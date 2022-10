Praca za granicą kusi. Wyjazd rozważa kilkaset tysięcy Polaków

Gdyby wszyscy użytkownicy OLX, którzy w 2022 roku odpowiedzieli na ogłoszenia w kategorii Praca za granicą, otrzymali zatrudnienie, z mapy Polski można by wymazać miasto wielkości Bydgoszczy (Fot. Bryan Dijkhuizen/Unsplash)

Gdyby wszyscy użytkownicy OLX, którzy w 2022 roku odpowiedzieli na ogłoszenia w kategorii "Praca za granicą", otrzymali zatrudnienie, można by z mapy Polski wymazać miasto wielkości Bydgoszczy liczące ok. 340 tysięcy mieszkańców. Od pół roku aż 50 tys. osób miesięcznie nawiązuje kontakt z rekruterami, którzy oferują zatrudnienie poza Polską, głównie w Niemczech, a także w Holandii, Belgii, Francji i krajach skandynawskich.

Niewykluczone, że jesteśmy świadkami powrotu trendu czasowej emigracji ludzi, który od 2004 (akcesja Polski do Unii Europejskiej) do 2017 roku był rosnący, a w szczytowym okresie oznaczał aż 2,5 mln Polaków przebywających czasowo poza granicami kraju.

Kolejne lata, związane przede wszystkim z dobrą sytuacją gospodarczą, a następnie także z pandemią i ograniczeniem mobilności skutkowały zmniejszaniem się tej grupy. Według danych GUS pod koniec 2020 roku za granicą przebywało czasowo o 176 tys. mniej stałych mieszkańców Polski niż rok wcześniej.

Rosnące koszty życia, inflacja i poczucie niepewności w związku z wydarzeniami geopolitycznymi w 2022 roku, zmuszają wielu uczestników rynku pracy do rozważenia emigracji zarobkowej.

Według badań, zrealizowanych przez Minds & Roses na zlecenie OLX, w ciągu roku wyraźnie zmieniło się postrzeganie procesu zmiany pracy. Dla 42 proc. ankietowanych, którzy znaleźli nowego pracodawcę w ostatnich 12 miesiącach, było to łatwe albo bardzo łatwe. Dla ponad połowy aktualnie poszukujących pracy (54 proc.) mowa o procesie trudnym lub bardzo trudnym.

Dodatkowym argumentem zwiększającym atrakcyjność wyjazdu jest wysokość zarobków oferowanych za granicą. W październiku minimalne wynagrodzenie godzinowe w Niemczech wzrosło o niespełna 15 proc. – z 10,45 euro do 12 euro. To stawka, która jest trzykrotnie wyższa od polskiej ((minimalna stawka godzinowa w 2022 r. w Polsce wynosi netto 13,91 zł) i niewątpliwie może być kusząca dla wielu uczestników rynku pracy.

Co dwunasty poszukujący pracy chce wyjechać

Kategoria "Praca za granicą" w OLX notuje najwyższe wyniki w swojej historii. Średnia miesięczna liczba aktywnych ogłoszeń w 2022 roku przewyższa o 17 proc. wynik z 2021 roku i o 47 proc. z 2020 roku, jednak tu należy wziąć poprawkę na pierwszy okres pandemii koronawirusa.

Źródło: OLX

Poszukujący zatrudnienia w ciągu ostatnich 3 miesięcy przesłali o 62 proc. więcej odpowiedzi na ogłoszenia (dane rok do roku), zaś w samym wrześniu było to aż 70 proc. wzrostu.

Co więcej, co dwunasty użytkownik całej kategorii "praca" w OLX odpowiadający na ogłoszenie rekrutera, to właśnie użytkownik kategorii "praca za granicą". Gdyby potraktować tę próbę jako reprezentatywną dla całego kraju, mowa o 7 proc. społeczeństwa, aktualnie rozważających emigrację zarobkową.

Zagranica nadal kusi Polaków

Również badanie „Migracje zarobkowe Polaków”, zrealizowane w lipcu 2022 r. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Gi Group potwierdza, że odsetek Polaków rozważających emigrację zarobkową rośnie. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrósł on z 16,1 proc. do 17,8 proc.

Jednocześnie mniej Polaków opowiada się za pozostaniem w kraju - w 2021 roku odsetek nierozważających emigrację wynosił 81,2 proc., a w bieżącym jest to 67,6 proc. Badanie wskazuje na znaczący wzrost wśród osób niezdecydowanych - z 2,7 proc. do aż 14,6 proc.

- Pomimo kolejnych fal pandemii i niestabilnej sytuacji gospodarczej na całym świecie nadal wielu Polaków rozważa wyjazd z kraju w poszukiwaniu lepszych zarobków, co można tłumaczyć rosnącą inflacją, zwiększeniem kosztów utrzymania i z ogólnego poczucia braku stabilności. Wiele do myślenia daje znaczny, niemal pięciokrotny wzrost niezdecydowanych osób, w których wizja wyjazdu za granicę w celach zarobkowych zdążyła już zakiełkować. Jeśli dodamy te blisko 15 proc. do niemal 18 proc. już rozważających, perspektywa braków kadrowych na rodzimym rynku pracy będzie jeszcze wyraźniejsza - komentuje Anna Wesołowska, dyrektor zarządzająca Gi Group Temporary & Permanent Recruitment.

Młodzi wyjadą za granicę?

Wśród planujących wyjazd w celach zarobkowych są najczęściej osoby w wieku 25-44 (56 proc.), z czego większą liczbę stanowią młodsi w wieku 25-34 (32 proc.), z wykształceniem średnim (29 proc.) i zawodowym (26 proc.). Nieco mniejszy odsetek stanowią osoby z wykształceniem wyższym (20 proc.).

Dla młodego pokolenia obecny kryzys wywołany inflacją może być szokiem. Część z nich może wyemigrować w poszukiwaniu lepszych warunków za granicą. Jak podkreśla Paweł Dziekoński, wiceprezes Fakro w rozmowie z PulsHR.pl, może być tak, że młodzi nie będą widzieć swojej przyszłości w kraju i wyjadą z niego.

- Każde pokolenie inaczej odbiera tę sytuację. Starsi, którzy pamiętają czasy poprzedniego ustroju, przeszli przez różne kryzysy z kilkusetprocentową inflacją i potężnym bezrobociem włącznie. Trochę młodsi musieli walczyć z trudami transformacji. Każde z tych pokoleń, które buduje nasz demograficzny środek wie, że kryzys nie trwa wiecznie, a oni przeszli przez różne ekonomiczne zawirowania, radząc sobie lepiej niż ich rodzice - mówi Paweł Dziekoński.

- Najmłodsze pokolenie to ludzie wychowani już w zupełnie innych warunkach, znający języki, technologie. Oni tak naprawdę mogą żyć w każdym miejscu na świecie. Moim zdaniem oni mają dziś największy problem, bo zupełnie nie rozumieją sytuacji. Dla nich kilkunastoprocentowa inflacja jest poważnym kryzysem i totalną zmianą zasad gry. Wszystko, co można było do niedawna kupić na kartę kredytową, teraz zaczyna bardzo dużo kosztować. Kredyty mieszkaniowe stały się niedostępne - dodaje.