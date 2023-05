Praca sezonowa. Co musi wiedzieć pracownik, a co pracodawca?

Rekrutacje pracowników sezonowych to wyzwanie dla firm, szczególnie w branżach, gdzie piki sezonowe generują znaczne zapotrzebowanie na siłę roboczą. Z drugiej strony, coraz więcej osób decyduje się na podjęcie pracy za granicą, co łączy się z dodatkowym aspektem bezpieczeństwa.

Jak zauważa agencja Commplace, dużym problemem firm poszukujących pracowników sezonowych jest nieaktualizowanie ogłoszeń. Część firm używa tych samych opisów stanowisk od wielu lat, pomimo zmieniającego się rynku i wymagań klientów oraz pracowników. Klienci nie będą tolerować słabych usług, nawet jeśli świadczy je pracownik sezonowy. Z drugiej strony, jak podkreśla Sebastian Kopiej z agencji Commplace: "dobra atmosfera" nie wystarczy, aby przyciągnąć pracowników do firmy. Przyszli pracownicy szukają miejsca pracy, które odpowiada ich wartościom i oczekiwaniom, a te różnią się w zależności od branży.

Warto także sprawdzić, czy firma jest atrakcyjnym miejscem pracy. Według statystyk aż 63 proc. kandydatów przeszukuje serwisy internetowe z opiniami o pracodawcach. Dla 51 proc. badanych to znajomi stanowią źródło informacji, a prawie połowa przeszukuje fora dyskusyjne.

Praca sezonowa za granicą popularna, ale i niebezpieczna

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Promedica24, 45 proc. Polek byłoby zainteresowanych pracą tymczasową za granicą, jeśli otrzymałby taką możliwość. To znacznie więcej niż w miesiącach nie wakacyjnych. Najczęściej osoby chcące podjąć zatrudnienie tymczasowe, np. w Niemczech, decydują się na pracę opiekunki osoby starszej.

Decydując się na pracę tymczasową poza granicami Polski, pamiętać jednak trzeba o kwestiach bezpieczeństwa.

Warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy sprawdzonej agencji. Zanim podejmie się pracę należy zapoznać się z umową i jej warunkami. Istotne jest, aby umowa była zgodna z obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej prawem i aby została podpisana jeszcze przed wyjazdem. O tym, czy zatrudnienie jest legalne świadczy zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do właściwego Urzędu Skarbowego. Agencja pośrednicząca pracę powinna zapewnić przez cały okres zlecania stały kontakt z doświadczonym koordynatorem, który będzie wsparciem.

źródło: grafika Promedica24

- Wybierając się do pracy, należy zawsze sprawdzić czy firma pośrednicząca pracę robi to na legalnych warunkach. Jeśli już na samym początku widzimy, że firma nie gwarantuje ubezpieczenia, kontakt z nią jest ograniczony, a konsultant nie odpowiada na zapytania, jest to sygnał, aby zapoznać się z ofertą innej firmy. Jeśli chcemy być pewni, że firma jest wiarygodna, można potwierdzić jej autentyczność np. w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – zauważa Agnieszka Frydrykiewicz, zastępca dyrektora działu prawnego w Promedica24.

Opiekunka może liczyć na wynagrodzenie od 1500 euro do 1800 euro miesięcznie na rękę , wiele firm w okresie wakacyjnym oferuje też dodatkowe bonusy wakacyjne. w lutym br., na reprezentatywnej próbie kobiet w wieku od 18 do 65 lat.

