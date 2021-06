Pracownicy sezonowi pilnie poszukiwani. Rekrutuje nie tylko budowlanka, gastronomia czy rolnictwo

Dla jednych wakacje to czas odpoczynku, dla innych – szansa na zarobek. Przed pandemią kandydaci mogli przebierać w ofertach. Jak będzie w tym roku?

Tegoroczny rynek pracy wakacyjnej wygląda inaczej niż w ubiegłych latach. Mateusz Żydek, ekspert agencji rekrutacyjnej Randstad wyjaśnia, że w porównaniu z najbardziej newralgicznym okresem 2020 roku, czyli najszerszego lockdownu, między majem i czerwcem 2021 poziom dostępnych ofert - jest wyższy nawet o 2/3, a liczba wakatów jest zbliżona do danych z porównywalnego okresu przed pandemią.

- W przypadku pracy wakacyjnej mamy wyraźny wzrost deklaracji pracodawców. O ile przed dwoma laty (2019 r.) jedynie 15 proc. z nich planowało zatrudnienie tymczasowych pracowników, o tyle teraz ten odsetek wzrósł do 25 proc. Możemy się zatem spodziewać wyraźnego wzrostu liczby takich ofert w kolejnych tygodniach – komentuje Mateusz Żydek.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj więcej: Takiego exodusu pracowników jeszcze w Polsce nie było. Wielu nie ma dokąd wracać

Iwona Szmitkowska, prezes Work Service (WS) zwraca z kolei uwagę, że pandemia wpłynęła na zapotrzebowanie na pracowników w branżach, które skupiają usługi i produkty pierwszej potrzeby, a także tych, które zaoferowały usługi umożliwiające firmom szybkie dostosowanie się do nowych warunków, w tym rozwój e-commerce czy pracę zdalną.

- W niektórych przypadkach wiązało się to z podwyżką wynagrodzeń. Zyskał sektor szeroko pojętej ochrony zdrowia i pielęgnacji. Na początku pandemii, wraz ze zwiększeniem popytu, wzrost zatrudnienia odnotowała również branża spożywcza. Również w powiązanych z branżą handlową centrach logistycznych i dystrybucji można było zaobserwować wzrosty zatrudnienia. Wynikało to głównie ze zmiany sposobu robienia zakupów i przeniesienia się klientów do internetu – mówi Iwona Szmitkowska.

Prezes WS podkreśla również, że nie wszystkie branże dotknęła pandemia. Utrzymało się zapotrzebowanie na pracowników produkcji. Co więcej, w niektórych branżach nadal można było obserwować rynek pracownika. Jej zdaniem przyczyną niedoboru pracowników było niedostosowanie struktury kształcenia do potrzeb rynku pracy i niewystarczające podnoszenie bądź uzupełnianie kwalifikacji.

Oswajanie trwa

Agnieszka Wiśniewska-Pulikowska, menedżer regionalny w Manpower zwraca uwagę na inną kwestię. Jej zdaniem, mimo że z pandemią mogliśmy się już lekko oswoić, to cały czas obserwujemy dostosowywanie się biznesu do otaczającej go rzeczywistości.

Widoczne jest duże zapotrzebowanie m.in. na pracowników centrów logistycznych, w tym magazynierów, wózkarzy, operatorów wózków widłowych, dostawców (Fot. Shutterstock)

- W budownictwie i rolnictwie przygotowania do sezonu trwają już jakiś czas. Odmrażanie gospodarki w branżach takich jak eventowa, gastronomiczna czy hotelarska spowodowało znaczące przyśpieszenie w poszukiwaniu pracowników. Trudno jeszcze jednoznacznie stwierdzić czy miejsc pracy jest więcej, czy jednak zwiększona liczba ogłoszeń w porównaniu do roku poprzedniego wynika z otwarcia się tych branż i rozpoczęcia rekrutacji u wielu przedsiębiorców. Zdecydowanie okres przed pandemią charakteryzował się możliwością wykorzystania dłuższego czasu do przygotowania sezonu - mówi Agnieszka Wiśniewska-Pulikowska.

To ich szukają pracodawcy

Agnieszka Wiśniewska-Pulikowska tłumaczy, że - jak co roku - najwięcej rekrutują branże charakteryzujące się sezonowością, takie jak rolnictwo i ogrodnictwo, branża budowlana, gastronomia, hotelarstwo, branża eventowa.

- Branża gastronomiczna i hotelarska jeszcze do niedawna podlegały obostrzeniom. Duża liczba osób, które w niej pracowały przed pandemią, musiały zmienić sektor, więc przedsiębiorcy z pewnością będą musieli zintensyfikować działania, aby odzyskać ręce do pracy. Na stronach z ogłoszeniami o pracę zauważamy zwiększoną liczbę ogłoszeń dla pracowników budowlanych, osób do sprzątania, kucharzy, kelnerów, pokojówek. Nie bez znaczenia jest też fakt, że od lat branże te wspierały się pracownikami ze wschodu, których pandemia także częściowo zatrzymała w swoich krajach - tłumaczy Wiśniewska-Pulikowska.

Spośród branż, które rekrutują pracowników tymczasowych, Iwona Szmitkowska wymienia: produkcję przemysłową, logistykę i transport, IT i telekomunikację, a także usługi oraz handel. Rekrutują również sektory: gastronomiczny i hotelarski, które najbardziej ucierpiały podczas pandemii.

Czytaj więcej: Na pierwszy rzut oka wygląda jak praca marzeń. Rzeczywistość nie jest tak różowa

- W przypadku handlu warto zwrócić uwagę na zmianę przyzwyczajeń konsumentów i wzrost robiących zakupy przez internet, co ma wpływ na strukturę zatrudnienia w tej branży – dodaje prezes WS.

Kogo konkretnie poszukują pracodawcy? Iwona Szmitkowska wskazuje, że nadal widoczne jest duże zapotrzebowanie m.in. na pracowników centrów logistycznych, w tym magazynierów, wózkarzy, operatorów wózków widłowych, dostawców. Utrzymuje się także zapotrzebowanie na pracowników produkcji. Brakuje przede wszystkim fachowców. Na rynku pracy są też poszukiwani pracownicy call center do zdalnej obsługi klientów.

W podobnym tonie wypowiada się Mateusz Żydek, który podkreśla, że najwięcej ofert wciąż mamy przede wszystkim z branży produkcyjnej i centrów logistycznych.

- Widzimy wyraźnie odbudowę portfela zamówień w firmach motoryzacyjnych, które jeszcze przed rokiem zmniejszały zapotrzebowanie na pracowników. Oferty dotyczą na ogół stanowisk najbardziej poszukiwanych i kandydatów, których nie jest w tej chwili łatwo pozyskać na rynku. Wszystko to w dużej mierze zależy od lokalizacji. W przypadku Wielkopolski, Śląska i Dolnego Śląska rekrutacje pracowników tymczasowych dotyczą w zasadzie każdego poziomu stanowisk produkcyjnych i logistycznych, w pozostałych regionach o kandydatów na stanowiska podstawowe jest nieco łatwiej, trudniej natomiast o robotników wykwalifikowanych, operatorów maszyn, operatorów wózków widłowych, elektryków, elektrotechników, spawaczy – ocenia Mateusz Żydek.

Gdzie najłatwiej znaleźć pracę?

Oczywistym jest, że pracę sezonową zawsze najłatwiej znaleźć w miejscach wakacyjnych – nad morzem, w górach czy na Mazurach. Jak jednak zauważa Agnieszka Wiśniewska-Pulikowska, poza tymi lokalizacjami wiele firm poszukuje pracowników na zastępstwo w okresie urlopowym.

- Przegląd ofert jest ogromny - począwszy od prostych prac produkcyjnych, przez prace biurowe i administracyjne, po stanowiska ze znajomością języków obcych. Taka praca to idealna okazja, by zdobyć pierwsze doświadczenie oraz wartościowe referencje. W tym zakresie nie ma znaczącej regionalizacji – komentuje ekspert Manpower.

Mateusz Żydek wymienia z kolei następujące regiony: Wielkopolska (szczególnie Poznań i okolice), Dolny Śląsk oraz Aglomeracja Śląska.

Czytaj więcej: Częstochowa otworzyła nową halę. Pierwszy inwestor już jest

- Nasycenie inwestycjami i większe wyzwania w pozyskaniu kandydatów coraz częściej sprawiają, że nowi inwestorzy przyglądają się też innym regionom, które rzadziej były dotąd brane pod uwagę jako lokalizacja zakładu produkcyjnego czy centrum logistycznego – dodaje ekspert Randstad.

Iwona Szmitkowska natomiast wskazuje, że zapotrzebowanie na pracowników eksperci WS obserwują w całej Polsce.

- To obszary, na których są centra logistyczne czy zakłady produkcyjne zgłaszające zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych – dodaje Szmitkowska.

Wakacyjne zarobki

Najczęstszą formą zatrudniania pracowników sezonowych jest umowa o pracę tymczasową lub umowa-zlecenie. Jak zauważa Agnieszka Wiśniewska-Pulikowska, najwięcej skorzystać mogą uczniowie i studenci, którzy zwolnieni są z PIT do ukończenia 26 roku życia.

- Minimalna stawka dla umów-zleceń w 2021 roku wynosi 18,30 zł, a minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 2800 zł. Stawki poszczególnych stanowisk są różne w zależności od regionu Polski czy długości kontraktu – mówi ekspert Manpower.

W podobnym tonie wypowiada się Iwona Szmitkowska, która wyjaśnia, że stawki wakacyjne utrzymują się na poziomie minimalnej krajowej na umowę zlecenie (18,30 zł brutto). Dla prac w rolnictwie i ogrodnictwie powszechne są natomiast stawki akordowe, najczęściej w wysokości 100 zł za dzień pracy. Oczywiście pensje rosną wraz z kwalifikacjami pracowników, szczególnie w przypadku specjalistów, których brakuje na rynku pracy.

Liczba ofert pracy zagranicznej systematycznie rośnie, ale - jak wynika z analiz Randstad - wciąż jeszcze nie są to liczby sprzed pandemii (Fot. Shutterstock)

Mateusz Żydek wyjaśnia z kolei, że w przypadku stanowisk w branży produkcyjnej i logistycznej średnie stawki wahają się pomiędzy minimalną stawką godzinową a 30 zł brutto. Wyższe stawki dotyczą przede wszystkim pracowników z konkretnymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

- Widzimy też wyraźnie wzrost presji płacowej ze strony kandydatów. I trudności z pozyskaniem pracowników sprawiają, że część firm decyduje się na podniesienie dotychczasowych stawek tuż przed okresem wakacyjnym – dodaje Mateusz Żydek.

Zagranica kusi Polaków

Liczba ofert pracy zagranicznej systematycznie rośnie, ale - jak wynika z analiz Randstad - wciąż jeszcze nie są to liczby sprzed pandemii. Zmienia się także ranking państw, do których Polacy najchętniej wyjeżdżają.

- Z oczywistych względów z listy zniknęła Wielka Brytania. Rośnie za to udział ofert pracy z rynku niemieckiego. W I kwartale 2021 roku było to 60 proc. wszystkich zagranicznych ofert pracy dostępnych w Polsce. Rośnie też liczba ofert z Holandii, pojawia się też więcej propozycji z Czech - wymienia Mateusz Żydek.

W tym kontekście warto przytoczyć wyniki Barometru Rynku Pracy, przeprowadzonego przez Work Service na przełomie 2020 i 2021 roku. Wynika z niego, że blisko 18 proc. niewykluczonych z rynku pracy Polaków powyżej 18 roku życia rozważało emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku. To dwa razy więcej niż lipcu 2020. To 25-36 latkowie, którzy jako kraje docelowe wybraliby w pierwszej kolejności Niemcy, Holandię i Wielką Brytanię.

- Za granicą pracownicy są potrzebni m.in. w produkcji, logistyce, branży magazynowej. Duże zapotrzebowanie cały czas zgłasza sektor medyczny. Widzimy to bardzo wyraźnie po zgłoszeniach kandydatek do support and care, naszej linii biznesowej stworzonej dla opiekunek. Co istotne - nie tylko pracownicy służby zdrowia w Niemczech, ale także osoby opiekujące się seniorami mogą liczyć na udogodnienia, związane np. z przekraczaniem granicy i pierwszeństwa w szczepieniach na COVID-19. Co roku od wiosny na pracowników z Polski czekają też europejscy rolnicy i sadownicy – komentuje Szmitkowska.

Czytaj więcej: Pensje Polaków wystrzeliły. "Skala podwyżek wynagrodzeń imponuje"

Inaczej tę kwestię ocenia Agnieszka Wiśniewska-Pulikowska. Jej zdaniem pandemia spowodowała, że chętnych na wyjazd do pracy za granicą jest mniej. - Z ofert korzystają najczęściej osoby z doświadczeniem w tego typu pracach. Rzadziej spotyka się „nowych” kandydatów, którzy do pracy chcieliby wyjechać po raz pierwszy - wyjaśnia.

Czy nadal można dobrze zarobić za granicą? Mateusz Żydek tłumaczy, że oferowane stawki są porównywalne do stawek z poprzednich lat. Na podstawowych stanowiskach można zarobić od 6 do 12 tys. zł brutto miesięcznie.

- Dla wykwalifikowanych fachowców stawki rosną nawet do 14-16 tys. zł miesięcznie. Dotyczy to m.in. dekarzy, elektryków, hydraulików czy stolarzy. Widzimy natomiast, że z listy najczęściej poszukiwanych pracowników znikły te związane z opieką. Wypadły poza pierwszą dziesiątką, choć przez lata takie oferty znajdowały się w czołówce – dodaje Żydek.

- Choć Polska od miesięcy znajduje się w czołówce państw UE o najniższej stopie bezrobocia, zainteresowanie wyjazdem było i jest duże. Niepewność i obawy o stabilność zatrudnienia sprawiają, że Polacy chcą szukać źródeł dochodu za granicą, gdzie zapotrzebowanie na pracowników wybranych specjalności nadal jest wysokie, a zarobki wyższe, średnio 10 euro za godzinę – dodaje Iwona Szmitkowska.