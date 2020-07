Polskie Forum HR apeluje do resortu pracy. Chce zmian w prawie pracy

Jeszcze do połowy marca największym zmartwieniem pracodawców było znalezienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, teraz firmy walczą o utrzymanie etatów.

Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan, apeluje o wprowadzenie rozwiązań, które będą wspierać utrzymanie miejsc pracy.

M.in. przedstawiło resortowi pracy rekomendację dotyczącą wydłużenia okresu zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika.

- Z rozmów, jakie prowadzimy w firmach, przebija duże poczucie niepewności co do przyszłości ich organizacji i całej gospodarki. Obawy przed drugą falą epidemii, utraty rynków zbytu, odbudowy łańcucha dostaw, spadku popytu czy utrzymania płynności. To duże wyzwania, na które często nadal nie ma jeszcze odpowiedzi, a wszelkie prognozowanie jest obarczone dużym ryzykiem - mówi Ewelina Glińska-Kołodziej, dyrektor operacyjny w Trenkwalder Polska.

Efektem tego stanu są najsłabsze od 2008 roku prognozy rekrutacyjne. Jak wynika z badania Plany Pracodawców, realizowanego przez Randstad, aż 59 proc. pracodawców w ciągu najbliższych 6 miesięcy spodziewa się w Polsce recesji. To o 35 pkt proc. więcej niż zanotowano w poprzedniej edycji badania. Firmy jeszcze długo będą odczuwały skutki pandemii. Nieprzewidywalność wpływu wirusa na rynek pracy, w skali dotąd niespotykanej, sprawia, że wszelkie decyzje podejmowane przez przedsiębiorców są bardzo ostrożne, naznaczone presją ograniczania kosztów i zachowania maksymalnej elastyczności.

Jak wskazują eksperci Polskiego Forum HR, konsekwencją tego jest również niepewność po stronie pracowników. Wiele branż znacznie ograniczyło swoją działalność, co przełożyło się na rosnące wskaźniki bezrobocia. Jak podał GUS, w maju stopa bezrobocia wzrosła do 6 proc. z 5,8 proc. miesiąc wcześniej. Zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy znów zaczęliśmy liczyć w tysiącach. W maju ich liczba wyniosła dokładnie 1011,7 tys. wobec 965,8 tys. osób w kwietniu. Także Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w czerwcu 2020 wzrósł o blisko 1 punkt. Był to trzeci wzrost z rzędu.

Praca tymczasowa pomoże

- Badanie zrealizowane przez naszą firmę pokazało, iż spośród nowo zatrudnionych pracowników tymczasowych 45 proc. zostało zwolnionych z poprzedniej pracy. Aż 80 proc. nowych pracowników było wcześniej zatrudnionych w gastronomii, usługach lub produkcji. 68 proc. z nich wskazało, że w wyniku pandemii musiało podjąć pracę w zupełnie innej branży niż dotychczas. Praca tymczasowa jest dla tych osób sposobem na przetrwanie tego trudnego okresu - uważa Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force. Jak podkreśla, w ostatnim czasie to praca tymczasowa w dużym stopniu wsparła pracodawców i pracowników w wychodzeniu z kryzysu ponad dekadę temu. Mimo, że pracownicy tymczasowi w początkowej fazie masowo tracili zatrudnienie, co obserwowaliśmy również w momencie wybuchu pandemii, jednocześnie byli pierwszymi, których zatrudniano gdy tylko sytuacja zaczęła się poprawiać. Pierwsze sygnały takich reakcji już obserwujemy na rynku. Jak duża była to skala zwolnień najlepiej widać na przykładzie branży motoryzacyjnej, która mocno oberwała w czasie pandemii. Już w kwietniu praktycznie do zera spadła liczba pracowników tymczasowych w przemyśle motoryzacyjnym. - Nie wiemy, jak długo potrwają przestoje (należy przyjąć, że do końca kwietnia w minimalnym stopniu może zostać wznowiona produkcja pojazdów w Europie) i jak niski popyt na nowe aut będzie w nowej rzeczywistości gospodarczej całego świata. Pewne, że w sektorze motoryzacyjnym, nie tylko tym produkcyjnym, nastąpi fala zwolnień, zwolnień grupowych i - najprawdopodobniej - upadłości. Nie znamy na razie jej skali - mówi Rafał Orłowski z AutomotiveSuppliers.pl. Rekomendacje Polskiego Forum HR Dlatego Polskie Forum HR przedstawiło Ministerstwu Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rekomendację dotyczącą wydłużenia okresu zatrudnienia pracownika tymczasowego w u jednego pracodawcy użytkownika z 18 do 30 miesięcy w ciągu 36 miesięcy. - W naszej opinii zmiana ta pozwoli firmom na łagodniejsze przejście przez ten trudny okres. Będzie bardzo dobrą alternatywą dla pracodawców, którzy nie mogą pozwolić sobie na podejmowanie długotrwałych zobowiązań, a nadal chcą realizować projekty i tworzyć miejsca pracy – nawet w krótkim okresie czasu. To rozwiązanie pozwoli również na łatwiejszy powrót na rynek pracy i utrzymanie zatrudnienia przed dłuższy okres czasu grupie osób, które zostały zwolnione w czasie kryzysu - mówi Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR. Czytaj więcej: Pracownicy tymczasowi bez osłony tarczy antykryzysowej. Tysiące osób mogą stracić pracę Jak zaznacza, w założeniu praca tymczasowa odpowiada nie tylko potrzebom przedsiębiorstw w zakresie elastyczności, lecz także potrzebie godzenia życia zawodowego i prywatnego przez pracowników. Przyczyniać się ma zatem do tworzenia miejsc pracy oraz do udziału większej liczby osób w rynku pracy i ich integracji, co ma szczególne znaczenie w przejściowym okresie trwania pandemii.