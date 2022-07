Przemysł, handel i hotelarstwo. W tych branżach Ukraińcy najchętniej podejmują pracę

jk

Wojna w Ukrainie trwa już ponad 150 dni i z informacji rekruterów wynika, że osoby, które zakładały krótką obecność w Polsce coraz częściej decydują się na podjęcie pracy. Na Pomorzu Zachodnim już 15 tysięcy uchodźców wojennych z Ukrainy znalazło pracę. Już ponad 15 tysięcy uchodźców wojennych z Ukrainy znalazło pracę w województwie zachodniopomorskim (Fot. Vlad D/Unsplash)

Najwięcej osób z Ukrainy w województwie zachodniopomorskim podjęło pracę w przetwórstwie przemysłowym - 4,3 tys. osób, hotelach - 3,7 tys. osób, trans-porcie i handlu - po 1,3 tys. osób, w administracji - 1,2 tys. osób, oraz w budownictwie - 1 000 osób.

Początkowo zdarzały się duże rotacje, bo uchodźcy nie wiedzieli jak odnaleźć się w Polsce i jak długo tu zostaną. Obecnie sytuacja się ustabilizowała - mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak z Idea HR Group.

Uchodźcy wojenni zwykle decydują się na pozostanie w dużych miastach. Tymczasem wiele ofert pracy z regionu dotyczy kurortów nadmorskich, Stargardu, Goleniowa czy Myśliborza.

Ze statystyk Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wynika, że już ponad 15 tysięcy uchodźców wojennych z Ukrainy znalazło pracę w województwie zachodniopomorskim. Blisko jedna trzecia pracuje w Szczecinie. Silne ośrodki to także Goleniów, Koszalin i Świnoujście.

- Do rekruterów niemal codziennie zgłaszają się osoby z Ukrainy gotowe do podjęcia pracy. Ofert jest sporo, ale zwykle są to oferty związane z handlem, turystyką czy przemysłem. Spotykaliśmy się z sytuacjami, że klienci mówili, że myśleli, że będą mogli szybko wrócić na Ukrainę, ale to się nie udało i życie ich zmusza do szukania pracy - mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak, prokurent w spółce Idea HR Group.

- Osoby z Ukrainy im lepiej znają język polski, tym chętniej podejmują prace w swoich wyuczonych zawodach. Na początku obserwowaliśmy tendencje do poszukiwania jakiejkolwiek pracy, a teraz widzimy, że panie, które w swoim kraju były nauczycielkami, opiekunkami czy urzędniczkami chcą robić coś innego niż tylko sprzątanie czy pomaganie w kuchni - mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.

- Na pewno widzimy, że uchodźcy wojenni są bardzo zaangażowanymi pracownikami. Nie mamy negatywnego feedbacku ze strony pracodawców. Początkowo zdarzały się duże rotacje, bo uchodźcy nie wiedzieli jak odnaleźć się w Polsce i jak długo tu zostaną. Obecnie sytuacja się ustabilizowała - mówi ekspertka. Uchodźcy chcą zostać w dużych miastach Eksperci rynku pracy zwracają uwagę, że uchodźcy wojenni zwykle decydują się na pozostanie w dużych miastach. Tymczasem wiele ofert pracy z regionu dotyczy kurortów nadmorskich, Stargardu, Goleniowa czy Myśliborza. - To poważny problem o którym eksperci rynku pracy już teraz dyskutują - uchodźcy boją się wyjeżdżać poza duże miasta, a to właśnie w strefach ekonomicznych np. w Stargardzie czy Goleniowie czekają na nich atrakcyjne oferty. Podobny problem jest jeżeli chodzi o turystykę - oferty czekają, ale podjęcie pracy tam wiąże się z koniecznością dojazdów lub przeprowadzki, a osoby będące w Polsce tymczasowo po prostu się tego obawiają - dodaje Dorota Siedziniewska-Brzeźniak. Eksperci przekonują pracowników z Ukrainy do pracy poza dużymi miastami. - Liczba ofert w Szczecinie czasem się wyczerpuje, a np. nad morzem rekrutacje wciąż trwają niemal na bieżąco - dodaje.

