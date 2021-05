Praca na wyciągnięcie ręki. Te dwie branże zatrudniają na potęgę

W tym roku pojawiło się dużo więcej ofert pracy związanych z gastronomią i hotelarstwem niż zazwyczaj. Branża rekrutuje na potęgę. Również w sektorze rolniczym przybyło ogłoszeń - rolnicy czekają na imigrantów.

Autor:jk

• 19 maj 2021 16:38





Portale rekrutacyjne pełne są ogłoszeń firm poszukujących pracowników sezonowych (fot. Shutterstock)

Portale rekrutacyjne pełne są ogłoszeń poszukujących pracowników sezonowych: zbieranie rzodkiewki, ogórków, pomidorów, od połowy maja - truskawki, wiśnie do lipca, potem porzeczki i borówki.

Chętnych do pracy brakuje - rolnicy twierdzą, że połowa ich zbiorów zmarnieje, jeśli obcokrajowcy nie wrócą do pracy sezonowej.

Dodatkowo branża HoReCa po zniesieniu części obostrzeń rządowych boryka się z brakami kadrowymi i pilnie potrzebuje pracowników.

Rolnicy poszukują pracowników sezonowych ze Wschodu. W Polsce pod koniec maja rozpoczyna się sezon zbiorów. Portale rekrutacyjne pełne są ogłoszeń poszukujących pracowników sezonowych: zbieranie rzodkiewki, ogórków, pomidorów, od połowy maja - truskawki, wiśnie do lipca, potem porzeczki i borówki.

Przedsiębiorcy narzekają, że połowa ich zbiorów zmarnieje, jeśli obcokrajowcy nie wrócą do pracy sezonowej. Pomimo iż w Polsce z powodu pandemii zostają rodzimi pracownicy, którzy od lat wyjeżdżali do krajów europy zachodniej, nie rozwiązuje to problemu niedoboru rąk do pracy w rolnictwie. Wynika to między innymi z dużej rozbieżności płacowej, polski pracownik sezonowy zarobi 3 razy więcej za granica niż u siebie, a praca jest równie ciężka. Wracając do Polski, woli podjąć się mniej obciążającej pracy i zarobić więcej, albo nie pracować wcale, korzystając z zasiłków państwowych.

Potwierdzają to dane Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Owoców i Warzyw, z których wynika, że w szczycie sezonu polscy rolnicy potrzebują około 100 tys. pracowników, a są to w większości Ukraińcy. Polscy pracownicy sezonowi wyjeżdżają głównie do Niemiec, Holandii i krajów skandynawskich, gdzie płacą więcej. Dla Ukraińców te rynki są nadal niedostępne z powodu pandemii oraz braku członkostwa w UE.

- Pracę w rolnictwie charakteryzuje okresowość i sezonowość. O ile w niektórych porach roku gospodarstwa nie wymagają zatrudnienia osób trzecich i wystarczająca jest wyłącznie praca właścicieli, o tyle w innych zatrudnienie musi się zwiększyć nawet do kilkuset osób. Jednym z najpopularniejszych rodzajów pracy w Polsce wśród ukraińskich pracowników sezonowych są zbieracze warzyw i owoców, pomoc w przetwórstwie warzywnym owocowym i mięsnym - tłumaczy Anna Dzhobolda, dyrektor działu rekrutacji Gremi Personal.

HoReCa szuka pracowników

Rekrutują również przedsiębiorcy z branży HoReCa, która w dużej mierze ma sezonowy charakter. Portale społecznościowe pełne są ogłoszeń rekrutacyjnych. W tym roku pojawiło się dużo więcej ofert pracy związanych z gastronomią i hotelarstwem niż zazwyczaj. Kelnerzy, barmani, bariści, pokojowe, pomoc kuchenna, kucharze - ich branża potrzebuje od zaraz. Warto przypomnieć, że pandemia najbardziej uderzyła w HoReCa, która cofnęła się o kilka lat. Obostrzenia wprowadzone przez rząd wymusiły na przedsiębiorcach tych sektorów, wprowadzenie nagłych zmian lub cięcia kosztów. W efekcie dochodziło do zwalniania pracowników, wysyłania ich na bezpłatne urlopy, obniżania wymiaru czasu pracy lub zmniejszenia uposażenia. Z najnowszych danych GUS wynika, że w minionym roku w branży HeReCa zlikwidowano 24,1 tys. miejsc pracy, a utworzono 18,8 tys. Z rynku zniknęło więc 5,3 tys. etatów. Wraz z nimi zniknęli także pracownicy, którzy zaczęli się przebranżawiać i szukać zajęcia w innych gałęziach gospodarki. W momencie ogłoszenia uwolnienia branży w maju, jak grzyby po deszczu namnożyły się oferty pracy, pilnie poszukujących rąk do pracy w branży. 077423_r2_990.jpg Wyzwania rekrutacyjne - Rząd zapowiedział stopniowe znoszenie obostrzeń od połowy maja, można organizować imprezy okolicznościowe przy zachowaniu wymogów sanitarnych i ilościowych, rozpoczną się również wakacje, a wraz z nimi wyjazdy urlopowe. Duże restauracje i hotele rozpoczynają swoją działalność, problem może pojawia się z odpowiednią ilością obsługi, brakuje pracowników fizycznych i specjalistów, którzy zdążyli się już przekwalifikować i nie chcą wrócić na stanowiska do tak niepewnej w obecnych czasach branży. Brakuje im stabilizacji. Wrócą pojedyncze osoby, ale to nie wystarczy - zauważa Tomas Bogdevic, dyrektor generalny agencji zatrudnienia Gremi Personal. - Przedsiębiorcy dużych lokali gastronomicznych i hotelarskich zwracają się do naszej agencji, już od początku kwietnia przewidując odmrażanie wprowadzonych obostrzeń przez rząd, ponieważ nie są w stanie w krótkim czasie zatrudnić tak dużej ilości sezonowych pracowników. Ratunkiem są dla nich agencje zatrudnienia, które na podstawie outsourcingu w szybki, legalny i bezproblemowy sposób zapewniają odpowiednią ilość pracowników ze Wschodu. Zgłosiło się już do nas około 20 przedsiębiorców, którzy pilnie potrzebują od 5 do 20 pracowników - dodaje. O tym, że sytuacja hotelarzy i restauratorów jest bardzo trudna i należy spodziewać się bardzo zażartej walki o pracowników przez cały sezon wakacyjny mówi również Dorota Siedziniewska-Brzeźniak z firmy Idea HR. Obecnie restauratorów i hotelarzy satysfakcjonują nawet pracownicy „na kilka dni”. Najtrudniejsza sytuacja jest na obrzeżach miast i w kurortach turystycznych. - Wszystkie działania rekrutacyjne odbywają się na ostatnią chwilę. Mówimy wręcz o łapance na pewne stanowiska. Trudno się dziwić przedsiębiorcom, że są tacy zachowawczy, bo ostatnie miesiące były dla nich trudne. Nie możemy jednak nie być wyrozumiałymi dla pracowników. Oni musieli znaleźć nowe zatrudnienie i zaufanie byłych pracowników gastronomii do właścicieli restauracji czy kawiarni jest bardzo niskie - wyjaśnia Dorota Siedziniewska-Brzeźniak. - Były branże, które przeżywały bardzo dobre chwile. Wielu kelnerów jest dzisiaj kurierami, magazynierami czy pracownikami w sektorze e-commerce. Pracodawcy z sektora gastronomii muszą sporo zrobić, by pozyskać zaufanie pracowników. Obecna sytuacja zdecydowanie temu nie sprzyja. Tak naprawdę nie wiadomo czy na jesieni nie przyjdzie kolejna fala pandemii, a to oznaczałoby znowu zwolnienia – dodaje.

