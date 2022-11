Ponad 60 proc. uchodźców z Ukrainy nadal nie pracuje. Co ich blokuje?

Podczas poszukiwań nowego pracodawcy Ukraińcy najczęściej zwracają uwagę na atrakcyjne wynagrodzenie, bliską lokalizację firmy względem miejsca zamieszkania oraz czy stanowisko odpowiada ich kwalifikacjom.

4 na 10 osób biorących udział w badaniu Manpower i Fundacji Totalizatora Sportowego to osoby zatrudnione już w Polsce.

78 proc. z nich podjęło jakąkolwiek pracę, ale planuję znaleźć dla siebie lepszą posadę, 50 proc. pracuje w innym zawodzie poniżej kompetencji, 13 proc. jest zadowolonych z aktualnie piastowanego stanowiska.

Z badania Manpower i Fundacji Totalizatora Sportowego, wynika, że 61 proc. uchodźców z Ukrainy wciąż pozostaje bez pracy. Ankietowani zostali poproszeni o określenie kilku głównych powodów trudności w znalezieniu pracy. Jak wynika z analizy, uchodźcy wskazali na brak znajomości języka polskiego (54 proc.), brak ofert odpowiadających ich specjalizacji i zgodnych z kompetencjami (38 proc.), a także brak ofert uwzględniających pracę na niepełny etat (31 proc.).

- Pracodawcy w Polsce są otwarci na zatrudnienie uchodźców z Ukrainy. Udogodnienia, jakie zostały wprowadzone po to, by takie osoby mogły łatwiej odnaleźć się w nowym miejscu to głównie kursy języka polskiego oraz wsparcie w zaklimatyzowaniu się w Polsce, wiele firm oferuje także wsparcie materialne i pomoc w znalezieniu mieszkania. Warto jednak, by organizacje w większym stopniu otworzyły się na zatrudnienie pracowników w niepełnym wymiarze. To idealne rozwiązanie na przykład dla osób wychowujących dzieci czy takich, które ze względu na inne zobowiązania nie mogą podjąć pracy na pełen etat – mówi Joanna Nowińska, koordynator projektu „Wygraj Rozwój” z ramienia ManpowerGroup Polska.

- Wiele kobiet, które po wybuchu wojny przyjechały do Polski, poszukując pracy już na początkowym etapie rekrutacji sygnalizowały konieczność połączenia opieki nad dziećmi z chęcią zatrudnienia, ale utrudnieniem w podjęciu pracy w wymiarze pełnego etatu lub systemie zmianowym są godziny pracy przedszkola czy szkoły. Wyzwaniami jakie mogą się pojawić z perspektywy firmy są między innymi konieczność zatrudnienia większej liczby osób dla zaspokojenia potrzeb organizacji oraz kwestie związane z zarządzaniem, organizacją czasu pracy, podziałem obowiązków, a co za tym idzie zwiększona ilość formalności - dodaje.

Ukraińcy na polskim rynku pracy