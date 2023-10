Polski rynek pracy właśnie dostał potężny cios ze wschodu

Szacuje się, że poza granicami Białorusi mieszka ok. 1,1 mln jej obywateli (fot. Marek Piwnicki/Unsplash)

Wydane na początku września przez białoruskiego prezydenta dwa dekrety wykreślają z listy procedur możliwych do zrealizowania w placówkach dyplomatycznych m.in. kwestie z wyrobieniem czy przedłużeniem paszportu. Jak podkreślą eksperci, to kolejne uderzenie w polski rynek pracy.

Żeby dopełnić formalności, konieczny będzie osobisty przyjazd na Białoruś. A to dla wielu Białorusinów jest równoznaczne z zagrożeniem zatrzymaniem (wielu z nich wyjechało na fali emigracji w 2020 roku) i potencjalną sprawą karną, np. za udział w antyrządowych protestach (nawet domniemanych).

Dwa dekrety wydane na początku września przez białoruskiego prezydenta wykreślają z listy procedur możliwych do zrealizowania w placówkach dyplomatycznych wiele kluczowych dla osób mieszkających poza krajem czynności. Mowa tu o wyrobieniu czy przedłużeniu paszportu/prawa pobytu, sporządzeniu pełnomocnictwa do sprzedaży majątku (np. mieszkania czy samochodu), uzyskaniu zaświadczenia w sprawie wykształcenia lub stanu cywilnego.

Od sierpnia 2020 roku wyjechało od 250-500 tys. Białorusinów i była to jak dotąd największa fala emigracji.

Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego obywatele Białorusi od stycznia 2022 r. do końca czerwca 2023 r. założyli w Polsce 11 716 jednoosobowych działalności gospodarczych. Z danych ZUS wynika, że w 2023 r. w Polsce do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zgłoszono 110 294 Białorusinów.

Obecnie są największą grupą pod względem wzrostu i wyprzedzili nawet Ukraińców, których liczba spada. Najczęściej pracują jako informatycy, budowlańcy, pracownicy magazynów i zakładów oraz kierowcy czyli w zawodach, w których przeważają mężczyźni i których brak polski rynek pracy boleśnie odczuł po wybuchy rosyjskiej wojny.

- Obecnie mamy podstawy, żeby obawiać się, że część Białorusinów wróci do kraju. Jest to o tyle ważna informacja dla rynku pracy, że pula krajów, których obejmują złagodzenia przy zatrudnieniu dramatycznie się kurczy. Po braku pracowników z Ukrainy, dołączą do nich Białorusini. A ich udział w rynku pracy jest bardzo duży – polska produkcja stoi pracownikami z zagranicy - mówi Anna Dzhobolda, dyrektorka departamentu rekrutacji międzynarodowych Gremi Personal.

Jak twierdzi Dzhobolda, udział Białorusinów w rejestrach agencji zwiększył się tylko w tym roku dwukrotnie.

- Średni wiek pracownika to około 30 lat, 2/3 stanowią mężczyźni. Obecne przepisy mogą spowodować, że część z nich będzie zmuszona wrócić do kraju, co spowoduje odpływ pracowników, których i tak brakuje. Wyrażamy nadzieję, że polski rząd znajdzie sposób, żeby zatrzymać Białorusinów w Polsce – dodaje Anna Dzhobolda.

