Polskie firmy szukają pracowników coraz dalej. Nepal czy Kolumbia to powoli standard

Agencje pracy specjalizujące się w rekrutacji robotników do polskich przedsiębiorstw spoza granic Polski z powodów geopolitycznych zmuszone są sięgnąć po pracowników do nowych państw. W zakładach produkcyjnych w Polsce coraz częściej pracują cudzoziemcy nie tylko z sąsiednich krajów, ale także z tych bardziej odległych. W zakładach produkcyjnych w Polsce coraz częściej pracują cudzoziemcy, m.in. z Nepalu (fot. Pixabay)

Brak nowej siły roboczej z Ukrainy z powodu trwającej od 7 miesięcy wojny w Ukrainie spowodował, że przedsiębiorcy muszą szukać pracowników tymczasowych w nowych krajach.

Procedury są dłuższe, większy jest odsetek odmów wiz, więc o zatrudnieniu takiego pracownika na sezon zimowy trzeba myśleć już dziś – wyjaśnia Anna Dzhobolda z Gremi Personal.

Gremi Personal pracowników poszukuje pracowników m.in. w Indonezji, Filipinach, Wietnamie, Indiach, Bangladeszu, Nepalu czy Pakistanie.

Poza obywatelami sąsiadującej z Polską Ukrainy, Białorusi czy Armenii i Gruzji, których dotyczy złagodzenie warunków zatrudnienia ze styczniowej nowelizacji Ustawy o cudzoziemcach, agencje rekrutują przede wszystkim pracowników z krajów Azji Środkowej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan).

Pracownik z Azji, dłuższa droga do legalizacji pobytu

- Testujemy różne narodowości w różnych obszarach, nie można powiedzieć, że jakaś narodowość monopolizuje jedną branżę – zatrudniamy ich i w przemyśle mięsny, przetwórstwie rybnym, ale też w logistyce i firmach technologicznych. Cieszy nad to, że polscy pracodawcy otwierają się na coraz to odleglejsze kierunki migracji zarobkowej, jednak trzeba pamiętać, że rekrutacja takiego pracownika to kwestia kilku tygodni, a nawet miesięcy, nie tak jak w przypadku Ukraińców, którzy są dostępni na rynku pracy niemal od ręki. Procedury są dłuższe, większy jest odsetek odmów wiz, więc myśląc o zatrudnieniu takiego pracownika na sezon zimowy trzeba myśleć już dziś – wyjaśnia Anna Dzhobolda, dyrektor departamentu rekrutacji międzynarodowych Gremi Personal.

Gremi Personal pracowników poszukuje pracowników m.in. w Indonezji, Filipinach, Wietnamie, Indiach, Bangladeszu, Nepalu czy Pakistanie. Ostatnio dołączyła do nich Malezja oraz dwa kraje Ameryki Południowej – Peru i Kolumbia.

Pracownik z zagranicy to nowe wyzwania

Brak nowej siły roboczej z Ukrainy z powodu trwającej od 7 miesięcy wojny w Ukrainie, spowodowała, że polskie przedsiębiorstwa – dotąd zadowolone z pracy Ukraińców i niechętne z tego powodu do zatrudniania pracowników z innych krajów – z powodu coraz większych braków pracowników fizycznych – muszą otworzyć się na odległych kulturowo pracowników. Zobacz: Przegraliśmy z Niemcami walkę o menedżerów - Pracodawców jednak nadal martwią kwestie językowe, kulturowe czy religijne, jak również kwestia legalizacji pobytu i zatrudnienia. Oferujemy pomoc we wprowadzaniu pracowników, przygotowaniu instrukcji i brygadzistów mówiących po angielsku. Choć są takie firmy, które nalegają na pracowników z krajów rosyjskojęzycznych, bo w przedsiębiorstwach, które od dawna zatrudniają obcokrajowców z krajów ościennych obecna jest już kadra kierownicza, która może porozumiewać się z nimi po rosyjsku. Z powodzeniem prowadzimy rekrutację w państwach postsowieckich – wcześniej głównym kierunkiem migracji zarobkowej dla obywateli tych krajów była Rosja, teraz już nie taka atrakcyjna z powodu sankcji i kryzysu gospodarczego. Na przykład liczba zapytań kierowanych do Gremi Personal z kazachstańskich agencji pośrednictwa pracy co do możliwości zatrudnienia obywateli Kazachstanu w Polsce przez ostatnie cztery miesiące wzrosła o 60 proc. – wyjaśnia Damian Guzman, zastępca dyrektora generalnego Gremi Personal. Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...

