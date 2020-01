Pracownik tymczasowy - specjalista, którego warto mieć w swoim otoczeniu

Firma konsultingowa Ernst&Young obliczyła, że w Japonii jedna na trzy największe firmy spodziewa się, iż w 2021 roku 30 proc. jej pracowników stanowić będą osoby zatrudniane tymczasowo.

Nie jest to złe rozwiązanie, a wybór elastycznej formy zatrudnienia może przynieść korzyści zarówno dla pracownika, jak i samego pracodawcy. Przed tym drugim jednak stoi zadanie zatrzymania najlepszych talentów, którzy przy podejmowaniu decyzji o współpracy biorą pod uwagę różne czynniki.

"Osoby wybierające zawodową elastyczność patrzą na pracę zupełnie inaczej niż pracownicy etatowi, nieraz mają również skrajnie różne potrzeby i oczekiwania. Warto dokładnie je poznać i na tej podstawie skomponować skierowany do nich osobny pakiet korzyści (Employee Value Proposition)" - podkreślają autorzy opracowania "Jak angażować pracowników tymczasowych" przygotowanego przez firmę Randstad.

Przeczytaj: To era freelancera. Na polskim rynku pracy przybywa wolnych strzelców

Autorzy raportu podkreślają, że zbudowanie odpowiedniej relacji z utalentowanymi pracownikami tymczasowymi w przyszłości przynieść może wiele korzyści.

Badanie liderów kapitału ludzkiego w 17 krajach "Randstad Talent Trends" pokazało, że 85 proc. firm poświęca swoją uwagę, czas i środki na budowane takiej społeczności. "Coraz więcej firm inwestycję w grupy talentów postrzega jako ważne zabezpieczenie na przyszłość. Zyskują fantastyczne źródło utalentowanych pracowników mogących w razie potrzeby szybko pomóc im w określonych zadaniach" czytamy w opracowaniu.

Jak stworzyć taką sieć? Na pewno trzeba uzbroić się w cierpliwość, budowa sieci współpracowników nie jest bowiem procesem, który zachodzi z dnia na dzień. Ważne jest podtrzymywanie relacji, informowanie o osiągnięciach firmy, ewentualnych zmianach, jakie zachodzą w strukturach. "Bądź dostępny i autentyczny: umożliwiaj zadawanie pytań i zawsze dostarczaj na nie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi".

CZYTAJ DALEJ »

Efekt? Naturalna współpraca z zaufanymi specjalistami. I co wartością dodaną dla samej firmy: oszczędność czasu (szukanie nowych współpracowników jest procesem długotrwałym) oraz pieniędzy (przeznaczonych m.in. na rekrutację).

Zadbaj o markę i dbaj o relacje

"Kiedy mowa o budowaniu wizerunku pracodawcy, słowem kluczem są ludzie. Myśl o swoich elastycznych pracownikach jak o najlepszych możliwych ambasadorach. To oni mają z Tobą rzeczywisty kontakt i to oni mogą nieść w świat dobrą opinię o Twojej organizacji. Dbaj o nich, również wtedy, gdy po zakończonym zleceniu wasze drogi chwilowo się rozejdą, a nawet zanim w ogóle dojdzie do współpracy" podkreślają autorzy opracowania.

Warto także stworzyć listę benefitów, na które liczyć mogą pracownicy tymczasowi. Jeśli pracownik, na którym nam zależy jest młodym rodzicem, warto pomyśleć o udogodnieniach idących w tym kierunku. Dobrym przykładem budowania dobrego wizerunku są Stany Zjednoczone. Tu ubezpieczenie zdrowotne obejmuje zazwyczaj pracowników stałych, pracodawcy często proponują stałym współpracownikom prywatną opiekę medyczną.

Przeczytaj: Coworking nie tylko dla freelancerów. Duże korporacje szukają alternatyw

"Pamiętaj, że utalentowany i wykwalifikowany, elastyczny pracownik jest na wagę złota – warto nawiązać z nim wartościową, bliską relację, w żadnym wypadku nie traktować go jak wykonawcę jednego, konkretnego zadania. Przeciwnie, to idealny kandydat na stałe stanowisko. Gdy tylko takie pojawi się w Twojej firmie, niech Twój "zawodowy przyjaciel" ma pierwszeństwo w rekrutacji. Doskonale opanował już swoje obowiązki, dobrze poznał Ciebie i Twoich pozostałych pracowników – jego przyjście na stałe byłoby naturalne, trochę jak powrót na łono rodziny" - czytamy.

Spraw by poczuli się częścią organizacji

Prócz podtrzymywania relacji po zakończonym projekcie, warto zadbać by pracownik tymczasowy dobrze poczuł się w firmie w trakcie trwania zadania. Najważniejszy jest proces onboardingu, czyli czasu kiedy nowy pracownik oswaja się z otoczeniem.

Źle zaplanowane wprowadzenie nowego pracownika, sprawi, że poczuje on się częścią drużyny. A to w konsekwencji może spowodować, że jego efektywność i motywacja do pracy będzie mniejsza. W przypadku wielu firm, które zatrudniają pracowników sezonowo może to spowodować, że podczas kolejnego szczytu nie wrócą oni do organizacji.

Przeczytaj: Onboarding ma znaczenie. "Może zwiększać retencję nawet o 50 proc."

Istotne jest także zapewnienie niezbędnych do pracy narzędzi czy przestrzeni do wykonywania pracy.

Ważne by pracodawcy mieli także czas dla nowego współpracownika. Wsparcie, okazane pracownikowi tymczasowemu na początku współpracy będzie procentowało w przyszłości. Pozwoli nie tylko na zbudowanie przywiązania i zaufania pracownika do organizacji, ale również pomoże stworzyć szczerą relację, która da możliwość wymiany doświadczeń na poziomie pracownik-pracodawca-organizacja.