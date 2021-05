Praca i wakacje w jednym. Biedronka zapłaci za nocleg i dojazd

Biedronka planuje część swoich pracowników relokować w miejsca, gdzie można spodziewać się wzmożonego ruchu turystycznego. Oferuje m.in. nagrodę letnią czy zakwaterowanie.

Biedronka pokrywa lub zwraca koszty dojazdu relokowanym pracownikom (Fot. Shutterstock)

Letnie miesiące w atrakcyjnych miejscowościach turystycznych, przede wszystkim nad morzem, m.in. w Rewalu, Dziwnowie, Mielnie, Ustroniu Morskim, Dźwirzynie, ale również w Karpaczu i Szklarskiej Porębie to coroczne wyzwanie dla sieci handlowych.

Biedronka odpowiada na wzmożony ruch w sklepach, oferując swoim pracownikom możliwość delegacji (od połowy czerwca do końca sierpnia) lub zatrudnienie tymczasowe zewnętrznym kandydatom. W tym roku taka akcja ma miejsce już po raz piąty. Dotąd wzięło w niej udział ponad tysiąc pracowników sieci.

- W tym roku zapewne część Polaków zdecyduje się spędzić urlop w kraju. Aby zapewnić naszym klientom najwyższy poziom obsługi, po raz piąty powiększamy nasze zespoły o pracowników tymczasowych oraz naszych pracowników z innych sklepów, którzy deklarują chęć wyjazdu - mówi Joanna Bukała, dyrektorka HR makroregionu w sieci Biedronka.

Źródło: Biedronka

Relokowani pracownicy sieci zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, poza swoim standardowym wynagrodzeniem (od 3250 zł do 3600 zł brutto dla początkującego sprzedawcy-kasjera), mogą liczyć na dodatek w postaci uznaniowej premii miesięcznej zależnej od wyników sklepu, a także na nagrodę letnią. Jak informuje sieć, dla osób zatrudnionych na stanowisku sprzedawca-kasjer w lipcu i sierpniu w sklepach zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych nagroda letnia będzie wynosić do 350 zł brutto miesięcznie. Otrzymają ją zarówno stali pracownicy kilkudziesięciu placówek w kurortach, jak i zatrudnieni, którzy zdecydowali się do nich dołączyć tylko na okres wakacji.

Ponadto osobom, które zdecydują się na relokację, wypłacone zostaną dodatki za delegacje przewidziane przepisami prawa. Biedronka zapewnia również darmowe zakwaterowanie dla chętnych oraz pokrycie lub zwrot kosztu dojazdu.

Z kolei nowi pracownicy tymczasowi zatrudnieni od połowy czerwca na wakacje otrzymają, jak informuje sieć, konkurencyjną stawkę godzinową na podstawie umowy zlecenia.

