Praca czeka na Ukrainki. Gdzie najłatwiej znajdą zatrudnienie?

Konflikt zbrojny na Ukrainie spowodował, że granicę z Polską od 24 lutego 2022 r. przekroczyło już ponad 575 tys. osób – wynika z danych Straży Granicznej. Większość to kobiety z dziećmi, które w pierwszej kolejności potrzebują pomocy medycznej, lokalowej i psychologicznej. Kolejnym etapem dla części z nich będzie włączenie się do polskiego rynku pracy. Gdzie znajdą zatrudnienie?

Z ostatniego opracowania GUS „Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników według zawodów w 2021 roku” wynika, że rok temu firmy najczęściej poszukiwały pracowników przemysłowych. Potrzebnych było ponad 93 tys. robotników przemysłowych i rzemieślników.

Drudzy w kolejności byli specjaliści, na których zapotrzebowanie wyniosło 85 tys. Na operatorów i monterów maszyn i urządzeń czekało 61 tys. ofert, a na pracowników usług i sprzedawców 52 tys.

Ostatnia z największych grup zawodów z dużym zapotrzebowaniem na pracowników to osoby wykonujący proste prace – liczba wakatów wyniosła 44,6 tys.

- W zeszłym roku pracodawcy poszukiwali niemal 0,5 mln pracowników. A pamiętajmy, że nadal w naszym kraju panowała niepewność związana z pandemią. Stąd można założyć, że w tym roku chłonność polskiego rynku pracy będzie równie duża, o ile nie większa. Dlatego ukraińskie kobiety, o ile będą chciały, znajdą pracę w Polsce. Mogą pracować w przetwórstwie spożywczym, w sklepach, jako pomoce domowe czy sprzątaczki. Najłatwiej będzie im znaleźć pracę na stanowiskach niższego szczebla, zwłaszcza gdy nie posługują się językiem polskim, ale zapotrzebowanie na specjalistów też jest w naszym kraju duże. Zatem osoby o wyższych kompetencjach i posługujące się językiem polskim też znajdą dla siebie miejsce – mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service.

Patrząc szczegółowo na zestawienie GUS z zeszłego roku można wskazać co najmniej kilkanaście stanowisk, które mogłyby zająć kobiety z Ukrainy. Polscy pracodawcy poszukiwali m.in. 7,2 tys. pielęgniarek i pielęgniarzy, 9,2 tys. sekretarek i sekretarzy, 7,9 tys. pracowników obsługi biurowej, 4,1 tys. kucharek i kucharzy, 2,1 tys. kelnerek i kelnerów, 2,2 tys. fryzjerek i fryzjerów, 31,3 tys. sprzedawców, 24 tys. pracowników sprzedaży w sklepach, 1,4 tys. kasjerek i kasjerów, 9,9 tys. pomocy domowych i sprzątaczek oraz dodatkowo 7,8 tys. sprzątaczek biurowych i hotelowych.

Dodatkowo z analizy Personnel Service wynika, że dziesiątki tysięcy kobiet znajdą zatrudnienie w centrach logistycznych do obsługi e-commerce, w szpitalach na stanowiskach pomocniczych i w ciągu najbliższych paru miesięcy w ruszającym nowym sezonie w sektorze HoReCa.

Pojawią się też oferty pracy przy obsłudze szeroko rozumianego sektora turystycznego. Osoby niewykwalifikowane bądź bez doświadczenia zawodowego mogą również szukać pracy w firmach ochroniarskich i sprzątających, które narzekają na brak rąk od pracy.

- Wywołany wojną w Ukrainie szybki rozwój firm spożywczych, związanych głównie z produkcją konserw oraz produkcji odzieży i środków higieny tworzy tysiące miejsc pracy, które będą mogły być obsadzone przez osoby z Ukrainy – mówi Krzysztof Inglot.

Firmy otwierają się na Ukrainki

Jedną z firm już teraz przygotowujących się do zapewnienia pracy kobietom, które uciekły przed rosyjskim agresorem, jest Eurocash.

- Handel jest sektorem, w którym pracownicy są potrzebni od zaraz, a kobiety odnajdują się w nim bardzo dobrze - przyznaje Jan Domański, rzecznik prasowy Eurocasha. - Musimy mieć jednak świadomość, że nie możemy patrzeć na ludzi uciekających przed wojną jak na potencjalne "kolejne ręce do pracy". To osoby, które jeszcze tydzień temu miały prace, reprezentują różne sektory gospodarki, pełniły różne funkcje, dlatego bardzo zależy nam na tym, by poznać ich mocne strony, dowiedzieć się, jakie mają kompetencje, jaką wiedzą i doświadczeniem dysponują i dopiero wtedy budować konkretne oferty pracy, tak by nie zmarnować ich potencjału - mówi Domański.

Wskazuje też, że w firmie powołany został do tego specjalny sztab.

- Dlatego trudno jest mi dziś mówić o szczegółach czy konkretnej liczbie oferowanych przez nas miejsc pracy. Pewne jest to, że przygotowujemy oferty pracy skierowane do kobiet uciekających przed wojną na Ukrainie. Dla każdej osoby, która będzie chciała skorzystać z naszej oferty, praca z pewnością się znajdzie. Zdajemy sobie sprawę, że ta sytuacja nie zakończy się w ciągu kilku dni czy tygodni. To będzie nowa rzeczywistość, w ramach której będziemy musieli wypracować nowe sposoby współpracy - podsumowuje.

Pomoc w znalezieniu pracy

Firmy dysponujące wolnymi miejscami pracy, szczególnie dla kobiet, mogą zgłaszać się do Pracodawców RP, którzy wystosowali apel do zrzeszonych pracodawców o zgłaszanie wakatów.

Podjęcie pracy będzie ułatwione dzięki działaniom Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Ma powstać specjalna specustawa, która wprowadzi szybką i uproszczoną ścieżkę procesu zatrudniania obywateli Ukrainy. Minister Marlena Maląg zapowiedziała, że uzyskanie legalnego zatrudnienia będzie możliwe dla każdego, kto będzie miał wbitą na granicy polsko-ukraińskiej specjalną pieczątkę, która będzie zaświadczała o jego przybyciu do kraju.

Również Pracuj.pl pomaga Ukrainkom w znalezieniu pracy. W serwisie w poniedziałek 28 lutego uruchomione zostały nowe funkcje, wspierające szybkie wyszukiwanie wśród już obecnych na serwisie stanowisk takich, na które pracodawcy są gotowi w obecnej sytuacji zatrudniać kandydatów z Ukrainy. Pracodawcy mogą odpowiednio wyróżnić swoje ogłoszenie, zaś na głównej stronie serwisu pojawiła się specjalna zakładka "Robota" („Pобота”) i możliwość filtrowania ogłoszeń dla osób z Ukrainy.

Ponadto serwis zdecydował się uruchomić ofertę bezpłatnych ogłoszeń dla pracodawców tworzących stanowiska oznaczone znacznikiem “zapraszamy pracowników z Ukrainy”, które znajdą się w dedykowanej im zakładce "Robota".

Pracownicy Pracuj.pl przygotowali także porady zawodowe w języku ukraińskim, dedykowane osobom szukającym pracy w nowym, słabo znanym sobie środowisku zawodowym. Udzielane będą też bezpłatne konsultacje CV online dla osób z Ukrainy.

Również serwis No Fluff Jobs uruchomił filtr w ofertach pracy - Help4UA. Pod tym linkiem można znaleźć wszystkie ogłoszenia, w których wymagania łatwiej mogą spełnić osoby przybywające z Ukrainy (np. nie potrzeba znajomości języka polskiego).

Konieczna pomoc w opiece nad dziećmi

Dla ukraińskich kobiet, które przekroczyły granicę z dziećmi, kluczowe będzie też zapewnienie dla ich podopiecznych miejsc w żłobkach, przedszkolach i szkołach.

Personnel Service wspólnie z Urzędem Miasta we Wrocławiu z myślą o kobietach, których mężowie, partnerzy, bracia zostali w Ukrainie, a one przedostały się do Polski z dziećmi, oferuje żłobki i przedszkola. Opieką zostanie otoczonych ok. 500 dzieci.