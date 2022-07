Polskie firmy nie mają wyjścia. Otwierają się na Azjatów

- Jeszcze kilka miesięcy temu nasi partnerzy podchodzili z dużą rezerwą do pracowników z tzw. państw trzecich. Przede wszystkim wskazywali na problemy komunikacyjne - większość z nich nie ma brygadzistów angielskojęzycznych, a cała infrastruktura przedsiębiorstwa: opisy stanowisk, przepisy BHP, informacje na halach i w magazynach są po polsku, ewentualnie po rosyjsku. Wymieniali zbyt małe doświadczenie we współpracy z tymi obcokrajowcami i szczerze przyznawali, że obawiają się różnic kulturowych i w podejściu do wykonywania samej pracy. Pomijając oczywiście największą przeszkodę, jaką jest wynikający z przepisów prawa zbyt długi czas oczekiwania na takiego pracownika – mówi Damian Guzman, zastępca dyrektora generalnego ds. rozwoju agencji Gremi Personal.

Według Damiana Guzmana powoli się to zmienia. W związku z dotkliwym brakiem siły roboczej w niektórych branżach firmy - dotąd niechętne - otwierają się na nowych pracowników. Pracodawcy wciąż mają jednak sporo obaw.

- Jedna z firm z branży nowoczesnych technologii zatrudnia od lat pracowników z Indonezji i wręcz komunikuje nam, że takich Azjatów potrzebują, bo są nie tylko bardzo pracowici, ale sumienni i dokładni, co akurat w tej branży jest zasadnicze. Firma z branży przetwórstwa rybnego zatrudnia Peruwiańczyków i też ich bardzo chwali. Wystarczy jedno pozytywne doświadczenie z pracownikami innymi, niż Ukraińcy, żeby otworzyć się na inne kraje - mówi Damian Guzman.

Inny partner Gremi Personal - firma z branży drobiarskiej - z powodzeniem zatrudnia od niedawna Kirgizów - są zadowoleni z ich pracy, więc proszą o więcej osób z tego kraju. Ale początki były trudne.

- Klienci zadawali mnóstwo pytań o to, co jedzą (pracownicy są karmieni w fabryce, ponieważ z powodów sanitarnych i obecności alergenów panuje zakaz wnoszenia na teren zakładu własnego jedzenia), ile razy modlą się w czasie pracy (żeby dostosować produkcję do ew. dodatkowych przerw), jakiego są wzrostu (również z powodu obsługi maszyn tacy pracownicy nie mogą być zbyt niscy) - wyjaśnia Guzman.

Agencje wspierają pracodawców

Pracodawcy nie są pozostawieni sami sobie. Agencje oferują pomoc we wprowadzaniu pracowników, przygotowaniu instrukcji i brygadzistów mówiących po angielsku.

- Są takie firmy, które nalegają na pracowników z krajów rosyjskojęzycznych, tym bardziej, że w firmach, które od dawna zatrudniają obcokrajowców z krajów ościennych już obecna jest kadra kierownicza, która może porozumiewać się z nimi po rosyjsku. Zaczęliśmy rekrutację w państwach postsowieckich, czyli Kazachstanie, Tadżykistanie, Uzbekistanie. Widzimy tam dużą perspektywę, ponieważ wcześniej głównym kierunkiem migracji zarobkowej dla obywateli tych krajów była Rosja, teraz już nie taka atrakcyjna z powodu sankcji i kryzysu gospodarczego. Na przykład liczba zapytań kierowanych do Gremi Personal z kazachstańskich agencji pośrednictwa pracy co do możliwości zatrudnienia obywateli Kazachstanu w Polsce przez ostatnie dwa miesięcy wzrosła o 50 proc – reasumuje Damian Guzman.

Cudzoziemcy w Polsce

Ze statystyk resortu pracy wynika, że w ubiegłym roku do powiatowych urzędów pracy w Polsce wpłynęło ponad 478 tys. wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Z tego niemal 461 tys. dotyczyło Ukraińców. Na drugim miejscu znaleźli się obywatele Mołdawii (ponad 4,3 tys.), a następnie Białorusi (prawie 3,13 tys.), Gruzji (2,33 tys.), Nepalu (niespełna 1,5 tys.) oraz Rosji (1,08 tys.).

Z wydanych niemal 113,5 tys. zezwoleń ponad połowa, bo przeszło 58 tys., dotyczyła okresu od 31 do 90 dni, a niemal 78 tys. – pracy przy zbiorach. Niemal 97 proc. tymczasowych miejsc pracy, na które wydano zezwolenia, dotyczyło sekcji „rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”.

Pracy nie zabraknie

Rąk do pracy brakuje. Jak wynika z najnowszego raportu ManpowerGroup „Niedobór talentów”, skala trudności w zrekrutowaniu pożądanych pracowników w Polsce nadal utrzymuje się na wysokim poziomie - o braku kandydatów mówi 70 proc. firm.

Zgodnie z deklaracjami polskich pracodawców najtrudniejszymi do znalezienia wśród kandydatów umiejętnościami są te z obszaru IT & analizy danych - wskazało na nie 32 proc. przebadanych polskich firm. Na drugim miejscu znalazły się logistyka i operacje (29 proc.), a następnie obsługa klienta (27 proc.), HR (26 proc.) oraz sprzedaż i marketing (23 proc.).

Branżą, w której firmy odczuwają największy problem z rekrutacją pracowników jest gastronomia i hotelarstwo - aż 85 proc. organizacji z tego sektora mierzy się z niedoborem ludzi. Równie duży niedobór rąk do pracy odczuwa bankowość i finanse (77 proc.), budownictwo (75 proc.) oraz produkcja (75 proc.).

Brakuje tez niebieskich kołnierzyków. W 2021 roku w serwisie Pracuj.pl ukazało się 119 149 ogłoszeń kierowanych do tej grupy, co daje im czwarte miejsce na liście najczęściej poszukiwanych grup zawodowych. Tę tendencję potwierdza Barometr Zawodów – przedstawiający jednoroczne prognozy sytuacji w zawodach – realizowany na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Około 2/3 wyliczanych w nim zawodów deficytowych, czyli cierpiących na brak dostatecznej liczby kandydatów, związanych jest właśnie z pracą fizyczną.

- W ciągu najbliższych 2-3 lat będzie brakowało do 1,5 mln pracowników niewykwalifikowanych i specjalistów do pracy na polskim rynku. Już teraz pracodawcy, którzy zbyt długo odwlekają decyzję o zatrudnieniu, tracą okazję do pozyskania niezbędnych talentów. Przy czym jako talent uznajemy na równi pracownika, który potrafi dobrze zaprogramować obrabiarkę CNC, elektromechanika, który potrafi ją naprawić, jak też pracownika, który jest dobrym szwaczem i potrafi uszyć siedzenie do Mercedesa. To też jest talent - podkreśla Wojciech Ratajczyk, prezes agencji Trenkwalder, członek zarządu Polskiego Forum HR.