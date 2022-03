Przyjeżdżają bez kontaktów, bez języka. Tutaj dostają namiastkę normalności

Przyjeżdżają z kilkoma walizkami, w których mają to co najważniejsze. Często w nocy, bez znajomości języka polskiego, bez kontaktów. W Polsce szukają schronienia. Przekraczając polsko-ukraińską granicę „łapią” przynajmniej odrobinę bezpieczeństwa. O to, by uchodźcy z Ukrainy czuli się w naszym kraju bezpiecznie, dbają wolontariusze, samorządy, firmy, mieszkańcy przygranicznych miejsowości.

REKLAMA

W miasteczku namiotowym dla uciekających z Ukrainy w Przemyślu na ulicy Lwowskiej ci, którzy wydostali się z ogarniętej wojną Ukrainy znaleźć mogą doraźną pomoc. W halach po byłym markecie Tesco przygotowano miejsca do spania. Przed budynkiem rozdawana jest są żywność, środki higieniczne, ubrania, organizowany jest transport do innych miast.

W pomoc zaangażowała się także firma Personnel Service. Na parkingu stoi czerwony rekrutobus, choć w tym przypadku bardziej zasadna jest nazwa „pomocowóz”. W dwóch małych, ogrzewanych pomieszczeniach każdy może odpocząć, naładować telefon, podgrzać posiłek. Dla kobiet z dziećmi przygotowano specjalne pomieszczenie wyposażone w niezbędne artykuły: pieluchy, mokre chusteczki, jedzenie.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Przede wszystkim pomagamy im się odnaleźć w tej sytuacji – wyjaśnia Andrij Greits, który jako jeden z czterech wolontariuszy (jest jeszcze kierowca) działa na miejscu. Pracują na dwie zmiany przez całą dobę. Potrzeb jest wiele.

- Ciężko jest na to patrzeć. Chcemy ich wspomóc, jak tylko możemy. Jeśli ktoś potrzebuje czegoś, czego akurat ja nie jestem w stanie zrobić, szukam osoby, która mu pomoże – wyjaśnia.

Kobiety (bo to głównie one wysiadają z przyjeżdżających autobusów) liczyć mogą także na pomoc przy załatwieniu w Polsce pracy. Jednak jak podkreśla Andrii, w pierwszej kolejności myślą o tym, by zabezpieczyć pobyt swojej rodziny w pierwszych dniach.

- Pomagamy. Jeśli ktoś szuka rady lub pracy, to oczywiście podpowiadamy co zrobić, gdzie się udać. Współpracujemy z pracodawcami, szukamy ofert dla tych kobiet. Znaleźliśmy około 500 miejsc w żłobkach i przedszkolach we Wrocławiu. Działamy – mówi.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.