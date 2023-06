Praca wakacyjna 2023: mniej chętnych, niższe stawki, więcej ofert pracy

- Ofert pracy jest jeszcze więcej niż w latach ubiegłych. Martwi brak chętnych pracowników. Zauważamy, że w tym roku jest jeszcze większy odwrót od pracy sezonowej niż w latach ubiegłych. W poprzednie wakacje mieliśmy dużo pracownic z Ukrainy chętnych do podjęcia pracy, było więcej studentów i studentek. Ogólnie można odnieść wrażenie, że rok temu inflacja i wojna mobilizowały do dorabiania w sezonie letnim. Póki co widzimy odwrót od tej tendencji – mówi Anna Sudolska.

Brak pracowników sezonowych odczuwalny jest szczególnie w mniejszych miejscowościach nadmorskich, jak np. Sarbinowo, Grzybowo, Międzywodzie czy Pustkowo.

- Z małych miejscowości pracownicy sezonowi uciekają do Świnoujścia czy Międzyzdrojów, a z tych większych do kurortów po niemieckiej stronie. W przypadku pracy sezonowej o tym, czy pracownik zdecyduje się podjąć pracę, decyduje kilka czynników: liczba godzin do przepracowania, stawka i zakwaterowanie. Uświadamiamy przedsiębiorców, szczególnie restauratorów, że nie ma już obecnie takiej możliwości, by kucharz chciał pracować całe wakacje po 16 godzin na dobę – dodaje Anna Sudolska.

Brak pracowników sezonowych odczuwalny jest szczególnie w mniejszych miejscowościach nadmorskich (Fot. Bimo Luki/Unsplash)

W tym sezonie na sprzątaniu zarobi się więcej niż na gotowaniu

Kto nad morzem zarobi najwięcej? Kucharze. Tutaj oferty mogą sięgać kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie, w zależności od doświadczenia. Mniej zarobią kelnerki i pomoce kuchenne. Jeszcze mniejsze stawki występują w handlu nadmorskim, gdzie oferty miesięczne wahają się od 4 do 6 tysięcy złotych.

- Oferty są niższe niż w latach ubiegłych, ale wynika to z sytuacji przedsiębiorców, którzy również zostali mocno dotknięci inflacją i sytuacją gospodarczą. Trzeba się więc liczyć z tym, że to nie będzie tak, jak w latach ubiegłych, gdzie każda stawka zasugerowana przez pracownika była spełniana. Widzimy, że tutaj zarówno hotele, jak i gastronomia i handel są dużo ostrożniejsze – mówi Anna Sudolska.

- Najbardziej brakuje osób do sprzątania. O ile w gastronomii stawki spadły, tak tutaj zdarzają się oferty z hoteli, gdzie stawka godzinowa sięga nawet 70 złotych brutto za godzinę – mówi Sudolska. - Bardzo brakuje także ratowników wodnych, pracowników do dyskontów spożywczych czy animatorek zabaw dla dzieci. Tutaj stawki również są wyższe niż przed rokiem – dodaje ekspertka.

Sieci handlowe rekrutują. Szukają ludzi do pracy podczas wakacji

Od 7 lat Biedronka oferuje pracownikom możliwość delegacji lub zatrudnia kandydatów zewnętrznych w ramach umowy zlecenia do pracy w popularnych turystycznie miejscowościach. W tym roku sieć szuka kandydatów do pracy w miejscowościach zlokalizowanych nad morzem, w górach i na Mazurach. Pracę z wypoczynkiem można będzie łączyć od połowy czerwca m.in. w Międzyzdrojach, Mielnie, Mrągowie, Szklarskiej Porębie lub Karpaczu.

Dla nowo zatrudnionych sieć oferuje stawkę godzinową od 22,80 zł do 27 zł brutto, zatrudnienie w ramach umowy zlecenia, a w wybranych lokalizacjach również nocleg i wyżywienie.

Możliwość połączenia pracy z wypoczynkiem mają również pracownicy Biedronki, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy mogą skorzystać z letniej delegacji do jednego ze sklepów sezonowych. Poza standardowym wynagrodzeniem mogą liczyć na dodatek w postaci uznaniowej premii miesięcznej, a także nagrodę letnią.

Najbardziej brakuje osób do sprzątania (Fot. Nino Maghradze/Unsplash)

Także Lidl Polska w okresie od czerwca do września zachęca pracowników do pracy w swoich sklepach zlokalizowanych w górskich i nadmorskich kurortach. W tym roku do wyboru będzie 17 miejsc, w tym Świnoujście, Międzyzdroje, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Ustka, Darłowo, Łeba, Władysławowo, Szklarska Poręba, Kudowa-Zdrój, Zakopane, Wisła, Krościenko oraz Włodawa. Po raz pierwszy możliwość wyjazdu mają komisjonerzy oraz operatorzy wózków zatrudnieni w magazynach. W ramach osobnego programu – „Wakacyjne wsparcie magazynów” – będą mogli pracować w centrach dystrybucji w Pruszczu i w Stargardzie.

Pracownikom biorącym udział w programie sieć zapewnia zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży i premię w wysokości 600 złotych brutto miesięcznie. Każdy pracownik, który zdecyduje się na podjęcie pracy sezonowej, zachowa swoje stanowisko i będzie wykonywał obowiązki na tych samych zasadach, co w macierzystym sklepie.

Praca nie tylko w kurortach wakacyjnych. W tych branżach też rekrutują

Z analizy Personnel Service wynika, że w wakacje nie brakuje ofert zatrudnienia, które nie są wprost powiązane z turystyką. Chodzi o pracowników rolnych, którzy pomagają przy zbiorach owoców lub warzyw oraz przy sadzeniu. Dla nich przedział wynagrodzeń wynosi od ok. 18 do 25 zł na godzinę netto.

Podobne stawki otrzyma osoba zatrudniona w ogrodnictwie, która zajmuje się pracami pielęgnacyjnymi w ogrodach, parkach czy centrach ogrodniczych. Chodzi m.in. o podlewanie, przycinanie czy sadzenie roślin.

Okres wakacyjny wykorzystuje również branża budowlana, która w tym czasie może wykonywać wiele czynności niemożliwych do zrealizowania w zimie. Za wykonywanie różnych zadań związanych z budową, remontami lub konserwacją nieruchomości pracownicy mogą liczyć na stawkę od 20 do nawet 35 zł netto za godzinę. To oznacza, że o ile ktoś posiada doświadczenie i chęci, praca w budowlance opłaca się najbardziej.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl