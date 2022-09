Przegraliśmy z Niemcami walkę o menedżerów

Platforma Migracyjna EWL, Fundacja Na Rzecz Wspierania Migrantów Na Rynku Pracy "EWL" oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego w poniedziałek 19 września opublikowały wyniki badania socjologicznego "Uchodźcy z Ukrainy – aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech".

Wynika z nich, że menedżerowie i kierownicy z Ukrainy zdecydowanie częściej decydowali się na wyjazd do Niemiec. W Polsce stanowią oni 5 proc. wszystkich pracujących uchodźców, w Niemczech 11 proc. Co więcej, w naszym kraju nikt z nich nie pracuje w takim samym zawodzie, jak w Ukrainie, a w Niemczech jest to 2 proc. uchodźców, którzy zajęli stanowiska menedżerskie i kierownicze.

W Polsce dużą grupę stanowią uchodźcy pracujący w sektorze usług, którzy w większości pozostali w swoim zawodzie także na polskim rynku pracy. Część z nich skierowała się do sektora sprzedaży i handlu, jak również do prac fizycznych.

Także w przypadku pracowników fizycznych większość pozostała w swoim zawodzie, a około 33 proc. z nich przeszła do sektora usług. Ratownicy i pielęgniarki z kolei nie pracują w Polsce w swoim zawodzie, a rozpoczęli pracę w sektorze usług. Poszukiwanie pracy w innym zawodzie dotyczyło też wielu wykwalifikowanych socjalistów. Stanowili oni 20 proc. pracujących uchodźców, którzy do nas dotarli, jednak zaledwie 3 proc. z nich pracuje w swoim zawodzie.

Autorzy raportu podkreślają, że 25 proc. pracowników sektora edukacji pracuje w swoim zawodzie w Polsce, choć większość z nich przekwalifikowała się do pracy w sektorze usług, handlu oraz prac fizycznych. Osoby niezatrudnione podjęły pracę głównie w sektorze usług, gdzie skierowała się również połowa wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Z kolei niemiecki sektor usług i handlu zgromadził przedstawicieli większości zawodów. To do niego przeszli właśnie m.in. menedżerowie i kierownicy czy wysoko wykwalifikowani specjaliści nauczyciele i pracownicy edukacji, pracownicy biurowi czy fizyczni.

Grafika: Raport 'Uchodźcy z Ukrainy – aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech'

Wzrost zapotrzebowania na usługi, a tym samym na pracowników w tym sektorze, może wynikać z ożywienia gospodarczego w Niemczech po pandemii COVID-19. Na uwagę zasługuje fakt, iż studenci oraz uczniowie podjęli pracę głównie w sektorze usług, z kolei osoby niezatrudnione w sektorze sprzedaży i handlu. Pracujący w sektorze usług i handlu obywatele Ukrainy w większości pozostali w swoim zawodzie także na niemieckim rynku pracy.

- Wyniki badania wskazują, że bardzo mało uchodźców pracuje w swoim zawodzie i wykorzystuje swoje kwalifikacje. Zdecydowali się oni na pracę poniżej kwalifikacji, jednak w kolejnych latach to z pewnością będzie się zmieniać, bo większe grono tych osób, które teraz pracują, będzie szukało pracy na wyższych stanowiskach - mówiła podczas prezentacji raportu Michalina Sielewicz, dyrektorka rozwoju międzynarodowego EWL Group.

Różnice w wynagrodzeniu uchodźców z Polsce i Niemczech

Ogromne różnice między krajami widać w otrzymywanym wynagrodzeniu. Średnie miesięczne zarobki w Niemczech są niemal trzykrotnie większe niż w Polsce. Uchodźcy w Polsce zarabiają średnio 541 euro netto miesięcznie, a w Niemczech – 1 467 euro.

Ponad 1/4 (26 proc.) ankietowanych w Niemczech przyznała, że zarabia ponad 2 000 euro. Blisko połowa uchodźców w Niemczech (45 proc.) deklaruje zarobki w przedziale 1 000 - 1 999 euro, podczas gdy w Polsce jest to jedynie 7 proc. osób.

Grafika: Raport 'Uchodźcy z Ukrainy – aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech'

Blisko połowa uchodźców z Ukrainy w naszym kraju (51 proc.) otrzymuje wynagrodzenie od 500 do 999 euro netto, z kolei 42 proc. badanych przyznaje, że zarabia mniej niż 500 euro netto miesięcznie.

Największa różnica zarobków pomiędzy Polską a Niemcami dotyczy prac administracyjno-biurowych, branży logistyczno-transportowej, rolnictwa oraz sektora edukacji. Z kolei najmniejsze dysproporcje wynagrodzeń widoczne są w sektorze handlu i usług.

Zatrudnienie uchodźców w Polsce i w Niemczech

Kolejną kwestią poruszoną w raporcie są wątki dotyczące zatrudnienia. Okazuje się, że niemal co czwarty respondent w Polsce (24 proc.) i Niemczech (25 proc.) znalazł pracę dzięki poleceniom znajomych lub rodziny. Równie często zatrudnienie udało się znaleźć poprzez pomoc samorządów lokalnych oraz w samodzielny sposób.

Po przyjeździe do Polski uchodźcy z Ukrainy najliczniej podjęli pracę w branży hotelarsko-gastronomicznej (29 proc.), usługach (18 proc.), produkcji (14 proc.), handlu (11 proc.), a także w rolnictwie (7 proc.) i logistyce (7 proc.).

Grafika: Raport 'Uchodźcy z Ukrainy – aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech'

Z kolei uchodźcy, którzy przybyli do Niemiec także najczęściej znajdowali zatrudnienie w branży hotelarsko-gastronomicznej (31 proc.). Na drugim miejscu uplasował się sektor handlu (19 proc.), a na trzecim sektor usług (12 proc.). Blisko 10 proc. wybrało pracę w opiece nad osobami starszymi oraz pomocy domowej, w której popyt na pracowników jest w Niemczech niezmiennie wysoki. Ponadto 7 proc. badanych rozpoczęło pracę w produkcji, a po 6 proc. zarówno w sektorze edukacji, jak i w rolnictwie.

Dlaczego uchodźcy z Ukrainy wybierają Polskę, a dlaczego Niemcy?

Autorzy raportu zapytali również o powody poszukiwania pracy w danym kraju. Okazuje się, że najczęściej przyjeżdżają do naszego kraju, bo postrzegają go jako największy kraj sąsiadujący na Zachodzie (29 proc.). Na odczuwaną bliskości kulturową wskazał co czwarty badany (26 proc.), nieco mniej (22 proc.) mówi o posiadaniu przyjaciół i znajomych w Polsce. Dużą rolę w tej kwestii odgrywa wieloletnie doświadczenie Polski i Ukrainy w procesach integracji i współpracy w świetle migracji zarobkowych, które przyczyniły się do powstania półtoramilionowej społeczności ukraińskiej w Polsce.

Grafika: Raport 'Uchodźcy z Ukrainy – aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech'

Z kolei odnosząc się do naszych zachodnich sąsiadów, Ukraińcy przebywający i pracujący w Niemczech, wskazują, że jest to ich zdaniem najbardziej rozwinięty kraj UE (27 proc.), co nie pozostaje bez znaczenia w kontekście większych możliwości podjęcia zatrudnienia (22 proc.), które stanowią istotny motyw wyboru kraju docelowej migracji uchodźców. Wśród pozostałych głównych powodów determinujących przyjazd do Niemiec, wymieniane są również rekomendacje rodziny i znajomych (18 proc.) oraz członkostwo tego kraju w NATO (25 proc.).

Michalina Sielewicz wskazuje, że niemal połowa (48 proc.) pracujących uchodźców w obydwu krajach zamierza pozostać w nich na dłużej, co najmniej przez rok po zakończeniu wojny. Inaczej sytuacja wyglądała w poprzednim raporcie „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce, Czechach i Rumunii”, który objął wszystkich, nie tylko pracujących uchodźców – chęć zatrzymania się w Polsce na co najmniej rok deklarował co trzeci badany.

- Główną obawą towarzyszącą ponad połowie obywateli Ukrainy przebywających i pracujących w Polsce (51 proc.), jak i w Niemczech (57 proc.) jest troska o bliskich pozostających na terenie Ukrainy. W przypadku respondentów z Niemiec jest to także słaba znajomość języka niemieckiego (46 proc.). Obywatele Ukrainy w Niemczech jednak mniej martwią się o środki do życia (21 proc.), w porównaniu do tych przebywających w Polsce (28 proc.). Niemal 1/4 ankietowanych (23 proc.) w naszym kraju deklaruje, że obawia się trudności ze znalezieniem miejsca do zamieszkania, a w Niemczech ta ostatnia obawa dotyczy jedynie 7 proc. respondentów - dodaje ekspertka EWL.

Kobiety największą grupą uchodźców poszukującą pracy

Z badania wynika, że wśród pracujących dorosłych uchodźców przebywających w Polsce oraz Niemczech dominują kobiety w wieku produkcyjnym (36-45 lat). Średnia wieku wynosi w tych krajach odpowiednio 39 oraz 37 lat, co świadczy o dużym udziale osób ukształtowanych zawodowo, posiadających doświadczenie i kwalifikacje, a bardzo często wykształcenie wyższe lub niepełne wyższe.

- Niemal 40 proc. pracujących uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce oraz Niemczech stanowią uchodźcy w przedziale wiekowym 36-45 lat. Świadczy to o dużym udziale osób w wieku produkcyjnym, co ma duże znaczenie dla europejskiego rynku pracy - komentuje Michalina Sielewicz, dyrektorka rozwoju międzynarodowego EWL Group.

Grafika: Raport 'Uchodźcy z Ukrainy – aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech'

Autorzy badania zwracają uwagę, że w Niemczech zatrudnienie podejmuje więcej osób młodych, w wieku 18-25 lat (około 16 proc.). W Polsce ta grupa wiekowa stanowi 10 proc. ogółu pracujących uchodźców.

Między krajami widać sporą różnicę, jeśli chodzi o to, czy uchodźcy mają dzieci. W Polsce aż 71 proc. z nich posiada dzieci, co przekłada się na dodatkowe wyzwanie, jakim jest zorganizowanie opieki nad najmłodszymi, by ich mama mogła podjąć pracę. Natomiast w Niemczech dzieci ma 55 proc. uchodźców.

Grafika: Raport 'Uchodźcy z Ukrainy – aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech'

Autorzy raportu wskazują, że jednym z czynników wpływających na liczniejszy przyjazd rodziców z dziećmi do Polski może być chęć skrócenia dystansu podróży w celu ograniczenia stresu związanego z niespodziewanymi utrudnieniami.

Uchodźcy z Ukrainy w liczbach - ilu wyjechało, ilu wróciło, ilu pracuje w Polsce i w Niemczech

Od 24 lutego, czyli od dnia inwazji Rosji na Ukrainę, już ponad 12,32 mln Ukraińców zdecydowało się wyjechać z kraju, 5,57 mln już do niego wróciło (stan na 6 września 2022 - dotyczy wszystkich podanych w tym dziale danych). Do Polski w tym czasie dotarło koło 6 mln osób, do Niemiec 1 mln.

W Polsce pracę podjęło 430 tys. uchodźców. W Niemczech jest to około 160 tys. osób.

Grafika: Raport 'Uchodźcy z Ukrainy – aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech'

Choć poziom bezrobocia w obydwu tych krajach jest podobny (Polska 2,6 proc., Niemcy 2,9 proc. - dane Eurostatu), to liczba wolnych miejsc pracy jest już zupełnie inna. Niemcy mają do zapełnienia dużo więcej miejsc pracy - aż 881 tys. Zaś w naszym kraju bez pracowników pozostaje 158,7 tys. miejsc pracy.

- Te dane pokazują, że Polska osiągnęła bezprecedensowy sukces nie tylko obszarze działań pomocowych, ale również w aktywizacji zawodowej uciekających przed wojną ukraińskich obywateli. Od wybuchu wojny pracę w naszym kraju znalazło ponad 430 tys. uchodźców, czyli około 2/3 liczby uchodźców w wieku produkcyjnym (670 tys.). Jak dotąd żadnemu państwu w historii nie udało się zaktywizować zawodowo takiej liczby uchodźców. Niemcy mogą się od nas uczyć, jak skutecznie aktywizować zawodowo uchodźców - podkreślał podczas prezentacji raportu prezes EWL Group Andrzej Korkus.

