Praca sezonowa i tymczasowa to nie to samo

Każdego roku rośnie popularność prac na krótki okres. Czym różni się praca sezonowa od pracy tymczasowej? Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umów?

Praca dorywcza to kolokwialne określenie dotyczące wszystkich krótkoterminowych form zatrudnienia. Można tak nazwać zarówno pracę tymczasową, jak i sezonową. Jednak między tymi dwiema formami pracy występują różnice, z których podstawową jest liczba stron, z jakimi podpisuje się umowy.

Praca sezonowa nie ma definicji prawnej. Jest jednym z rodzajów zleceń tymczasowych i może trwać przez ustalony okres. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 1986 r. jest to taki rodzaj pracy, na który jest zapotrzebowanie wyłącznie przez krótki czas związany z określoną porą roku. To okazja dla pracowników do zdobycia dodatkowego zarobku lub nabycia doświadczenia, a dla pracodawców możliwość poradzenia sobie w okresie zwiększonej intensywności pracy.

Prawa i obowiązki, o których powinny wiedzieć obie strony

Przed rozpoczęciem wykonywania zadań, pracodawcy zamierzający zatrudnić pracowników, często wybierają bardziej elastyczne i terminowe formy świadczenia pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. zawierając umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Najczęściej praktykowane jest zawieranie umów sezonowych na czas określony. Pozwala to na ograniczenie sporów dotyczących oznaczenia okresu początkowego i końcowego sezonu. W umowie takiej należy zawrzeć stwierdzenie, iż jest to umowa sezonowa i należy określić ramy jej trwania. Taki rodzaj umowy może być stosowany tylko przy pracach, które nie mają ciągłego charakteru.

Należy także zwrócić uwagę na lokalne przepisy dotyczące zatrudnienia sezonowego, gdyż procedury mogą się tu różnić w zależności od kraju i branży. Warto skonsultować się z potencjalnym pracodawcą, aby uzyskać informacje na temat warunków pracy oraz oczekiwań w danej branży, w której planuje się podjąć zatrudnienie. W przypadku potrzeby wsparcia w kwestiach związanych z zatrudnieniem, można rozważyć skonsultowanie się z agencją pracy tymczasowej.

- Z usług agencji pracy tymczasowej na pewno warto skorzystać, jeśli chce się mieć z głowy wszelkie formalności lub gdy jest się obcokrajowcem, który nie zna lokalnego rynku pracy - mówi Iryna Miłkowska z Grupy VIPoL. Agencja zajmie się pośrednictwem w zatrudnieniu, dopilnowaniem umowy, formalności z prawnej strony, a czasem nawet zorganizuje transport i zakwaterowania. Agencja odpowiada też za wypłatę wynagrodzenia czy opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne. A w przypadku zainteresowania pozostania na terenie kraju – podejmie się organizacji przedłużenia legalnego pobytu wraz z dopasowaniem pracy tymczasowej na dłuższy okres.

