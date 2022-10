Praca tymczasowa zastępuje etat. Firmy szukają sposobu na kryzys

jk

• 19 paź 2022 20:00





Pracodawcy coraz częściej przyjmują pracowników nie na stały etat, a tymczasowo. Jak wynika z danych grupy Progres, zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych we wrześniu i na początku października tego roku było o 1/5 wyższe niż w analogicznym okresie 2021 r. Co druga badana firma w Polsce, która zatrudnia pracowników tymczasowych, planuje w ciągu roku zwiększyć liczbę etatów (fot. Shutterstock)

Mimo trudnej sytuacji gospodarczej pracodawcy nie mają wyjścia i muszą prowadzić swój biznes. Firmy, żeby przetrwać, wstrzymały wiele planów, a żeby móc w tym wszystkim zachować płynność realizowanych zamówień, zamiast tworzyć struktury własne, zaczęli outsourcować proces rekrutacji oraz zatrudniania.

Zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych we wrześniu i na początku października 2022 r. było o 20 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2021 r. (dane Grupy Progres).

Co druga badana firma w Polsce, która zatrudnia pracowników tymczasowych, planuje w ciągu roku zwiększyć liczbę etatów.

Wrześniowy odczyt Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK) Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego pokazuje pogorszenie nastrojów wśród przedsiębiorców. W sierpniu 2022 r. MIK wyniósł przełomowe 98,6 pkt, osiągając po raz pierwszy od lutego tego roku poziom negatywny, we wrześniu spadł o 4,5 pkt do poziomu 94,1 pkt. Wpłynęła na to niestabilna i nieprzewidywalna sytuacja gospodarcza, wojna w Ukrainie, wzrost cen energii, osłabienie wyników sprzedażowych, a także spadek popytu na dobra i usługi.

Panujący niepokój potwierdzają również dane GUS. Według urzędu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (niewyrównany sezonowo) wyniósł we wrześniu 2022 r. -18,8 wobec -15,2 w sierpniu. Najbardziej pesymistyczne nastroje panują w budownictwie, przetwórstwie przemysłowym oraz zakwaterowaniu i gastronomii.

Czytaj też: Praca tymczasowa. Rozwiązanie awaryjne czy alternatywna ścieżka kariery?

W obliczu sytuacji, która zmienia się z dnia na dzień i testuje wytrzymałość firm, pracodawcy musieli nieco wyhamować i z piątego przestawić się na trzeci lub drugi bieg. Co spowodowało, że wstrzymali wiele planów inwestycyjnych i zredukowali koszty prowadzenia działalności, a żeby móc w tym wszystkim zachować płynność realizowanych zdań i zamówień, zamiast tworzyć struktury własne, zaczęli outsourcować proces rekrutacji oraz zatrudniania.

(Fot. Shutterstock)

Kryzys tak, ale nie w pracy tymczasowej

Według najnowszego badania Grupy Progres „Rynek pracy 360” co druga firma w Polsce (50 proc.), która zatrudnia pracowników tymczasowych, planuje w ciągu roku zwiększyć liczbę etatów. Ich utrzymanie na podobnym poziomie deklaruje 22 proc. przełożonych. 11 proc. myśli o zmniejszeniu kadry, a 17 proc. jeszcze nie wie, czy będzie zwalniać, czy przyjmować do pracy. Co więcej, według analiz spółki zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych we wrześniu i na początku października br. było o 20 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2021 r. – Wiele firm żyje obecnie w niepewności, mimo tego nie może przestać działać, bo ogłoszenie upadłości lub zamknięcie biznesu – nawet w kryzysie – nie wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Trudna sytuacja gospodarcza sprawiła, że część pracodawców nauczyła się funkcjonować w nowej „normalności”, wdrożyła elastyczne rozwiązania i zrestrukturyzowała zespół na bardziej projektowy. Dla rosnącej liczby organizacji odejście od sztywnych schematów zatrudniania oznaczało być albo nie być. Często nie mieli oni wyjścia, bo dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość sprawiła, że długofalowe planowanie polityki kadrowej okazało się praktycznie niemożliwe. Przedsiębiorcy w stronę przyszłości dążą małymi krokami, zakładają działania na krótki czas i gdy on upływa, planują kolejne. Obejmuje to również rekrutację i proces zatrudniania – oferty pracy stałej zastąpiono etatami tymczasowymi – mówi Cezary Maciołek, prezes grupy Progres. Czytaj też: Agencje zatrudnienia czekają zmiany. Wkrótce pojawią się nowe przepisy Pogarszające się nastroje przedsiębiorców nie spowodowały spadku popularności pracy tymczasowej. W tym roku popyt na tę formę zatrudnienia szybko rośnie. Wzrasta też liczba osób podejmujących tego typu zatrudnienie – tylko od kwietnia do końca sierpnia 2022 r. liczba pracowników tymczasowych zwiększyła się średnio o 19 proc. Biorąc pod uwagę narodowości - w analogicznym okresie - największy 26. proc. wzrost odnotowano w grupie pracujących tymczasowo Ukraińców (dane Grupy Progres). Do nich skierowanych było również wiele ofert pracy. Według Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, we wrześniu tego roku ponad 90 tys. ofert przesłano do użytkowników portalu pracawpolsce.gov.pl, który ma łączyć obywateli Ukrainy z polskimi. Na początku października serwis zawierał ponad 250 tys. ogłoszeń. Zwiększyła się też liczba godzin przepracowanych przez osoby na etacie tymczasowym. Firmy walczą o przetrwanie Jak podaje Grupa Progres – porównując pierwsze osiem miesięcy tego roku z analogicznym okresem 2021 r. – każdy z pracowników tymczasowych pracował w tym roku średnio o ponad 4 dni więcej (ok. 35 roboczogodzin). - Obserwujemy dużą determinację przedsiębiorców dot. utrzymania ich biznesu. Wielu z nich już w czasie pandemii musiało walczyć o przetrwanie, a jak wynika z naszych badań, niemal co piąta firma w Polsce była w tamtym czasie poszkodowana przez nieuczciwego kontrahenta np. wykorzystującego COVID-19 do niepłacenia faktur w terminie. Gdy po przejściu kolejnych fal wirusa, organizacje zaczęły wychodzić na prostą, przyszło kolejne załamanie, a kryzys światowy 2022 r. wrócił w innej formie – zaznacza Cezary Maciołek. Czytaj też: Czy zatrzymanie byłych szefów Work Service położy się cieniem na reputacji agencji zatrudnienia? - Części przedsiębiorców prowadzących swoje firmy nawet po kilkadziesiąt lat, dopiero teraz grozi widmo bankructwa. W trudnej sytuacji znalazł się sektor MŚP. Z naszych rozmów prowadzonych z pracodawcami wynika, że zamknięcie biznesu jest dla nich ostatecznością. Mają zamiar zawalczyć o niego i funkcjonować mimo recesji. Inni, którzy wykorzystali kryzys i wzmocnili swoją pozycję na rynku, również nie chcą składać broni. Wszystkich łączy jedno – w czasie pełnym niewiadomych, jak nigdy wcześniej, szukają stabilizacji. Dlatego coraz częściej skupiają się na zatrudnianiu pracowników tymczasowych, z którymi zrealizują bieżące działania oraz zamówienia. Ta forma zatrudnienia pozwala im zachować elastyczność kadrową dostosowaną do sytuacji gospodarczej i potrzeb biznesowych – podsumowuje Maciołek. Wykorzystanie usługi rekrutacyjnej najczęściej występuje wśród pracodawców z sektora przemysłu spożywczego, usług dla biznesu, finansowego (Fot. Shutterstock) Firmy korzystają usług agencji zatrudnienia Z raportu Polskiego Forum HR "Trendy w zatrudnieniu 2022" wynika, że 11 proc. badanych przedsiębiorstw korzystało w ciągu ostatnich 12 miesięcy z usługi rekrutacyjnej, 8 proc. z pracy tymczasowej. Z usług agencji zatrudnienia korzystają najczęściej firmy duże: 26 proc. z nich korzystało z rekrutacji, 22 proc. z pracy tymczasowej, 10 proc. z RPO (outsourcing procesu rekrutacji). Wykorzystanie usługi rekrutacyjnej najczęściej występuje wśród pracodawców z sektora przemysłu spożywczego, usług dla biznesu, finansowego. Praca tymczasowa najpopularniejsza jest w sektorze przemysłu i motoryzacji. - Historycznie w Polsce praca tymczasowa związana jest z przemysłem, głównie z motoryzacją oraz z zatrudnianiem pracowników na stanowiska produkcyjne czy do wykonywania prostych prac. Rekrutacja z kolei jest usługą wykorzystywaną przez firmy praktycznie w każdym sektorze. Znaczenie usług HR z pewnością będzie rosło. Deficyt kandydatów z jednej strony spowodował spadek liczby pracowników tymczasowych w ostatnich miesiącach, z drugiej wpłynął na znaczny wzrost zapotrzebowania na usługę rekrutacyjną. Potwierdzają to dane firm członkowskich Polskiego Forum HR. Firmy coraz częściej będą szukały wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów, które z jednej strony przyczynią się do podniesienia efektywności procesów rekrutacyjnych, z drugiej, biorąc pod uwagę coraz większą zmienność otoczenia, dostarczą rozwiązań w zakresie elastycznego zarządzania pracownikami – komentuje Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR. Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

