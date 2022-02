Pracownicy z Azji ciągną do Polski. Ogromny wzrost

W 2021 roku wydano ponad 114,5 tys. zezwoleń na pracę dla obywateli krajów azjatyckich - wynika z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To wzrost o 80 proc. w porównaniu do 2020 roku i o 67 proc. więcej niż w przedpandemicznym 2019 roku. Z analizy ekspertów Personnel Service wynika, że rekordzistami są Uzbecy i Turcy, którzy prawie potroili liczbę uzyskanych pozwoleń.

W ubiegłym roku zezwolenie na pracę w Polsce otrzymało 504 tys. cudzoziemców, z czego 114 542 dotyczyło osób z 40 krajów azjatyckich. W 2019 roku wydano dla nich 69 tys. pozwoleń, rok później 5 tys. mniej. Jak komentują analitycy rynku pracy, w przypadku Azjatów liczba kandydatów do pracy w Polsce znacznie przekroczyła oczekiwania.

Najwięcej zezwoleń na pracę w 2021 roku przyznano Hindusom (15,3 tys.). Ich liczba w ciągu 12 miesięcy wrosła o 87 proc. Obywatele Uzbekistanu w zeszłym roku uzyskali rekordowe 15 tys. zezwoleń. To niemal trzykrotny wzrost w porównaniu rok do roku (5,8 tys. w 2020 roku). 80 proc. wzrost zanotowali pracownicy z Filipin, którzy uzyskali 13,2 tys. pozwoleń.

Nepalczycy, którzy pod względem liczby zezwoleń odnotowali w 2020 roku 38 proc. spadek, miniony rok „odrobili” z przewagą, notując aż 90 proc. wzrost i 10,8 tys. wydanych zgód. Gruzini, dotychczasowi liderzy zestawienia (8,2 tys. pozwoleń w 2020), w zeszłym roku odnotowali wzrost o 12 proc. do poziomu 9,2 tys.

- Dane, które widzimy są rekordowe. Nie tylko pod względem liczby wydanych zezwoleń, ale również ich wzrostów w porównaniu rocznym. Niekwestionowanym liderem w zeszłym roku byli Uzbecy, którzy uzyskali 15 tys. zezwoleń, praktycznie potrajając wynik z 2020 roku. Wzrosty rzędu 90 proc. dla Nepalczyków i obywateli Indii napawają ogromnym optymizmem, bo rynek pracy czeka na cudzoziemców, którzy dotrzymają tempa rozwojowi polskiego rynku pracy i wypełnią luki pracownicze, które w wyniku tego wzrostu powstają - mówi Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy w Personnel Service.

Zauważalne wzrosty odnotowano również w przypadku obywateli Turcji, gdzie liczba zezwoleń zwiększyła się prawie trzykrotnie z 2,6 tys. do 7,3 tys. w 2021 roku. Wśród obywateli Indonezji nastąpił wzrost z 3,8 tys. do 7,9 tys. zezwoleń, a Bangladeszu – z 3,7 tys. do 7,5 tys.

- W zeszłym roku dla żadnego z azjatyckich państw liczba zezwoleń nie przekroczyła 10 tys. W tym roku przekroczyło ją cztery państwa, a cztery kolejne: Gruzja, Indonezja, Bangladesz i Tajwan zbliżają się do tej granicy. Co ciekawe, spośród 40 analizowanych państw azjatyckich, spadki widzimy tylko w ośmiu. Wydano ok. 900 oświadczeń mniej dla obywateli Korei Południowej i 277 mniej dla mieszkańców Mongolii. W pozostałych państwach różnice były rzędu zaledwie kilkudziesięciu oświadczeń mniej w ciągu roku. W 2020 roku sytuacja była odwrotna i zaledwie 8 państw odnotowało wzrosty. To pokazuje skalę zmian, jaka zaszła w ciągu ostatnich 12 miesięcy - dodaje Krzysztof Inglot.

Na liście państw, których obywatele starali się o pozwolenia o pracę w Polsce, w porównaniu z 2020 rokiem, zabrakło Malediwów i Palestyny, pojawiły się w niej natomiast Laos i Zjednoczone Emiraty Arabskie.