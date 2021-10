Pracują poniżej swoich kwalifikacji. Liczą, że to się zmieni

Zaledwie dla 15 proc. Ukrainek, które wyemigrowały do Polski, nie wiązała się z doświadczeniem pracy fizycznej. Pozostałe pracują poniżej swoich kwalifikacji, ale chcą to zmienić.

Autor: jk

• 28 paź 2021 12:38





W opinii publicznej nadal pokutuje stereotyp, że kobiety z Ukrainy pracują w Polsce jako niewykwalifikowane pracownice fizyczne (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Wszystkie Ukrainki, które wzięły udział w badaniu Gremi Personal „Puls migracji zarobkowej: portret kobiety”, poza poprawą sytuacji finansowej, chcą robić karierę zawodową i dokształcać się na polskich uczelniach.

Problemem w awansie zawodowym są skomplikowane procedury legalizacyjne - każdą zmianę wykonywanego stanowiska i zawodu należy zgłaszać do urzędu, a uzyskanie na to zgody trwa od miesiąca do pół roku.

Wśród wyzwań, z jakimi borykają się obecnie Ukrainki, są także trudności ze znalezieniem mieszkania ze względu na uprzedzenia polskich właścicieli nieruchomości do cudzoziemców, nie zawsze życzliwy stosunek polskich kolegów z pracy, a także niewspółmierne obciążenie obowiązkami zawodowymi.

W opinii publicznej nadal pokutuje stereotyp, że kobiety z Ukrainy pracują w Polsce jako niewykwalifikowane pracownice fizyczne. Kojarzy się je ze sprzątaczkami lub opiekunkami do dzieci. Mają niski poziom wykształcenia, brak ambicji i przyjeżdżają do Polski tylko zarobić na utrzymanie rodziny na Ukrainie lub znaleźć męża. Badanie „Puls migracji zarobkowej: portret kobiety” przeprowadzone przez Centrum analitycznego Gremi Personal pokazuje, że nie zawsze tak jest.

Nie tylko praca fizyczna

Głównym powodem motywującym obcokrajowców do wyjazdu za granicę jest chęć poprawy sytuacji finansowej. Wszystkie respondentki, bez wyjątku, poza tym, chcą robić karierę zawodową i dokształcać się na polskich uczelniach.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ponadto, według badanych, przeprowadzka na studia do Polski staje się obecnie coraz bardziej popularna na Ukrainie - zwłaszcza wśród młodych ludzi, a także wśród kobiet z wyższym wykształceniem z doświadczeniem zawodowym oraz dostępem do informacji na temat edukacji w Polsce.

Jak wyjaśniają przedstawiciele Gremi Personal, na początku swojej drogi zdecydowana większość Ukrainek rzeczywiście świadomie wyjechała do Polski do pracy fizycznej w rolnictwie, produkcji, handlu, czy branży HoReCa. Zatrudniały się na takich stanowiskach, na których na Ukrainie pracy by nie podjęły. Tam pracowały w handlu, usługach, edukacji, jako urzędniczki, niektóre z nich prowadziły własny biznes, inne były studentkami. Ukrainki były w pełni świadome niższego poziomu swojej konkurencyjności w porównaniu do obywateli polskich z powodu niewystarczającej znajomości języka polskiego, braku znajomości procedur związanych z zalegalizowaniem pobytu i pracy niewystarczającej znajomości funkcjonowania polskiego rynku pracy.

- Większość kobiet, które obecnie zajmują się pracą fizyczną, z czasem zmienią pracę na zgodną ze swoimi kwalifikacjami. W tym celu albo potwierdzają dyplom w Polsce, albo planują lub już studiują na polskich uczelniach lub w szkołach policealnych, aby się przekwalifikować. Jedyny problem w ich awansie zawodowym stanowią skomplikowane procedury legalizacyjne, każdą zmianę wykonywanego stanowiska i zawodu należy zgłaszać do urzędu, a uzyskanie na to zgody trwa od miesiąca do pół roku. To stanowczo za długo, powinno być to inaczej rozwiązane, gdyż blokuje rozwój zawodowy pracowników - powiedziała Karolina Szleszyńska, wiceprezes agencji zatrudnienia Gremi Personal. Również Natalia Myskova, dyrektor ds. rekrutacji w agencji pracy tymczasowej Folga uważa, że polscy pracodawcy przestaną traktować pracowników z Ukrainy jako tanią siłę roboczą. - Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów sprawi, że otworzy się nowa nisza specjalistycznych stanowisk na szerszą skalę dla obcokrajowców - komentuje Natalia Myskova. - Po drugie wraz ze zwiększeniem oczekiwań finansowych od kandydatów z zagranicy powiększą się też i wymagania ze strony firm. Normalnym stanie się wymóg znajomości języka polskiego na poziomie podstawowym. Pracodawcy coraz częściej będą liczyć na długotrwałe pobyty - dodaje. W opinii Myskovej transformacja na rynku pracy wpłynie także na samodzielność pracowników ze Wschodu. Dzięki czemu pracownicy np. z Ukrainy przestaną być traktowani jako tacy, którzy potrzebują opieki. Staną się bardziej samodzielni. Będą w stanie załatwić sobie zakwaterowanie i zaznajomić się z ogólnymi zasadami kodeksu pracy. Do standardowych wymagań coraz częściej będzie zaliczać się posiadanie polskich uprawnień i certyfikatów. Jej zdaniem taka tendencja utrzyma się aż do całkowitego nasycenia rynku pełnowartościowymi specjalistami. Polska jest dla Ukrainek atrakcyjnym krajem ze względu na poczucie bezpieczeństwa zarówno ekonomicznego jak i osobistego (Fot. Shutterstock) Ukrainki zadowolone z życia w Polsce Większość uczestniczek badania Gremi Personal uważa Polskę za przyjazną dla tych imigrantów, którzy ciężko pracują i zamierzają w kraju pozostać. Polska jest dla nich atrakcyjnym krajem ze względu na poczucie bezpieczeństwa zarówno ekonomicznego jak i osobistego. Cenią też komfort i europejski porządek, wygląd miast i wsi, które są zadbane i doinwestowane. 11 proc. respondentek już pozyskało kredyt hipoteczny, a kolejne 15 proc. planuje to zrobić. Wśród problemów, z jakimi borykają się obecnie są trudności ze znalezieniem mieszkania ze względu na uprzedzenia polskich właścicieli nieruchomości do cudzoziemców, nie zawsze życzliwy stosunek polskich kolegów z pracy, a także niewspółmierne obciążenie obowiązkami zawodowymi. Interesującym wnioskiem, jest fakt, że respondentki często miały więcej komplikacji w relacjach i wrogość ze strony Ukraińców, którzy dłużej pracują w firmie, niż ze strony Polaków. Małżeństwa Ukrainek z Polakami, owszem, zdarzają się. Wśród respondentek znalazło się kilka kobiet, które mają związki z obywatelami polskimi – mieszkają razem lub planują małżeństwo. Żadna z uczestniczek badania nie wspomniała jednak o małżeństwie z obywatelem Polski jako o sposobie na pozostanie w Polsce na stałe. Z reguły związek nawiązuje się przypadkowo. Kobiety z Ukrainy, które przyjechały do ​​Polski do pracy, nie uważają małżeństwa za jedyną możliwą opcję adaptacji z polskim społeczeństwem. Wręcz przeciwnie, bardziej polegają na sobie, na możliwości samodzielnej poprawy pracy i jakości życia. Prawie połowa respondentek ma partnera z Ukrainy. Powszechną praktyką obecnie jest, migracja do Polski z partnerem lub całymi rodzinami. Jak podkreślają przedstawiciele Gremi Personal, respondentki w większości są bardzo zadowolone z życia w Polsce, nie planują dalszej migracji do krajów zachodnich. Chciałyby, tylko aby procedury legalizacyjne pobytu cudzoziemców w Polsce były mniej skomplikowane, a terminy uzyskiwania potrzebnych zezwoleń krótsze.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.