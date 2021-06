Przepisy z terminem ważności pułapką dla firm. Dobre czasy mogą się skończyć

Konieczne są zmiany w polityce migracyjnej Polski. Eksperci z agencji EWL podkreślają, że rozwiązania zawarte w tarczach antykryzysowych mają termin ważności. Co później? - Już teraz powinniśmy zastanowić się, co zrobić, aby zapobiec masowemu odpływowi migrantów po zakończeniu pandemii - podkreśla Mariya Kuzenko, kierowniczka Działu Legalizacji EWL Group.

Z danych przekazanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców wynika, że ważne zezwolenia na pobyt posiada ma 483,5 tys. obcokrajowców. Największe grupy stanowią obywatele: Ukrainy - 265,3 tys. osób, Białorusi - 31,5 tys. osób i Niemiec - 20 tys. osób. Na kolejnych miejscach pod względem liczebności znaleźli się obywatele: Rosji - 12,7 tys. osób, Wietnamu - 10,6 tys., Indii - 10,4 tys., Gruzji - 8,6 tys., Włoch - 8,5 tys. oraz Chin - 6,7 tys. osób.

- Zdecydowana większość cudzoziemców ma zezwolenia na pobyt czasowy - jest to już prawie 300 tys. osób. Blisko 85 tys. obcokrajowców jest uprawnionych do pobytu stałego. Zarejestrowany pobyt posiada także 80 tys. obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej - poinformował rzecznik UdSC Jakub Dudziak.

Najwięcej cudzoziemców decyduje się osiedlić w w województwach z dużymi ośrodkami miejskimi, oferującymi największe możliwości podejmowania pracy. Najbardziej popularnymi regionami są województwa: mazowieckie – 124,1 tys. osób, małopolskie – 57,7 tys., wielkopolskie – 43,5 tys. oraz dolnośląskie – 39 tys.

Badanie EWL i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego pokazało, że ponad 90 proc. pracujących w Polsce obcokrajowców wie o możliwości automatycznego przedłużenia pobytu i pracy w naszym kraju. Skorzystało z niej ponad 37 proc. cudzoziemców, a przeszło 17 proc. imigrantów zamierza z niej skorzystać. Co trzeci respondent nie jest zainteresowany tym rozwiązaniem.

Zgodnie z sondażem liberalne przepisy dotyczące migrantów ekonomicznych oraz wprowadzone na czas pandemii szczególne rozwiązania dla cudzoziemców pozwoliły po wybuchu epidemii zatrzymać w kraju wielu zagranicznych pracowników.

- Jednak warto pamiętać, że regulacje zawarte w tzw. "ustawach covidowych" są czasowe, a przeszło co trzeci imigrant ekonomiczny wiąże swój pobyt i pracę w Polsce właśnie z terminem zakończenia epidemii i funkcjonujących w związku z nią rozwiązań - podkreśla Mariya Kuzenko, kierowniczka Działu Legalizacji EWL Group.

Zdaniem ekspertki powinniśmy już teraz zastanowić się co zrobić, aby zapobiec masowemu odpływowi migrantów po zakończeniu pandemii. Jako rozwiązanie proponuje wydłużenie okresu obowiązywania ułatwień dla cudzoziemców z obecnych 30 dni do 6 miesięcy od dnia zakończenia pandemii.

- Na wydłużeniu okresu obowiązywania specjalnych rozwiązań dla cudzoziemców z 30 dni do 6 miesięcy skorzystaliby wszyscy. Pracodawcy mieliby możliwość zaplanować strukturę kadrową, określić wymiar rotacji i zapewnić zastępstwo. Pracownicy zyskaliby dodatkowe pół roku pewności i stabilności pracy. Rządzący natomiast dostaliby możliwość opracowania nowych rozwiązań dla obcokrajowców i usprawnienia oraz cyfryzacji obecnie obowiązujących procesów - uważa Mariya Kuzenko.

Ekspertka podkreśla również, że w przeciwnym razie polskie urzędy mogą zostać zasypane wnioskami od kilkuset tysięcy cudzoziemców, którym nagle zakończy się prawo do legalnego pobytu i pracy w Polsce. Pracodawców może czekać masowy „exodus” pracowników zagranicznych, którzy w obawie przed karą za przekroczenie terminu legalnego pobytu będą wyjeżdżać z Polski. Wreszcie linie produkcyjne i centra logistyczne staną, ponieważ nie będzie miał ich kto obsługiwać.

Rząd pracuje nad zmianami

Warto przypomnieć, że - jak podał na początku kwietnia wicepremier Jarosław Gowin - prace nad dokumentem polityki migracyjnej dobiegają końca. Dokument ma zawierać pakiet instrumentów ułatwiający zatrudnianie cudzoziemców w branżach, w których najmocniej brakuje pracowników.

- Jeśli chcemy jak najszybciej powrócić na ścieżkę dynamicznego rozwoju gospodarczego, będziemy potrzebowali niewątpliwie więcej pracowników - wskazywał Gowin i wyjaśnił, że administracji zależy przede wszystkim na aktywizacji zawodowej Polaków. Jednocześnie sięga po inne rozwiązanie, jakim jest zaangażowanie pracowników z zagranicy.

Jednak dokument już teraz budzi kontrowersje. Zdaniem Myroslavy Keryk, prezeski Fundacji „Nasz Wybór” tworzenie takiej polityki powinno być partycypacyjne, czyli powinien być wysłuchany głos różnych stron, żeby pomyśleć o bezpieczeństwie państwa, ale też bezpieczeństwie migrantów, żeby traktować ich podmiotowo.

- Natomiast rządowy dokument nie jest tworzony we współpracy i to jest błędem. Kluczowym problemem dla cudzoziemców jest legalizacja pobytu. Jeśli chodzi o dostęp do rynku pracy na podstawie zezwolenia na pracę tymczasową, to ten system działa dosyć sprawnie i szybko można uzyskać tzw. oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Ale jeśli ktoś chce zostać dłużej, np. znajdzie pracę i też chce tutaj zamieszkać, to już zaczynają się schody - wskazuje na problemy do rozwiązania.

Keryk podkreśla, że w pierwszej kolejności potrzebne jest usprawnienie funkcjonowania urzędów wojewódzkich, ponieważ obecnie legalizacja pobytu na czas dłuższy niż pół roku napotyka przeszkody biurokratyczne: procedury są przeciągane, a lista wymaganych dokumentów często znacznie wybiega ponad wymogi zawarte w ustawie o cudzoziemcach. Sytuację skomplikowała pandemia, podczas której wiele osób pracę straciło i musiało szukać nowej, a w Polsce zezwolenie wydawane jest na zatrudnienie u konkretnego pracodawcy. Jego zmiana wymaga więc powtórzenia całej urzędniczej procedury. W tej sytuacji w lepszym położeniu znalazły się osoby zatrudniane poprzez agencje pracy.