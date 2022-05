Pracują i odprowadzają składki. Rośnie liczba cudzoziemców w statystykach ZUS

Ponad 932 tys. cudzoziemców podjęło legalne zatrudnienie w naszym kraju, to o 57 tys. więcej niż pod koniec 2021 r. W województwie śląskim też odnotowano wzrost liczby cudzoziemców. Pod koniec marca składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych spływają za blisko 80 tysięcy osób z zagranicznym paszportem.

Pod koniec grudnia 2021 r. w całym kraju składki na ubezpieczenia społeczne płaciło 875 tys. obywateli innych państw. (fot. PAP/Darek Delmanowicz)

Statystyki ZUS z końca marca tego roku pokazują wzrost liczby ubezpieczonych cudzoziemców, którzy podjęli legalną pracę w Polsce.

Pod koniec grudnia 2021 r. w całym kraju składki na ubezpieczenia społeczne płaciło 875 tys. obywateli innych państw.

Natomiast pod koniec marca tego roku liczba ta przekroczyła 932 tys.. W tej grupie najwięcej jest obywateli Ukrainy.

- Od wielu lat na pierwszym miejscu w statystykach ZUS, zarówno w zestawieniu krajowym, jak i w naszym województwa, są obywatele Ukrainy. Mimo wojny nie zmalała liczba Ukraińców legalnie pracujących w Polsce. W województwie śląskim na 79,5 tys. cudzoziemców 62,7 tys. to Ukraińcy, co daje 79 proc. ogółu cudzoziemców. W skali kraju ubezpieczonych w ZUS Ukraińców jest 666,7 tys., co stanowi około 72 procent ogółu cudzoziemców – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województw śląskiego.



Do Polski w celach zarobkowych przyjeżdżają obywatele z ponad 160 krajów, w województwie śląskim mamy przedstawicieli 90 krajów z całego świata, od Wenezueli, poprzez Wybrzeże Kości Słoniowej, Mozambik, czy Tajlandię a nawet kilku pracowników z paszportem nowozelandzkim.

Najwięcej ubezpieczonych obcokrajowców w naszym województwie jest w chorzowskim Oddziale ZUS, bo blisko 16 tys. osób, natomiast najmniej w Oddziale ZUS w Sosnowcu, niespełna 9 tys.

Grafika: ZUS

- Cudzoziemiec, który podejmuje pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę, podlega obowiązkowo takim samym ubezpieczeniom społecznym jak nasz obywatel, czyli ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dzięki tej umowie ma pełne ubezpieczenie i prawo do świadczeń m.in. w razie choroby czy macierzyństwa. Zatrudnienie liczy się również do emerytury – wyjaśnia rzeczniczka.

Wykonując pracę na umowę zlecenia obcokrajowiec, który nie jest uczniem lub studentem do 26 roku życia, będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu, a ubezpieczenie chorobowe będzie dla niego dobrowolne. Czytaj więcej: Trzy litery, które mogą przyciągnąć do firmy nowych pracowników Natomiast umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do 26 roku życia nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, chyba że cudzoziemiec podpisze umowę zlecenia z własnym pracodawcą, u którego pracuje na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku umowa zlecenia w zakresie ubezpieczeń traktowana jest tak samo jak umowa o pracę. Cudzoziemiec zatrudniony tylko na podstawie umowy o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. Tym samym nie ma prawa do świadczeń m.in. w razie choroby czy macierzyństwa. ZUS przypomina, że gdy obcokrajowiec zmienia miejsce zamieszkania, to ma obowiązek poinformować o tym swojego pracodawcę czy zleceniodawcę. Osoby prowadzące własną firmę i takie, które nie są już zatrudnione, a były o zmianie adresu powinny poinformować niezwłocznie ZUS.

