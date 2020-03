Pracownicy sezonowi na wagę złota. Cudzoziemcy będą mogli pracować przy zbiorach?

Niedobór siły roboczej podczas zbiorów i brak pracowników m. in. z Ukrainy wpłynie na funkcjonowanie polskiego sektora warzyw i owoców - mówi Paulina Kopeć z Unii Owocowej.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Komisji Europejskiej pracownicy sezonowi pracujący w rolnictwie lub sadownictwie powinni być traktowani jak osoby wykonujące zawód krytyczny.

Państwa członkowskie powinny zezwolić pracownikom na przekraczanie granic w celu podjęcia pracy pod warunkiem, że praca w danym sektorze jest dozwolona w przyjmującym pracownika państwie członkowskim.

Pandemia koronawirusa poważnie daje się we znaki gospodarce i rynkowi pracy. W gronie poszkodowanych jest również, choć tak naprawdę najgorsze dopiero przed nim, sektor warzyw i owoców, w dużej mierze korzystający z pracowników sezonowych. A ci - jak podkreśla sekretarz generalna Unii Owocowej Paulina Kopeć - pełnią kluczową rolę podczas nadchodzącego sezonu i zbliżających się zbiorów.

- Niedobór siły roboczej podczas zbiorów i brak pracowników m. in. z Ukrainy wpłynie na funkcjonowanie polskiego sektora warzyw i owoców. Podobnie będzie z pracownikami, którzy przygotowują dla konsumentów zebraną już żywność. Jeśli w odpowiedni sposób nie zadbamy o to, by pracownicy sezonowi mogli wykonywać swoją pracę, zostanie zaburzona cała sieć współpracy. Wtedy ucierpi na tym cały sektor – twierdzi Paulina Kopeć, sekretarz generalna Unii Owocowej, największego w Polsce stowarzyszenia działającego na rzecz wspierania krajowych producentów i dystrybutorów owoców i warzyw.

Przeszkodą i dużym utrudnieniem jest tu fakt zamknięcia granic przez państwa członkowskie UE. W związku z tym Komisja Europejska wydała jednak właśnie najnowsze wytyczne. Zgodnie z nimi pracownicy sezonowi pracujący w rolnictwie lub sadownictwie powinni być traktowani jak osoby wykonujące zawód krytyczny, czyli tak jak m.in. pracownicy medyczni, inżynierowie, piloci, kierowcy czy operatorzy maszyn do produkcji żywności.

Jak podkreśla Unia Owocowa, państwa członkowskie powinny zezwolić pracownikom na przekraczanie granic w celu podjęcia pracy pod warunkiem, że praca w danym sektorze jest dozwolona w przyjmującym pracownika państwie członkowskim. Na barkach pracodawców spoczywa w tej sytuacji konieczność zapewnienia bezpieczeństwa oraz odpowiedniej ochrony zdrowia tym pracownikom.

- Tysiące ciężko pracujących kobiet i mężczyzn, którzy zapewniają nam bezpieczeństwo, zdrowie i jedzenie na stole, musi przekroczyć granice UE, aby iść do pracy. Naszym wspólnym obowiązkiem jest dopilnowanie, aby nie utrudniały im one przemieszczania się, jednocześnie podejmując wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się pandemii – zaznacza Nicolas Schmit, Komisarz Europejski ds. Zatrudnienia i Praw Socjalnych. W aktualnej sytuacji kluczowa jest komunikacja między krajami, umożliwiająca pracownikom sezonowym szybkie i bezpieczne przekroczenie granicy, a następnie rozpoczęcie pracy m. in. podczas nadchodzących zbiorów truskawek. Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie do ustanowienia specjalnych, nieobciążających i szybkich procedur przekraczania granic z regularnym przepływem pracowników przygranicznych i delegowanych, aby zapewnić im płynne przejście. Mogą w tym pomóc specjalne pasy graniczne dla pracowników sezonowych czy specjalne naklejki uznane przez sąsiadujące państwa członkowskie. Czytaj też Gdzie znaleźć pracę w czasie pandemii? - W przypadku zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników sezonowych państwa członkowskie, w tym Polska, powinny przeprowadzać badania lekarskie tylko po jednej stronie granicy, aby uniknąć czasu oczekiwania i nakładania się przeprowadzanych badań. Kontrole i badania stanu zdrowia nie powinny zmuszać pracowników do opuszczenia pojazdów i powinny opierać się na elektronicznym pomiarze temperatury ciała – dodaje Paulina Kopeć. Zaleca się, aby kontrole temperatury pracowników przeprowadzać nie więcej niż trzy razy w ciągu tego samego dnia. Jeżeli okaże się, że któryś z nich ma gorączkę, to nie powinien kontynuować podróży. Jednocześnie jednak powinno się mu zapewnić dostęp do odpowiedniej opieki zdrowotnej na takich samych warunkach jak obywatele państwa członkowskiego zatrudnienia. - Komisja wzywa również państwa członkowskie do ustanowienia specjalnych procedur w celu zapewnienia płynnego przejścia dla takich pracowników, a także wykorzysta Komitet Techniczny ds. Swobodnego Przepływu Pracowników w celu określenia najlepszych praktyk, które można rozszerzyć na wszystkie państwa członkowskie, aby umożliwić pracownikom wykonywanie swoich zawodów - wskazuje Unia Owocowa.