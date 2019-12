Pracownicy z Ukrainy mniej zainteresowani polskim rynkiem pracy. Oto powody

Zdaniem specjalistów z Polski wyjadą przede wszystkim wykwalifikowani specjaliści znający język niemiecki, ale przepisy wykonawcze odnośnie nowego prawa nie są jeszcze w pełni dostępne. W zależności od tego, jak zostaną skonstruowane i jak będą później egzekwowane, może się okazać, że pozwolą na szerszy dostęp do rynku pracy niż zakładają zapowiedzi niemieckiego rządu.

Pożądani w Niemczech pracownicy powinni posiadać kwalifikacje oraz udokumentowane doświadczenie. I choć rynek pracy w Niemczech będzie otwarty - to barierą może być znajomość języka niemieckiego. Jest to jeden z wymogów dotyczących legalnej pracy w Niemczech, a z obserwacji firmy Smart Work wynika, że odsetek osób pochodzenia wschodniego znających język niemiecki jest bardzo mały. Stąd w ostatnim czasie Ukraińcy intensywnie uczą się tego języka - i na Ukrainie, i w Polsce - aby zmaksymalizować swoje szanse na tamtejszym rynku pracy.

Czytaj też: Kilka słów prawdy na temat rynku pracy. Ukraińcy? Obalmy ten mit

Pracodawcy już teraz obawiają się sytuacji, w której szeroka grupa Ukraińców pracujących w Polsce znajdzie zatrudnienie w Niemczech. Jak szeroka będzie to grupa?

- Wstępne szacunki rządu niemieckiego mówią o liczbie ponad 400 000 pracowników już w 2020 roku. Bierzemy pod uwagę to, że pierwszą grupą, która skorzysta z nowego prawa będą Ukraińcy pracujący w Polsce - ze względu chociażby na fakt, że wyjechali oni już ze swojej ojczyzny w poszukiwaniu lepszych zarobków. Jeśli policzymy, że w Polsce pracuje prawie 1,5 miliona Ukraińców, a 400 000 miałoby wyjechać - uzyskujemy bardzo poważne uszczuplenie kadrowe, które na pewno nie zostanie niezauważone na rynku pracy - mówi Mariusz Hoszowski ze Smart Work.

CZYTAJ DALEJ »

- Według szacunków firmy Smart Work Polskę opuszczą przede wszystkim specjaliści. Skutki odczuje w pierwszej kolejności rynek budowlany.

- Z naszych danych wynika, że Ukraińcy, którzy stanowią w tej chwili podstawę działalności większości firm budowlanych czekają na możliwość podjęcia pracy w Niemczech - oczywiście za znacznie wyższe stawki niż w Polsce. Te osoby również intensywnie uczą się języka niemieckiego - tak, aby przygotować się do wyjazdu - mówi Hoszowski.

Oprócz tego najprawdopodobniej opuszczą nas spawacze i kierowcy. Są oni bowiem przedmiotowo zwolnieni ze znajomości języka niemieckiego w ramach wchodzących w życie 1 marca 2020 roku regulacji prawnych.

Wyjadą - ale wrócą do Polski?

- Część pracowników, skuszonych wyższym wynagrodzeniem, wyjedzie do Niemiec do pracy w szarej strefie. W przypadku pracowników wyspecjalizowanych agencji pracy takich jak Smart Work może się okazać, że po jakimś czasie podejmą decyzję o powrocie do naszego kraju. Tu bowiem mają zapewniona legalną pracę, zakwaterowanie, pozwolenie na pobyt i opiekę koordynatora. Nie bez znaczenia pozostaje również brak bariery językowej.

Czytaj też: Kilka słów prawdy na temat rynku pracy. Ukraińcy? Obalmy ten mit

- Oczekiwania części ukraińskich migrantów mogą zostać zweryfikowane przez realia niemieckiego rynku. Niemcy są dobrym kierunkiem migracyjnym dla całego świata - w związku z czym część specjalistów o wysokich kwalifikacjach na pewno znajdzie tam pracę. Z punktu widzenia obywatela Ukrainy istnieje jednak cały szereg czynników - począwszy od kulturowych, poprzez językowe, mieszkaniowe i te, dotyczące poziomu kosztów życia - które mogą skłonić ukraińskich pracowników do powrotu do Polski. Stawki wynagrodzeń w Polsce rosną, poziom życia również, co w zestawieniu z mniejszą ilością negatywnych uwarunkowań może spowodować powrót części tych pracowników do naszego kraju. Powiem więcej - uważam, że Polska jest najlepszym miejscem pracy dla Ukraińców -prognozuje Hoszowski.

Czy istnieje realna alternatywa dla pracowników z Ukrainy? Zdaniem Smart Work takiej alternatywy nie ma.

- Można się oczywiście posiłkować pracownikami z innych krajów, ale w związku z aktualnymi procedurami ich dostępność nie jest przewidywalna - nie ma możliwości zaplanowania czasu przybycia określonej grupy. Stąd na dzień dzisiejszy zastąpienie Ukraińców innymi imigrantami jest praktycznie niemożliwe - mówi prezes Smart Work.

Polska ma atuty, ale

Pracownicy ze Wschodu chętnie spoglądają w stronę Niemiec czy Czech, bo zarobki są tam wyższe niż w Polsce. Jeżeli jednak do aspektu finansowego emigracji zarobkowej dołożymy komponent emocjonalny i społeczny, nasz kraj zyskuje. Bliskość geograficzna, językowa i kulturowa powodują, że Ukraińcy nadal chętnie wybierają nasz kraj.

- W Polsce jest im się łatwiej odnaleźć, a do rodziny jest zdecydowanie bliżej niż z innych miejsc - mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Ponowny przyjazd do Polski do pracy planuje 53 proc. Ukraińców, o 5 pp. mniej niż rok temu. Ustąpiliśmy też miejsca Niemcom w rankingu krajów, w których kadra ze Wschodu chce pracować najbardziej - wynika z raportu Personnel Service "Barometr Imigracji Zarobkowej - II półrocze 2019".

Czytaj też: Ukraińcy nie opuszczą Polski. Nasz kraj ma atuty, których nie ma żadne inne państwo

Raport podaje, że choć Polska nie może konkurować z Niemcami czy Czechami wysokością zarobków, to mamy inne przewagi, które pozwolą zatrzymać Ukraińców w naszym kraju.

Najważniejsze to bliskość geograficzna i niska bariera językowa. Mała odległość od domu to też jeden z powodów (poza niepewnością związaną z brexitem), dla których Polacy pracujący za granicą w 2018 roku wybierali chętniej Niemcy niż Wielką Brytanię - czytamy w badaniu.

Przypomnijmy też, że w 2020 r. – po raz pierwszy od początku imigracyjnego boomu – do Polski przyjedzie i podejmie legalne zatrudnienie mniej obywateli Ukrainy niż w roku poprzednim - informował "Dziennik Gazeta Prawna".

Swoje prognozy eksperci Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG) i agencji pracy Foreign Personnel Service podpierają m.in. analizą ankiet przeprowadzonych przez ukraiński portal OLX Praca. Wynika z niej, że 20 proc. osób, które dotychczas wyjeżdżały do pracy za granicę, nie ma zamiaru dalej tego robić. Tę tendencję wzmacniają też optymistyczne dane z ukraińskiej gospodarki: rośnie ona obecnie w ponad 4-procentowym tempie, z ponad 10-procentowym wzrostem płac i wieloma inwestycjami w większych ośrodkach – pisze gazeta.