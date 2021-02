Praca i zarobki za granicą w czasie pandemii 2020. Najwięcej ofert i najwyższe zarobki

Pandemia nie zatrzymała Polaków w kraju. W ubiegłym roku najczęściej wyjeżdżali do pracy w Niemczech (52,65 proc.), Holandii (16,65 proc.), oraz Belgii (8,07 proc.). W Europie średnia stawka godzinowa wynosiła 15,06 euro brutto; 2785 euro brutto wynosiła średnia stawka miesięczna w 2020 roku.

Początek 2020 roku jak w wielu gałęziach gospodarki, zapowiadał się wyjątkowo dobrze dla branży pracy tymczasowej. W styczniu i lutym można było zaobserwować bardzo duże zainteresowanie wyjazdami do pracy za granicę - liczba aplikacji i odsłon serwisu była rekordowa.

Wtedy pojawił się koronawirus...

Od połowy lutego (czyli od momentu pierwszych powszechnych informacji o koronawirusie za granicą) zainteresowanie zaczęło maleć, co odbiło się na statystykach. Po pierwszych obostrzeniach w połowie marca odnotowaliśmy 55-procentowy spadek liczby wysyłanych aplikacji na oferty pracy.

Dopiero od połowy kwietnia, po częściowym zniesieniu obostrzeń i pierwszych sygnałach o otwieraniu granic, zainteresowanie pracą za granicą zaczęło rosnąć. Druga fala pandemii, która przypadła na jesień, również zostawiła ślad w statystykach.

Znów można było prześledzić znaczny spadek ruchu na stronie - wraz ze zmniejszeniem liczby aplikacji. Listopad-grudzień to zaś okres wzrostu, często podyktowanego chęcią zarobienia dodatkowych pieniędzy przed Świętami Bożego Narodzenia.

Pandemia oznaczała nowe wyzwania dla firm rekrutujących do pracy za granicą. Informowania o bieżących zmianach związanych z pandemią czy publikowanie danych o tym, gdzie zyskać wsparcie czy niezbędne informacje stały się czymś powszechnym.

Pracodawcy bezpośrednio współpracujący z kandydatami do pracy, którzy znaleźli się w trudnym położeniu, decydowali się na ułatwienia związane z bezpieczeństwem podejmowania pracy i dojazdów do niej.

- W związku z epidemią wprowadziliśmy wiele działań, które mają chronić naszych pracowników tymczasowych - zarówno tych pracujących już w Holandii, jak i tych, którzy dopiero aplikują do pracy. Ze względu na długi czas oczekiwania na wyniki testów realizowanych w ogólnodostępnych placówkach w Holandii uruchomiliśmy własne centra testowe COVID. Co istotne z powodzeniem prowadzimy zdalną rekrutację pracowników - komentuje Patrycja Liniewicz, managing director international recruitment w OTTO Work Force.

Zapotrzebowanie na pracowników z Polski

Choć pandemia wpłynęła na wiele stref naszego życia, nie zmieniła rosnącego zainteresowania pracownikami z Polski. W 2020 roku w dalszym ciągu utrzymywał się trend na pracę stałą - 60 proc.. W porównaniu do 2019 roku, procent zatrudnienia na stałe wzrósł o 4 punkty procentowe. Na drugim miejscu niezmiennie pozostaje praca tymczasowa - 37 proc..

Autorzy badania wskazują natomiast, że sytuacja dosyć mocno się zmieniła, jeśli chodzi o formę zatrudnienia. W 48,15 proc. pracodawcy oferują umowę zagraniczną (czyli umowę w kraju zatrudnienia). Umowa o pracę znajduje się na 2. miejscu - z wynikiem - 36,70 proc. (w 2019 było to 56 proc.). Jest to przesłanką zwiększenia zaufania wobec polskich pracowników za granicą, jak również efekt ograniczonej możliwości korzystania z usług agencji pracy z powodu pandemii.

Na jakie wynagrodzenie mogli liczyć pracownicy z Polski? Z raportu wynika, że w 2020 roku średnia stawka godzinowa wynosiła 15,06 euro brutto. A średnie miesięczne wynagrodzenie to ok. 2785 euro brutto.

Autorzy opracowania wskazują, że przy jej wyliczaniu pod uwagę wzięto najpopularniejsze branże (to m.in ogólnobudowlana, produkcja, praca fizyczna, spawalnictwo, transport, mechanika i motoryzacja, opieka i pomoc w domu).

Poziom zarobków nieco się zmienił w porównaniu do poprzedniego roku, lecz w dalszym ciągu wyjazd do pracy za granice oznacza kilkukrotnie wyższe zarobki.

Liderem wśród oferowanych wynagrodzeń jest Szwajcaria - ze średnią stawką 29,65 euro za godzinę brutto. Nieco mniej, ale wciąż sporo można zarobić w Irlandii - nawet 15,65 euro za godzinę.

W Niemczech średnia stawka godzinowa wynosi 12,85 euro za godzinę brutto, w Holandii - 10,25 euro, a we Francji - 11,35 euro za godzinę netto. Prócz tego wysokie stawki są oferowane w Austrii - 13,45 euro za godzinę brutto oraz w Belgii - 15,25 euro za godzinę brutto.

- Zamknięcie granic było dla nas wszystkich bardzo dużym wyzwaniem - zarówno z poziomu administracji, jak i pracowników tymczasowych. Jednym z głównych zadań, jakie sobie postawiliśmy, było przekonanie pracowników o pozostaniu na terenie Niemiec, co wiązało się z dużym trudem w związku ze Świętami Wielkanocnymi - opowiada cytowany w raporcie Paweł Paprzycki z agencji pracy tymczasowej MR JOB.

Jak dodaje, kolejnym wyzwaniem stała się walka z fake newsami, pojawiającymi się w szczególności na portalach społecznościowych, które nie były poparte żadnymi rozporządzeniami (ludzie bardzo szybko je przyswajali, co rodziło wiele pytań i obaw).

- Na szczęście w obu przypadkach spotkaliśmy się z dużym zrozumieniem, powaga sytuacji i obustronnie wyszliśmy z tych trudności obronną ręką - mimo że spadek pracowników był zauważalny - dodaje.

Najpopularniejsze kierunki

Gdzie najczęściej wyjeżdżali Polacy za pracą? To również nie zmieniło się w czasie pandemii. Podobnie jak w 2019 roku, liderem destynacji zarobkowych pozostają Niemcy (52,65 proc. w skali wszystkich ofert).

Na drugim miejscu niezmiennie pozostaje Holandia, choć procent ogłoszeń zmalał (z 24 proc. w 2019 r. do 16,65 proc. w 2020 r.). Powodem bez wątpienia jest pandemia i zamknięcie granic. Wjazd do Niemiec był łatwiejszy i przez długi czas niemieckie władze nie zamykały całkiem granic dla polskich pracowników.

Na trzecim miejscu znalazła się Belgia, w porównaniu do 2019 widać znaczny wzrost ofert w tym kraju (ok. 5 proc. w 2019 do 8 proc. w 2020 r.). Belgia również zrezygnowała z całkowitego zamknięcia granic, co przełożyło się na zwiększenie liczby ogłoszeń na europa.jobs.

W 2020 r. drastycznie zmalała natomiast liczba ofert z Francji. Niestety, sytuacja epidemiologiczna w tym kraju spowodowała zmniejszenie napływu emigrantów zarobkowych, w tym z Polski. Procent opublikowanych ogłoszeń z Francji to w 2019 r - 7,52 proc., a w 2020 - jedynie ok. 4 proc.

Pandemia oraz wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wpłynęły na spadek liczby ogłoszeń z tego kraju (z 1,53 proc. w 2019 r. do 0,9 proc. w 2020 r.).

Praktycznie dwukrotnie zwiększyła się liczba ofert z Polski, co również zostało spowodowane częściowym zamknięciem granic i - tym samym - brakiem możliwości nawiązywania współpracy z zagranicznymi kontrahentami (z 1,64 proc. w 2019 r. do 3,1 proc. w 2020 r.).

Najpopularniejsze branże

W 2020 roku na portalu europa.jobs największą liczbę ofert odnotowano w branży budowlanej oraz w kategorii "prace na magazynie" (19 proc. oraz 10 proc.). Praca fizyczna, branża produkcyjna oraz motoryzacja zamykają 5 najpopularniejszych branż 2020 roku.

Z kolei w takich branżach jak spawalnictwo, opieka/pomoc w domu, elektryka/elektronika, instalacje/montaż/serwis opublikowano nieco mniej ofert pracy (poniżej 6 proc.).

Da się również zauważyć, jak pandemia przełożyła się na zmianę w funkcjonowaniu niektórych branż. Znacząco zmniejszyła się m.in. liczba aplikacji oraz ofert w branży turystycznej i gastronomicznej. W branży medycznej odnotowano wzrost zaś liczby opublikowanych ofert.

Lista najbardziej popularnych stanowisk prezentuje się tak: komisjoner/kompletacja zamówień 10,23 proc., pracownik produkcji 9,21 proc., pakowacz 8,91 proc., pracownik fizyczny 6,83 proc., magazynier 2,80 proc.

Do rzadziej wybieranych, lecz nadal popularnych stanowisk, w 2020 roku należy zaliczyć: operatora wózka widłowego (2,20 proc.), elektryka budowlanego (1,56 proc.), pracownika budowlanego (1,52 proc.) oraz malarza budowlanego (1,44 proc.) oraz spawacza (1,14 proc.).

Warto zauważyć, że stanowisko "opiekun osoby starszej" w ciągu 2 poprzednich lat znajdowało się w czołówce publikowanych ofert. W 2020 roku liczba aplikacji (i ofert) na tę funkcję widocznie zmalała (do 1,03 proc.).

- Zainteresowanie pracą za granicą nadal jest duże, co widzimy podczas rekrutacji i co wynika także z naszego Barometru Rynku Pracy, czyli badania, które regularnie przeprowadzamy. Zgłaszających się motywuje niestabilna sytuacja na rynku pracy, w szczególności zwolnienia w branżach bezpośrednio dotkniętych restrykcjami i niepewność co do perspektyw zatrudnienia w tych sektorach. Początek roku wskazuje, że ten trend może się utrzymać - komentuje Katarzyna Wachowska, kierownik ds. rekrutacji zagranicznych w Work Service.