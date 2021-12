Pracodawcy w kropce. Imigranci to dla nich jedyny ratunek

Braki kadrowe na polskim rynku pracy sprawiają, że pracodawcy coraz częściej decydują się na zatrudnianie cudzoziemców. Nierzadko to dla nich jedyny ratunek. Nowe przepisy, które niebawem wejdą w życie, mają ułatwić pozyskiwanie pracowników z zagranicy.

Polska nadal jest atrakcyjnym kierunkiem dla imigrantów zarobkowych.

Przyjeżdżają do nas nie tylko Ukraińcy. Obecnie Białoruś, Rosja, Gruzja, Armenia to kierunki, z których rozpoczyna się napływ pracowników.

Firmy najbardziej potrzebują fachowców takich jak spawacze, ślusarze czy stolarze. Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z branży medycznej - lekarzy i pielęgniarki.

Dane GUS za trzeci kwartał 2021 r. wskazują, że pomimo trwającej w Polsce pandemii sytuacja na rynku pracy poprawiła się w porównaniu z rokiem poprzednim. Na koniec badanego kwartału zwiększyła się liczba wolnych miejsc pracy do 153,5 tys. W stosunku do trzeciego kwartału 2020 r. to o 68,5 proc. więcej. Warto dodać, że niemal 1/4 ogółu wolnych wakatów stanowiły nowo utworzone miejsca pracy - to o 94,9 proc. więcej niż w końcu trzeciego kwartału poprzedniego roku.

Z punktu widzenia pracowników sytuacja na rynku pracy jest korzystna. Mniej optymistycznie wygląda ona z perspektywy pracodawców, którzy zmagają się z niedoborem kadrowym. Firmy coraz częściej posiłkują się osobami z zagranicy.

- Wielu polskich pracodawców zdaje sobie sprawę, że pracownicy z zagranicy stanowią jeden z kluczowych czynników w rozwoju ich biznesu i gospodarki. Przy obecnym deficycie kadrowym na polskim rynku pracy każdy pracownik jest drogocenny. Kandydaci z rynków wschodnich, pracujący w Polsce, nastawieni są na długie godziny pracy, a co za tym idzie - na zarobek - mówi Katarzyna Dąderewicz, dyrektor regionu północ/zachód w LeasingTeam.

Polscy pracodawcy cenią pracowników ze Wschodu. Jak podkreśla Katarzyna Dąderewicz, cudzoziemcy wykazują się dużą pracowitością, dyspozycyjnością, a także niską rotacją.

- Bardzo ważnym aspektem jest też brak bariery językowej i kulturowej. To pozwala na szybką adaptację w środowisku pracy. Wszystkie wymienione aspekty wpływają na decyzję imigrantów o pozostaniu w Polsce na dłużej oraz na relokacje całych rodzin - dodaje Dąderewicz.

(Fot. Shutterstock) Polska atrakcyjna dla cudzoziemców Polska nadal jest atrakcyjnym kierunkiem dla imigrantów zarobkowych. Świadczą o tym chociażby dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Okazuje się, że w trzech kwartałach 2021 r. liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła o 15 proc. - na początku października takie dokumenty posiadało 525 tys. osób. Największe grupy stanowili obywatele: Ukrainy - 293,8 tys. osób, Białorusi - 37,1 tys., Niemiec - 19,7 tys., Rosji - 13,7 tys., Wietnamu - 11,2 tys., Indii - 10,9 tys., Gruzji - 9,6 tys., Włoch - 8,5 tys., Wielkiej Brytanii - 6,9 tys. oraz Chin - 6,9 tys. Jak widać, obawy o wstrzymaniu migracji pracowników ze Wschodu, które pojawiły się podczas pandemii, okazały się chybione. Cudzoziemcy coraz chętniej zostają w Polsce na dłużej – wiążą z naszym krajem swoją przyszłość. Według danych Narodowego Banku Polskiego z 2020 r. ponad połowa Ukraińców (52 proc.) planuje pozostać na okres dłuższy niż 3 lata. - Rynek wschodni to nie tylko Ukraina. Obecnie Białoruś, Rosja, Gruzja, Armenia to kierunki, z których rozpoczyna się napływ nowych rąk do pracy. Wśród tej grupy znaleźć można pracowników niewykwalifikowanych, jak również specjalistów np. ustawiaczy maszyn CNC, ślusarzy, spawaczy. Uzbekistan, Kazachstan to kolejne kierunki do eksploracji pod kątem pozyskiwania pracowników. Branża mięsna i rybna wspomaga się z kolei kandydatami z Indii, a dokładnie z Bangladeszu – mówi Darya Yagovdik, kierownik ds. legalizacji w LeasingTeam. - Wymienione kierunki są dalekie. Odległość od domu i rodziny sprawia, że są to pracownicy nastawieni na pracę i zarobek, który pozwoli im na pozostanie w Polsce na długi okres – dodaje Yagovdik. Kogo jeszcze poszukują polscy pracodawcy? Firmy najbardziej potrzebują fachowców takich jak spawacze, ślusarze czy stolarze. - W szybkim tempie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z branży medycznej - lekarzy i pielęgniarki - mówi Katarzyna Dąderewicz. - Także sektor IT w dalszym ciągu nie jest w pełni zaspokojony. W tej branży zauważamy zainteresowanie specjalistów z Indii, którzy coraz częściej podejmują rozmowy z polskimi firmami - dodaje. Wkrótce czekają nas zmiany w legalizacji pobytu cudzoziemców (Fot. Shutterstock) Będzie łatwiej pozyskać pracownika z zagranicy Wkrótce czekają nas zmiany w legalizacji pobytu cudzoziemców. Mają one ułatwić zatrudnianie osób z zagranicy - czas relokacji pracowników do Polski ma być krótszy. Projekt ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, znalazł poparcie w Sejmie i obecnie czeka na rozpoznanie przez Senat. Zgodnie z nowymi przepisami mieszkańców Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii i Mołdawii będzie można zatrudnić na okres dwóch lat na podstawie jednego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. - Zmiany, które zostały opisane w projekcie są odpowiedzią na wiele problemów, z którymi boryka się pracodawca w Polsce. Dotyczą między innymi oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy - istotnym ułatwieniem będzie wydłużenie ważności oświadczenia. Po wejściu w życie nowelizacji będzie on wynosił 24 miesiące. Nie będzie już 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, co umożliwi powierzanie cudzoziemcowi pracy bez przerwy, na podstawie kolejnych oświadczeń – komentuje Darya Yagovdik. - Większość cudzoziemców, wykonujących pracę w Polsce, pochodzi z sześciu państw, które obejmuje możliwość wyrobienia oświadczenia. Urzędy pracy są przeciążone liczbą wniosków, ponieważ obowiązujący obecnie okres 6 miesięcy jest zdecydowanie za krótki. Dzięki nowym rozwiązaniom prawdopodobnie zmniejszy się rotacja pracowników, ponieważ ci, którzy będą chcieli pracować, nie będą zmuszeni do wyjazdu - dodaje Yagovdik. Według ekspertki LeasingTeam nowe przepisy będą także korzystne dla urzędów wojewódzkich, które zostaną odciążone. Długoterminowa praca na podstawie oświadczenia wykluczy konieczność wyrobienia zezwolenia na pracę. Darya Yagovdik podkreśla, że to rozwiązanie nie tylko ułatwi legalizacje pracy cudzoziemcom, ale także polepszy dobrobyt pracodawców. Wydłużenie okresu powierzenia wykonywania pracy na podstawie oświadczenia to nie jedyna pozytywna zmiana, która wejdzie w życie. Zdaniem ekspertki LeasingTeam dobrym rozwiązaniem jest także rozszerzenie katalogu okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia oraz doprecyzowanie terminu, w jakim sprawa dotycząca zezwolenia na pobyt i pracę ma być załatwiona. - Wynosić on będzie do 60 dni roboczych. Dotychczas w niektórych województwach wynosił nawet 12 miesięcy – podkreśla Darya Yagovdik. W ustawie znajdują się także przepisy, które budzą obawy pracodawców. Przykładem jest uzależnienie wpisu oświadczenia do ewidencji od zapewnienia przez pracodawcę porównywalnego wynagrodzenia - jak tłumaczy ustawodawca ma to zapewnić większą ochronę polskiego rynku pracy. - Budzi to wiele wątpliwości, jak dokładnie będzie badany rynek. Niepokojący jest również fakt, iż wynagrodzenie dla cudzoziemców będzie narzucał urząd pracy, a nie finansowe możliwości pracodawcy – ocenia Darya Yagovdik. Czego zabrakło w nowelizacji? Darya Yagovdik wskazuje, że zatrudnianie imigrantów ułatwiłoby rozszerzenie listy krajów, dla których można by było wyrobić oświadczenie o powierzenie wykonywania pracy.

