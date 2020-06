Praca na wakacje. Pandemia bije w rynek pracy tymczasowej

Z powodu pandemii tegoroczny rynek pracy wakacyjnej wygląda inaczej niż w ubiegłych latach. Jak zauważa Dominik Malec, dyrektor regionalny z agencji rekrutacyjnej Manpower, można zauważyć mniejszą liczbę ofert pracy w gastronomii, która co roku stanowiła jeden z głównych obszarów zatrudniających na czas wakacyjny.

- Obecnie z powodu ograniczeń związanych z liczbą gości restauracji, nie ma potrzeby, aby zwiększać liczbę pracowników. Wiele organizacji, które w wyniku pandemii zostało zmuszonych do obniżenia czasu pracy i wynagrodzeń swoich pracowników, decyduje się na ich przywrócenie do poprzedniej wartości, niż zatrudnienie nowej osoby na czas absencji urlopowych – mówi Dominik Malec.

- Zwiększone zapotrzebowanie na ręce do pracy obserwujemy natomiast w przetwórstwie spożywczym. Pracowników poszukują również pracodawcy z sektora e-handlu, a co za tym idzie także firmy kurierskie, magazynowe, centra logistyczne – dodaje ekspert Manpower.

Iwona Szmitkowska, prezes Work Service zapewnia, że zapotrzebowanie na pracowników sezonowych jest zbliżone do lat ubiegłych, choć wiele zależy od regionu i sektora. Na przykład na Dolnym Śląsku na ręce do pracy czekają rolnicy np. do zbioru szparagów.

- W miastach, gdzie są centra logistyczne, rekrutowani są pracownicy do obsługi wysyłek, operatorzy wózków. Jest to związane z sezonowymi wyprzedażami, a także wzrostem popularności e-commerce. To trend, który zauważyliśmy z początkiem epidemii; Polacy coraz chętniej kupują przez internet - komentuje Iwona Szmitkowska.

Ale zakłady produkcyjne, które zatrudniają pracowników sezonowych na zastępstwa w okresach urlopowych lub w przypadku podwyższonej sprzedaży produktów, w tym roku ostrożnie zwiększają zatrudnienie.

- Hotelarstwo i gastronomia, czyli sektory, które do tej pory zwiększały zatrudnienie podczas wakacji, liczą na opanowanie epidemii i gotowość Polaków do wyjazdu na wakacje czy wychodzenia do restauracji czy choćby na lody. Większa szansa na znalezienie zajęcia w tym obszarze jest w miejscowościach turystycznych i tam, gdzie ryzyko zarażenia koronawirusem jest mniejsze – dodaje Szmitkowska.

W nieco innym tonie wypowiada się Mateusz Żydek, ekspert Randstad Polska. Z jego obserwacji wynika, że w porównaniu z sytuacją w 2019 roku dotychczas pojawiło się o połowę mniej ofert pracy dorywczej na wakacje. Oferty te dotyczą głównie przemysłu i logistyki - wynikają z potrzeby pracodawców wzmocnienia załogi w okresie urlopowym.

- To jeden z wielu powodów zmniejszenia liczby ofert. Plany urlopowe Polaków zrewidował COVID-19 i dotychczasowa aura – zaznacza Mateusz Żydek.

- Prawie w ogóle nie widać obecnych jeszcze przed rokiem ofert pracy sezonowej w rolnictwie oraz turystyce, gastronomii i hotelarstwie. Analizujemy też oferty, które pojawiają się w portalach ogłoszeniowych oraz w grupach na Facebooku i tam też obserwujemy podobny trend. To nie musi oznaczać, że tych ofert nie ma, ale może być tak, że rozchodzą się tzw. pocztą pantoflową i w pierwszej kolejności do pracy zapraszani są znajomi, członkowie rodzin, którzy w ostatnim czasie stracili zatrudnienie lub mają znacząco mniejsze dochody w gospodarstwie domowym – dodaje Żydek.

W miastach, gdzie są centra logistyczne, rekrutowani są m.in. operatorzy wózków. (Fot. Shutterstock)

Rąk do pracy nie zabraknie w tym roku?

O spadku raczej nie można mówić, jeśli chodzi o zainteresowanie ze strony kandydatów. Jak wskazuje Ewelina Glińska-Kołodziej, dyrektor operacyjny w Trenkwalder, tradycyjnie pracy sezonowej poszukują pełnoletni uczniowie szkół średnich i studenci. W tym roku dodatkowo dołączyły do nich osoby, które w ostatnich miesiącach utraciły pracę oraz ci, którzy wyjeżdżali zazwyczaj do pracy sezonowej za granicę.

- Dysponujemy ofertami pracy w handlu, logistyce oraz w przemyśle. Wśród studentów dużym zainteresowaniem cieszą się nasze oferty pracy dla sprzedawców oraz przedstawicieli handlowych w miejscowościach turystycznych – dodaje Ewelina Glińska-Kołodziej.

Czy w związku z tym pracodawcy mieli problem ze znalezieniem rąk do pracy w okresie letnim? Jak wiadomo, dotychczas znalezienie pracowników sezonowych nie należało to najłatwiejszych zadań. Ewelina Glińska-Kołodziej jest dobrej myśli. Jej zdaniem w tym roku może się to zmienić. Pracodawcy będą mieli większą możliwość w wyborze kandydatów do pracy dorywczej. Jak jednak dodaje, na rynku wciąż brakuje specjalistów z doświadczeniem.

Dominik Malec zwraca uwagę na inną kwestię. Firmy, które poszukują pracowników na wakacje, odczują mniejszą dostępność osób z Ukrainy w Polsce, które w znacznym stopniu zasilały sezonowe potrzeby firm.

- Z drugiej strony na rynku pracy jest dostępnych więcej Polaków, którzy w wyniku kryzysu utracili pracę i będą chcieli wzmocnić swój budżet tymczasowym zajęciem. O oferty pracy sezonowej pytają studenci, w tym obcokrajowcy, którzy przyjechali do Polski na wymianę studencką, ale w wyniku zamknięcia granic nie mieli możliwości powrotu do kraju – komentuje ekspert Manpower.

W podobnym tonie wypowiada się Iwona Szmitkowska. Jak podkreśla, stopa bezrobocia wzrosła, co sprawia, że choć wielu pracowników z Ukrainy nie wróciło jeszcze do Polski, jest więcej kandydatów chętnych do podjęcia pracy i na ogół firmy nie mają kłopotu ze skompletowaniem kadry. Jednak w niektórych regionach nadal jednak brakuje pracowników, zwłaszcza tam, gdzie pracodawcy niechętnie zatrudniają obcokrajowców, nie zmniejszają wymagań związanych z doświadczeniem lub wykształceniem kandydatów. Punktowo brakuje kandydatów mających specyficzne kwalifikacje.

- Do prac sezonowych chętnie byli przyjmowani pracownicy z Ukrainy. Wielu z nich wyjechało, a powrót jest związany z koniecznością odbycia kwarantanny. Jednak ich miejsce zajęli Polacy, którzy chcą dorobić do pensji, osoby, dla których praca sezonowa jest preferowaną formą zarobku lub te, które straciły zatrudnienie w ostatnim okresie i szukają pracy choćby na jakiś czas – ocenia prezes Work Service.

Na to, że sytuacja na rynku pracy w Polsce jest różnorodna, zwraca uwagę także Mateusz Żydek. Pracowników sezonowych częściej poszukuje się na zachodzie kraju, szczególnie w Wielkopolsce, a jednocześnie dostępność kandydatów w tych rejonach nie wzrosła skokowo.

- Podobnie w okresie wakacyjnym będzie też pewnie w kurortach, nawet jeśli tam na razie tych ofert nie ma wiele. Już mamy sygnały, że sieci handlowe wracają do pomysłu sprzed roku, gdy w związku ze wzmożonym zapotrzebowaniem na pracowników w miejscowościach turystycznych, proponują specjalne warunki dla osób, które na czas wakacji podejmą się pracy w innej lokalizacji. To wszystko sygnalizuje, że wcale nie musi być tak łatwo o chętnych do pracy, a przynajmniej nie wszędzie – komentuje Żydek.

Co z pensjami pracowników wakacyjnych?

Wyzwania rekrutacyjne, z którymi firmy miały do czynienia w ubiegłych latach, sprawiły, że stawki w obszarze prac wakacyjnych był coraz wyższe. Jak wygląda sytuacja w tym roku? Ile można zarobić podczas wakacji?

- Stawki prac wakacyjnych zawsze były atrakcyjne dla młodych osób, gdyż z reguły dotyczą umów cywilnoprawnych (dla studentów bez ZUS-u). Dodatkowo, odkąd pracownicy do 26. roku życia dodatkowo nie płacą podatku PIT, atrakcyjność takiego zatrudnienia natychmiast wzrosła. W ciągu dwóch miesięcy pracy student może zarobić ok. 6 – 7 tys. tys. zł. brutto, co w jego przypadku jest również stawką netto – ocenia Ewelina Glińska-Kołodziej.

Iwona Szmitkowska wskazuje, że tegoroczne wynagrodzenia są na podobnym poziomie, co ubiegłoroczne. Na większe stawki mogą liczyć specjaliści w określonych dziedzinach, których brakuje na rynku. Oczekiwania poszukujących pracy także przypominają ubiegłoroczne, choć wyjątkiem jest np. Warszawa.

Jak zauważają eksperci, chętnych do pracy wakacyjnej za granicą nie brakuje. (Fot. Shutterstock)

Praca za granicą

Alternatywą do wakacyjnej pracy w Polsce był wyjazd za granicę, gdzie stawki są zdecydowanie wyższe. Jak tłumaczy Mateusz Żydek, liczba ofert zagranicznych była o połowę mniejsza niż rok temu, ale sukcesywnie od początku maja liczba ta rośnie i powoli wraca do wyników z zeszłego roku.

- Chętnych do pracy wakacyjnej za granicą nie brakuje. Jest ich nawet nieco więcej niż przed rokiem. Nieco mniej jest natomiast samych ofert, ale w ostatnim czasie ta liczba sukcesywnie rośnie. Wśród ofert za naszym pośrednictwem dominują propozycje z Belgii i Holandii, ale także z Niemiec i Szwajcarii. Są głównie pracę dla wykwalifikowanych techników lub pracowników fizycznych, w których istotne są umiejętności obsługi urządzeń, w tym na przykład programowania maszyn CNC. Są także oferty pracy na stanowiskach podstawowych w produkcji i logistyce. Stawki godzinowe zaczynają się od 10 euro, a przy stanowiskach, na które wymagane są dodatkowe kwalifikacje, sięgają 20 euro – ocenia Żydek.

W podobnym tonie wypowiada się Ewelina Glińska-Kołodziej. Jak zauważa, firmy z krajów UE tj. Niemcy, Holandia czy Austria od kilku tygodni wznowiły rekrutacje pracowników zagranicznych, jednak trudno mówić o dużym ożywieniu. Ofert pracy jest znacznie mniej niż w ubiegłym roku.

- Zarówno pracodawcy zagraniczni, jak i polscy pracownicy dość ostrożnie podchodzą do rekrutacji zagranicznych z uwagi na utrzymującą się wciąż niepewność w kwestiach bezpieczeństwa. Podczas rozmów z zagranicznymi pracodawcami słyszymy, że w pierwszej kolejności stawiają na kandydatów zamieszkałych na terenie ich kraju, a dopiero w przypadku ich niedoboru poszukują obcokrajowców. Największych spadków ofert pracy za granicą spodziewamy się w turystyce i gastronomii, ale kandydaci poszukujący pracy wakacyjnej w rolnictwie, nie powinni mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia – ocenia Glińska-Kołodziej.

Również Iwona Szmitkowska potwierdza, że Polacy zaczęli ponownie wyjeżdżać do pracy granicę, przede wszystkim do Niemiec i Belgii czy krajów skandynawskich.

- Polacy mogą znaleźć zatrudnienie w sadownictwie i rolnictwie, sektorze budowlanym, handlu detalicznym. Jest też zapotrzebowanie na pracowników z Polski w produkcji, logistyce, IT, nadal bardzo potrzebni są lekarze, pielęgniarki, a także opiekunki osób starszych – w tych przypadkach pracodawcy chcą zatrudnić na dłużej, nie tylko w wakacje. Pensje utrzymywane są na tym samym poziomie, nie widzimy presji ze strony pracodawców, by obniżać stawki – mówi Szmitkowska.