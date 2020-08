Pracownicy tymczasowi nie mają wyjścia. By znaleźć pracę, muszą się przebranżowić

W badaniu OTTO Work Force Polska 68 proc. nowo zatrudnionych pracowników tymczasowych wskazało, że w wyniku pandemii musiało podjąć pracę w zupełnie innej branży niż dotychczas.

Na zatrudnienie można liczyć w powiązanych z e-commerce branżach jak usługi kurierskie i logistyczne.

Potrzebują one nowych pracowników tymczasowych do centr logistycznych, biur, magazynów, sortowni czy do pracy w terenie.

W wyniku pandemii koronawirusa mocno ucierpiały takie branże jak gastronomiczna, eventowa czy produkcja przemysłowa. Kryzys gospodarczy sprawił, że wiele firm z tych sektorów zdecydowało się na redukcję zatrudnienia lub obniżkę wynagrodzenia.

W efekcie, niemal z dnia na dzień, zatrudnienie straciło część pracowników. Według szacunków GUS, w czerwcu 2020 r. stopa bezrobocia wyniosła 6,1 proc. wobec 6 proc. w maju. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy utrzymała się na poziomie 1 mln 26,5 tys. wobec 1 mln 11,7 tys. osób w maju.

- W poprzednich latach, w czasie wakacji, można było obserwować wzrost zapotrzebowania na pracowników sezonowych w branży produkcyjnej. Obecnie, ze względu na Covid-19, liczba wakatów w tym sektorze jest mniejsza. W tym roku nie ma również zamówień z branży związanej z eventami

i imprezami masowymi, w której co roku zatrudnienie znajdowali głównie młodzi pracownicy sezonowi - mówi Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Znaczna część przedsiębiorstw nadal liczy straty spowodowane pandemią, ale są także takie branże, które w tym trudnym czasie umocniły swoją pozycję i intensywnie się rozwijają, np. e-commerce. W tych firmach nastąpił wzrost zapotrzebowania na pracowników tymczasowych. Na zatrudnienie można więc liczyć także w powiązanych z e-commerce branżach jak usługi kurierskie i logistyczne. Potrzebują one nowych pracowników tymczasowych do centr logistycznych, biur, magazynów, sortowni czy do pracy w terenie.

- W nowej rzeczywistości rynkowej w niektórych branżach pojawiło się większe niż dotychczas zapotrzebowanie na personel. Spośród naszych nowo zatrudnionych pracowników tymczasowych niemal połowa znalazła zatrudnienie w usługach kurierskich, a 25 proc. w logistyce. Jest to związane głównie ze wzrostem pozycji branży e-commerce, która w czasach pandemii odnotowała bardzo duży przyrost klientów - mówi Tomasz Dudek.

Według raportu OTTO Work Force, spośród nowych pracowników tymczasowych zatrudnionych w czasach Covid-19 niemal połowa, bo 47 proc., znalazła pracę w branży usług kurierskich. 25 proc. zostało zatrudnionych w logistyce, 23 proc. w produkcji, a 5 proc. w branży spożywczej. Czas na zmianę branży Nowa sytuacja rynkowa zmusiła wiele osób do przekwalifikowania się i podjęcia pracy tymczasowej. W badaniu OTTO Work Force Polska 68 proc. nowo zatrudnionych pracowników tymczasowych wskazało, że w wyniku pandemii musiało podjąć pracę w zupełnie innej branży niż dotychczas. Aż 70 proc. respondentów wskazało, że nie zamierza wrócić do poprzedniej branży nawet jeśli sytuacja gospodarcza ulegnie poprawie. 21 proc. badanych rozważa taką możliwość, a 9 proc. jeszcze nie podjęło decyzji. Jak z kolei z danych Pracuj.pl wynika, że zmianę zawodu rozważa aż dwie trzecie (64 proc.) polskich pracowników, a 77 proc. pracujących respondentów deklaruje, że zmieni pracę, jeśli otrzyma nową propozycję zatrudnienia. Z raportu wynika ponadto, że oprócz nastrojów niepewności, panujących wśród pracowników i kandydatów, zdecydowanie widać „gotowość Polaków na zmianę ścieżki zawodowej i przyjęcie nowych wyzwań w karierze”. Jakie zawody cieszą się zainteresowaniem? Według analizy ekspertów Kodilla.com, od momentu wybuchu pandemii, największą popularnością cieszą się kursy pozwalające na wyuczenie się do zawodu księgowego (2900), spawacza (2900), operatora wózka widłowego (2400), trenera personalnego (1600) czy ratownika medycznego (1300 wyszukiwań). Zainteresowaniem cieszą się także kursy Przygotowujące do zawodu programisty. Tylko po 14 marca do Kodilla.com zgłosiło się blisko 4 tys. zgłoszeń od kandydatów, którzy wyrazili chęć udziału w szkoleniach.