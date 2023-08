Przedsiębiorcy nie mają wyjścia. Muszą ściągać pracowników z zagranicy

Wojna w Ukrainie, inflacja i rosnące ceny skutecznie hamują rozwój wielu przedsiębiorstw, a jak się okazuje, nie są to jedyne problemy właścicieli firm - wielu z nich już teraz narzeka na brak rąk do pracy.

Jak wynika z danych GUS, od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej liczba rodaków emigrujących za pracą rosła aż do 2020 r. Pandemia i restrykcje z nią związane spowodowały, że trend ten się zmniejszał aż do teraz, kiedy to znów obserwowana jest tendencja wzrostowa. Galopująca inflacja, brak znacznego wzrostu pensji i niepewność zatrudnienia są głównymi powodami ponownego wyjazdu Polaków za pracą.

Według najnowszego raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), od lipca do końca września 2023 r., 31 proc. przedsiębiorców planuje zatrudnić nowych pracowników, a 4 proc. jeszcze nie wie, co przyniosą najbliższe tygodnie. Plany mogą im pokrzyżować zarówno emigrujący Polacy, jak i ich rosnące oczekiwania względem zatrudnienia.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w lipcu tego roku stopa bezrobocia wyniosła jedynie 5 proc. Co to oznacza dla przedsiębiorców? Dla właścicieli firm jest to sygnał, że wkrótce mogą mieć jeszcze większe problemy z pozyskaniem pracowników.

Zdaje się to potwierdzać raport Minds & Roses przeprowadzony na zlecenie OLX. Wynika z niego, że kategoria „Praca za granicą” w serwisie ogłoszeniowym notuje najwyższe wyniki w swojej historii, a Polacy chętnie nawiązują kontakt z osobami, które oferują zatrudnienie poza krajem, przede wszystkim w Niemczech, Holandii, Belgii, Francji i krajach skandynawskich. Dodatkowym problemem przedsiębiorców są rosnące oczekiwania rodzimych kandydatów na dane stanowisko.

Także z danych Gi Group wynika, że aktualnie niemal 17 proc. badanych Polaków rozważa wyjazd w poszukiwaniu pracy w ciągu najbliższego roku. Najchętniej wybieranym przez nich kierunkiem emigracji pozostają Niemcy (niemal 35 proc. wskazań). W dalszej kolejności wskazali Holandię i Wielką Brytanię.

- Z naszych rozmów z właścicielami firm wynika, że Polacy mają rosnące wymagania względem pracodawcy – zależy im zarówno na wysokiej płacy, jak i benefitach pozapłacowych. Oczekiwania finansowe kandydatów są na tyle duże, że niejednokrotnie przewyższają nakłady finansowe przedsiębiorcy na pozyskanie nowych talentów. Firmy starają się jakoś sobie radzić w tych trudnych czasach. Część z nich decyduje się na szkolenia już zatrudnionych pracowników lub łączenie stanowisk, inni z kolei wybierają outsourcing pracowniczy lub stawiają na pracowników tymczasowych z agencji pracy. Rośnie również liczba firm decydujących się na zatrudnienie cudzoziemców – mówi Michał Solecki, prezes agencji zatrudnienia Worksol.

Imigranci mogą uzupełnić luki kadrowe. "Przedsiębiorcy nie mają wyjścia"

Rozwiązaniem problemów kadrowych przedsiębiorców mogą być obcokrajowcy, którzy coraz chętniej przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Jak wynika z danych ZUS, w 2008 r. w kraju pracowało tylko 16 tys. cudzoziemców. Z kolei w styczniu minionego roku liczba zatrudnionych obcokrajowców wzrosła do 871,3 tys. Natomiast w maju tego roku w Polsce pracowało już o 213,7 tys. cudzoziemców więcej (1 mln 85 tys.). Eksperci z Worksol Group, agencji pośrednictwa pracy, przewidują, że w najbliższych miesiącach trend wzrostowy zostanie utrzymany.

Polska jest krajem atrakcyjnym dla obcokrajowców z wielu zakątków świata. Oczywiście w dalszym ciągu przyjeżdżają tutaj przede wszystkim obywatele państw Europy Wschodniej, ale rośnie liczba cudzoziemców z Azji i Ameryki Środkowej oraz Południowej.

Przedsiębiorcy dostrzegają obcokrajowców na polskim rynku pracy i ich zaangażowanie w wykonywane obowiązki, dlatego coraz chętniej widzą ich w swoich firmach.

- Z naszych obserwacji wynika, że zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem cudzoziemców jest bardzo duże. Zapewne wynika to z kłopotów demograficznych Polski oraz starzenia się społeczeństwa. Przedsiębiorcy nie mają wyjścia, jeśli chcą sprzedawać i produkować więcej, muszą ściągać siłę roboczą z zagranicy - mówi Michał Solecki

- Co ważne, większość klientów zostało pozytywnie zaskoczonych pracą cudzoziemców. Obcokrajowcy w firmie wpływają mobilizująco na resztę załogi, która widzi, że pracodawca ma alternatywę w postaci siły roboczej z innego kraju. Dzięki zagranicznym pracownikom firmy mogą dalej się rozwijać, co byłoby niemożliwe przy aktualnej sytuacji demograficznej w Polsce. To, że cudzoziemcy przyjeżdżają do pracy do naszego kraju świadczy również o sukcesie gospodarczym Polski. Po dziesiątkach lat przewagi emigracji nad imigracją w końcu staliśmy się krajem atrakcyjnym także dla innych. Jesteśmy w końcu państwem, do którego warto przyjechać żeby żyć i pracować – informuje prezes agencji zatrudnienia Worksol Group.

Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” firmy Personnel Service wynika, że w sumie obywateli Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Armenii znajdziemy w 34 proc. firm (Fot. Pixabay)

Pracodawcy coraz częściej dają etat obcokrajowcom z Azji lub Ameryki Południowej

- Do tej pory naszym naturalnym źródłem obcej siły roboczej była Ukraina, która stanowiła 90 proc. zagranicznych pracowników. Wojna w Ukrainie oraz bardzo zła sytuacja demograficzna tego kraju sprawiły, że nasi przedsiębiorcy zostali zmuszeni do poszukiwania pracowników w innych rejonach świata. Oczywiste jest to, że do naszego kraju za pracą przyjeżdżać będą tylko obywatele tych krajów, gdzie poziom zamożności jest znacznie niższy, a polskie płacę będą dla nich atrakcyjne – mówi Michał Solecki.

Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” firmy Personnel Service wynika, że w sumie obywateli Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Armenii znajdziemy w 34 proc. firm. Najczęściej pracodawcy stawiają na Białorusinów, których znajdziemy w 12 proc. firm, co dziesiąty pracodawca zatrudnia Gruzinów, a po 6 proc. ma w swojej kadrze Mołdawian i Armeńczyków.

- Szukanie dalej niż Ukraina, choć nadal jest marginalne, nabierze na sile, bo pracodawcy mimo trudnego otoczenia gospodarczego zatrudniają. Nadal mamy wysoką liczbę wakatów, która po trzecim kwartale 2022 r. wyniosła ponad 135 tys. To spadek o niemal 12 proc. w porównaniu rok do roku, ale nadal ponad 100 tys. miejsc pracy jest nieobsadzonych. Demografia sprawia, że każdego roku jest mniej osób w wieku produkcyjnym, a to skłania pracodawców do „chomikowania” zatrudnienia, bo utraconego pracownika trudno odzyskać - komentuje w rozmowie z PulsHR.pl Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Bariery na drodze do etatu. "Procedura legalnego zatrudnienia pracownika z Azji może trwać nawet rok"

Mimo, że przedsiębiorcy chętnie zatrudniają cudzoziemców, a obcokrajowcy są zainteresowani świadczeniem pracy, to wielu przedsiębiorców rezygnuje z udziału cudoziemców w rekrutacji. W czym tkwi problem? Po pierwsze w samych pracodawcach. Rodzimi przedsiębiorcy nie znają przepisów regulujących pracę cudzoziemców w Polsce i obawiają się bariery językowej lub kulturowej.

Tymczasem, według Worksol Group, obcokrajowcy chętnie się uczą nowego języka. Poza tym najczęściej mówią płynnie po angielsku. Kolejnym problemem są przepisy legalizujące zatrudnienie cudzoziemców w Polsce, które znacząco wydłużają procedurę ubiegania się o zezwolenie na pracę.

- Procedura legalnego zatrudnienia pracownika z Azji może trwać nawet rok, a czasami i dłużej. Najpierw czeka nas długie oczekiwanie na wydanie zezwolenia na pracę, następnie kilkumiesięczne oczekiwanie na aplikowanie w polskim konsulacie. Wszystko to sprawia, że takie firmy, jak nasza zmuszone są do przewidywania przyszłych trendów na rynku pracy i rozpoczynania rekrutacji na długo wcześniej aniżeli zleci nam to klient – mówi prezes Worksol Group.

Joanna Holweger, international mobility director w Gi Group Temp&Perm potwierdza, że zatrudnianie pracowników z dalszych krajów generuje wiele wyzwań.

- Wybuch wojny za naszą wschodnią granicą spowodował, że firmy chętniej niż dotychczas poszukują kandydatów spoza Europy, szczególnie z Azji, w tym Indii, Indonezji, Wietnamu, a ostatnio także z Afryki oraz Ameryki Południowej. Cały czas trudnością pozostaje skomplikowany i długotrwały proces legalizacji ich pobytu w Polsce. Wdrożenie szeregu zmian w kontekście usprawnienia procedury jest niewątpliwie trafnym i potrzebnym rozwiązaniem, wymaga jednak udoskonalenia - wskazuje Joanna Holweger.

