obecnie stawka godzinowa w publikowanych na OLX ogłoszeniach waha się pomiędzy 14-18 zł. Być może dla niektórych będzie to tymczasowa konieczność - na czas znalezienia stałej pracy w swoim zawodzie. Dla innych praca sezonowa może być po prostu szansą na zwiększenie budżetu domowego.

- Szukając pracy sezonowej, warto zwrócić uwagę również na dodatkowe informacje zawarte w ogłoszeniach, takie jak możliwość zakwaterowania czy dowiezienia pracowników, które oferuje wielu pracodawców. Dodatkowo zawsze ustalamy formę i warunki zatrudnienia czy rozliczenia - przypomina Paulina Rezmer.