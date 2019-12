Przedświąteczny boom na pracowników tymczasowych trwa w najlepsze

Poszukiwanie pracowników na krótki okres czasu, np. kilka tygodni czy miesięcy, sprawia firmom wiele problemów, a przede wszystkim wymaga dodatkowych nakładów finansowych.

Stąd pracodawcy decydują się na skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowych.

Są sektory, jak gastronomia czy hotelarstwo, w których pracodawcy wyjątkowo cenią sobie tę formę zatrudnienia.

Popyt na pracę tymczasową zaczyna się już w listopadzie i utrzymuje do połowy grudnia. Prym wśród sektorów, w których potrzeba najwięcej pracowników tymczasowych, wiedzie dystrybucja. Potrzebni są magazynierzy, pracownicy sortowni, dystrybutorzy towaru. Wzrasta też zapotrzebowanie na pracowników w gastronomii, bo Polacy coraz częściej, chcąc zaoszczędzić czas na świątecznych przygotowaniach, kupują gotowe dania. Sektorem, który w tym czasie potrzebuje najwięcej rąk do pracy, jest handel. Sklepy potrzebują w okresie okołoświątecznym większej obsady, stąd też więcej ofert na stanowiska sprzedażowe.

– Praca tymczasowa to jedna z form elastycznego zatrudnienia, polegająca na dostarczaniu do firm pracowników gotowych do świadczenia pracy. Agencja pracy tymczasowej rekrutuje fachowców, podpisuje z nimi umowę, wysyła na odpowiednie dla stanowiska badania lekarskie i następnie oddelegowuje do pracy w danej firmie – wyjaśnia Magdalena Maraszkiewicz, Key Account Manager w agencji zatrudnienia Jobs Plus.

Jak informuje, w trakcie takiego zatrudnienia agencja zajmuje się również wszelkimi sprawami administracyjno-kadrowymi, w tym wypłatą wynagrodzeń i odprowadzaniem składek, a także odpowiada przed instytucjami rynku pracy.

– Najliczniejszą grupę pracowników zatrudnianych w ten sposób stanowią pracownicy produkcyjni, budowlani, magazynierzy, pracownicy call center czy personel sprzątający – mówi Magdalena Maraszkiewicz.



Jak zauważa ekspertka, świadomość pracodawców na temat tej formy zatrudnienia stale rośnie, co przekłada się na jej wzrastającą popularność.

– Są sektory, jak właśnie gastronomia czy hotelarstwo, w których pracodawcy wyjątkowo cenią sobie tę formę zatrudnienia – głównie ze względu na sezonowość branży i rosnące zapotrzebowanie na pracowników w pewnych okresach. Co roku odnotowujemy duże zainteresowanie tą usługą w naszej agencji – mówi Magdalena Maraszkiewicz.

Skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej daje pracodawcom możliwość szybkiego reagowania na potrzeby biznesowe, takie jak sezonowość branży i związane z nią większe zapotrzebowanie na pracowników, np. w okresie przedświątecznym. Dzięki temu firmy są w stanie podołać realizacji większej liczby projektów w krótszym czasie i tym samym budować swoją konkurencyjność na rynku.