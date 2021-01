Pozytywny wpływ COVID-19. Mobilizuje cudzoziemców do legalnej pracy

- Epidemia koronawirusa ma jeden nieoczywisty, ale pozytywny wymiar. Okazuje się bowiem, że mobilizuje pracowników z zagranicy do podjęcia legalnej pracy. W aktualnych warunkach dostęp do opieki medycznej jest kluczowy. Pracownicy zdali sobie sprawę, że nie tylko zarobki mają znaczenie, ale też bezpieczeństwo - mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że na koniec 2020 r. w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowym było zarejestrowanych ponad 725 tys. cudzoziemców (Fot. Shutterstock)

Pomimo zamknięcia granic i restrykcji związanych z epidemią koronawirusa liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS w 2020 r. wzrosła.

Personnel Service wskazuje, że COVID-19 był mobilizacją dla nich do zabiegania o legalne zatrudnienie. Obawa o własne zdrowie i chęć posiadania dostępu do opieki medycznej sprawiły, że pomimo ujemnego salda migracyjnego, liczba ubezpieczonych w ZUS wzrosła.

Pomogły również zapisy tarczy antykryzysowej, które odnawiają wizę dla cudzoziemców na czas stanu epidemicznego i 30 dni po jego zakończeniu.

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że na koniec 2020 r. w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowym było zarejestrowanych ponad 725 tys. cudzoziemców. Rok wcześniej było ich 651 tys., a zatem 11 proc. mniej. Większość z tych osób to pracownicy z Ukrainy, którzy pomimo tego, że zamknięto część gałęzi gospodarki oraz wprowadzono restrykcje, nadal są zainteresowani pracą w Polsce i potrzebni polskim pracodawcom. Takie branże jak m.in. przemysł spożywczy, budowlany, produkcja, logistyka wciąż zgłaszają zapotrzebowanie na kadrę ze Wschodu.

- Epidemia koronawirusa ma jeden nieoczywisty, ale pozytywny wymiar. Okazuje się bowiem, że mobilizuje pracowników z zagranicy do podjęcia legalnej pracy. W aktualnych warunkach dostęp do opieki medycznej jest kluczowy. Pracownicy zdali sobie sprawę, że nie tylko zarobki mają znaczenie, ale też bezpieczeństwo. Dlatego szukają legalnych możliwości zatrudnienia, co widać w statystykach ubezpieczonych cudzoziemców w ZUS, których jest więcej i to w czasie, w którym saldo migracyjne pozostaje ujemne, czyli więcej osób od nas wyjeżdża niż przyjeżdża - mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Tarcza pomogła

Ujemne saldo migracyjne utrzymuje się w Polsce praktycznie od początku trwania epidemii koronawirusa, warto jednak podkreślić, że istnieje spore grono tych, którzy w ogóle z naszego kraju nie wyjechali. Personnel Service wraz z Pracodawcami RP zabiegali o uwzględnienie w tarczy antykryzysowej zapisu o przedłużeniu prawa pobytu dla cudzoziemców, którym kończy się wiza, na cały czas obowiązywania stanu epidemicznego i 30 dni po jego zakończeniu. Dzięki temu w Polsce udało się zatrzymać nawet do 500 tys. pracowników z Ukrainy.

- Część z tych osób, które zostały w Polsce, zasiliło grono zarejestrowanych w ZUS. Jest to pozytywna informacja z dwóch względów. Po pierwsze, w naszym kraju nie powstała duża luka pracownicza, co mogło się wydarzyć jeżeli wyjazdy pracowników z Ukrainy byłyby bardziej masowe. Po drugie, w naszej firmie od lat promujemy legalne formy zatrudnienia kadry ze Wschodu. Aktualnie sami pracownicy dostrzegają zalety tego rozwiązania i będą do tego mobilizować pracodawców – podsumowuje Krzysztof Inglot. Ukraińcy na pandemicznym rynku pracy Według najnowszego raportu OTTO Work Force Central Europe, przeprowadzonego na grupie 520 pracowników tymczasowych z Ukrainy, aż niemal 70 proc. pracowników z Ukrainy wskazało, że z powodu pandemii w ich miejscach pracy wprowadzono więcej procedur i obostrzeń. Z kolei prawie 40 proc. respondentów zwróciło uwagę na więcej obowiązków, a 21 proc. na konieczność zmiany branży, w której pracowali. - Pandemia wpłynęła na organizację pracy niemal we wszystkich przedsiębiorstwach. Firmy uruchomiły szereg procedur i obostrzeń, których pracownicy muszą na co dzień przestrzegać. Niektóre przedsiębiorstwa przeorganizowały także pracę i wprowadziły system zmianowy, ograniczając w ten sposób ryzyko zarażenia i rozprzestrzeniania koronawirusa w zakładzie pracy. Pamiętajmy, że najwyższe środki ostrożności pomagają firmom bezpośrednio zadbać o zdrowie pracowników, a pośrednio o ciągłość biznesu - mówi Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

