Pracownicy tymczasowi latem potrzebni jak nigdy

Cała druga połowa roku to w sektorze logistycznym oraz w centrach dystrybucji tzw. „wysoki sezon” (fot. Adrian Sulyok/Unsplash)

Gastronomia, rolnictwo, logistyka, branża hotelarska to sektory, które szczególnie potrzebują pracowników sezonowych. Wakacje to także ogromne wyzwanie dla pracodawców, którzy w związku z urlopami pracowników, często zatrudniają pracowników tymczasowych na ten okres.

Przykładem branż, które podczas wakacji (ale nie tylko) potrzebują wsparcia, są branża logistyczna i produkcja. Cała druga połowa roku to w sektorze logistycznym oraz w centrach dystrybucji tzw. „wysoki sezon”, wówczas konsumenci chętniej kupują np. artykuły RTV i AGD, ale również akcesoria szkolne czy odzież dziecięcą.

- Gdy zbliża się okres wakacji, do naszych oddziałów regularnie wpływają zapytania od pracodawców. Dotyczą one pracowników tymczasowych, którzy mogliby zastąpić etatowych w czasie ich urlopów – mówi prezes Job Impulse Łukasz Koszczoł. – Zazwyczaj większe zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych zaczyna się w okresie letnim i trwa do końca roku, a zmniejsza się w okresie styczeń – marzec, który wiąże się z niższą sprzedażą na rynku – dodaje.

Niezależnie od branży sezon urlopowy może stanowić wyzwanie dla pracodawców. To wtedy najczęściej pojawia się potrzeba wzmocnienia zespołu i znalezienia zastępstwa w postaci pracowników tymczasowych.

Praca sezonowa wielu z nas kojarzy się głównie z branżą gastronomiczną i turystyczną. Ośrodki wczasowe, hotele, restauracje i bary przede wszystkim w lokalizacjach nadmorskich oraz górskich od czerwca do września funkcjonują o wiele intensywniej i konieczne jest wówczas zwiększenie liczebności załogi.

- Wyzwaniem dla pracodawców jest to, że w trakcie sezonu wiele firm o podobnym profilu potrzebuje pracowników w tym samym czasie, a to wpływa na lokalne rynki pracy. Ponadto wiele prac w tych sektorach to ciężkie, fizyczne zajęcia, które zazwyczaj wykonują mężczyźni. Często więc ofert jest więcej niż kandydatów. Zwłaszcza w ostatnich dwóch latach, kiedy zmniejszyła się w naszym kraju liczba mężczyzn z Ukrainy – mówi Łukasz Koszczoł.

2 tygodnie urlopu to spore koszty dla pracodawcy

Według firmy Tikrow pracodawca może ponieść do 7 tys. zł kosztów związanych z 2-tygodniowym urlopem pracownika sklepu. Składają się na nie zastępstwa, składki ubezpieczeniowe, podatki i wynagrodzenie.

– Kiedy Polacy ruszają na wakacje, działy kadr w wielu firmach stają na głowie, by przestawić przedsiębiorstwo na urlopowe tory. Szeregowym pracownikom ciężko sobie wyobrazić, jak dużym wyzwaniem organizacyjnym jest odpowiednie ułożenie grafiku pracy w sezonie urlopów. Po drugie wakacje kosztują nie tylko pracownika, ale i jego pracodawcę. To dodatkowe wynagrodzenia, nadgodziny i sięgnięcie do rezerw, które wraz ze wzrostem wartości stawki godzinowej i płacy minimalnej ponownie trzeba zwiększyć – mówi Krzysztof Trębski z Tikrow.

