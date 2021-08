Praca zdalna na wyspach. Przybywa "korporacyjnych nomadów"

Wyspy Kanaryjskie i Madera przyciągają pracowników zdalnych. Aby przekonać nieprzekonanych, lokalne władze stosują systemy zachęt i zniżek. To jednak ciągle za mało, by by dźwignąć tamtejszą gospodarkę po pandemicznym uderzeniu w sektor turystyczny.

AKC

• 2 sie 2021 18:30





Praca zdalna w takich okolicznościach przyrody kusi coraz więcej osób (Fot. Tomas Sobek / Flickr)

REKLAMA

Łączenie wakacyjnych podróży z pracą zdalną to rosnący trend w Hiszpanii i Portugalii.



Powody są dwa: zakazy podróżowania łagodnieją, a branża turystyczna oferuje zniżkowe pobyty i dedykowane miejsca pracy.

To jednak wciąż za mało, by dźwignąć z kolan sektor turystyki.

- Z pewnością zaobserwowaliśmy wzrost w kategorii "Cyfrowych Nomadów", która była bardzo ważna dla sektora turystycznego w czasie pandemii, ponieważ przyczyniła się do długoterminowych pobytów i rozwoju lokalnej gospodarki - powiedziała Jennifer Iduh, szefowa działu badań w organizacji turystycznej Unii Europejskiej w rozmowie z Reutersem.

Wprawdzie pracownicy zdalni rejestrują się jako turyści, dlatego trudno dokładnie określić skalę zjawiska, ale - jak podaje serwis - dowody ich obecności są wszechobecne - od nowo powstających przestrzeni co-workingowych po naklejki reklamujące darmowe, bardzo wydajne wi-fi w wielu restauracjach, kawiarniach i barach.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Strona internetowa "Nomad List" zaliczyła kanaryjską wyspę Teneryfę do 10 najszybciej rozwijających się miejsc docelowych dla telepracy w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2021 roku, po tym jak trend ten rozpoczął się w 2020 roku.

Czytaj też: Zdalna praca z zagranicy to nie taka prosta sprawa. Pracodawca może mieć problemy

Rosnące zainteresowanie wyspami wśród zdalnych pracowników widać też w liczbie kupowanych biletów lotniczych. Liczba przelotów na Wyspy Kanaryjskie wzrosła o 88 proc. między kwietniem a lipcem tego roku w porównaniu do tego samego okresu w 2020 roku, a liczba rezerwacji na Teneryfę uległa podwojeniu. Z kolei o 51 proc. zwiększyła się liczba wniosków o wynajem nieruchomości na ponad 15 dni na Wyspach Kanaryjskich, Balearach i Maderze.

- Nazywam ich korporacyjnymi nomadami - powiedział o pracownikach zdalnych Ignacio Rodriguez, który przewodniczy kanaryjskiemu stowarzyszeniu przestrzeni coworkingowych. Jak zauważył, wśród tymczasowych pracowników zdalnych dominują Francuzi.

"Według szacunków kanaryjskiego biura turystyki, w pierwszej połowie tego roku przybyło tam około 8 tys. pracowników zdalnych, a w ciągu najbliższych 5 lat spodziewane jest dodatkowe 30 tys. Na Maderze, władze utworzyły biuro doradztwa dla pracowników zdalnych, spodziewając się 500 wniosków - ale od lutego otrzymały ich 8 tys." - informuje Reuters. Czytaj też: Praca zdalna w Kodeksie pracy. Są kolejne zmiany w projekcie Przypływ zdalnych turystów to jednak za mało, by poprawić sytuację gospodarczą wysp, których byt uzależniony jest od turystki. "Przyjazdy z Hiszpanii w pierwszej połowie były nadal zaledwie jedną trzecią z 10 milionów w tym samym okresie 2019 roku, a członkostwo w grupie "Digital Nomads Fuerteventura" na Facebooku, którą Boesmans prowadzi, wzrosło pięciokrotnie podczas pandemii" - pisze serwis.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.