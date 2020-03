Pracownicy ze Wschodu będą mogli pracować w Polsce dłużej

W środę (18 marca) premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia tzw. tarczy antykryzowej.

Uregulowania wymaga też kwestia pracowników, szczególnie ze Wschodu, którym kończą się wizy.

To problem nie tylko rolnictwa, ale i innych branż.

Jednym z filarów tarczy antykryzowej ma być ochrona pracodawców i pracowników przed skutkami kryzysu wywołanego walką z koronawirusem.

Minister rolnictwa był pytany w czwartek ( 19 marca) w radiowej Jedynce m. in. o pracowników zza granicy zatrudnionych w polskich gospodarstwach rolnych.

- Jeżeli chodzi o pracowników, to podjęliśmy starania i to będzie w nowej ustawie planowanej do przyjęcia w piątek przez Radę Ministrów. Ma ona trafić w przyszłym tygodniu do Sejmu, żeby dla pracowników sezonowych, zagranicznych wydłużyć termin pobytu w Polsce - zapowiedział Jan Ardanowski.

Przypomnijmy, o to wnioskowali przetwórcy i rolnicy.

- W związku z decyzją polskiego rządu o zamknięciu granic dla obcokrajowców, prosimy o jak najszybszą interwencję w sprawie umożliwienia pozostania pracowników z Ukrainy, którym kończy się możliwość pobytu na terenie naszego kraju - apelował Sławomir Izdebski, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych.



- Chodzi o to, żebyśmy nie stracili tych wartościowych pracowników, głównie za wschodniej granicy potrzebnych w polskim rolnictwie - kontynuował w czwartek na radiowej antenie minister.

Ardanowski, zapytany o kwarantannę z powodu koronawirusa w przypadku rolników, odpowiedział: - W sytuacji gospodarstwa rolnego - zarówno dla rolnika, jak i jego pracowników - to ich obszarem kwarantanny jest teren gospodarstwa. Nie zamknięcie się w domu (...), tylko na terenie gospodarstwa. I opieka nad zwierzętami czy inne czynności wymagają codziennej obecności rolnika - tlumaczył.

Nie tylko rolnictwo potrzebuje pracowników ze Wschodu

- Przemysł polski w wielu dziedzinach zajmuje czołowe pozycje nie tylko w Europie, ale i na świecie, są to branże wymagające bardzo dużych nakładów pracy ludzkiej. Nagły brak pracowników z Ukrainy w związku z zamknięciem jej granic spowoduje załamanie wielu branż w naszej gospodarce i może zagrozić bezpieczeństwu utrzymania łańcucha dostaw żywności - podkreślała OPZZRiOR.

