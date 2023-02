Polski biznes jest gotowy na kolejną falę uchodźców z Ukrainy

Zdaniem analityków rynku pracy trudna sytuacja na Ukrainie może sprawić, że czekać nas będzie kolejna fala uchodźcza, tym razem spowodowana głównie czynnikami ekonomicznymi. - Biznes jest absolutnie gotowy na to, by zaproponować miejsca pracy - mówi Jolanta Jaworska z ABSL.

Z ostatniego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że rosyjska agresja zmieniła sytuację zawodową niemal co drugiej osoby w Ukrainie.

- Jestem przekonana, że część osób przyjedzie do Polski i będzie chciała osiedlić się tu na stałe. Biznes jest gotowy. Regulacje zarówno unijne, jak i polskie, maksymalnie elastyczne, jeśli chodzi o zatrudnianie, są sprzyjające - twierdzi Jolanta Jaworska.

Z informacji podanych przez Polski Fundusz Rozwoju wynika, że na koniec 2022 roku w Polsce przebywało ponad 2 mln Ukraińców, w tym ok. 950 tys. uchodźców wojennych.

- Sytuacja na ukraińskim rynku pracy jest trudna, na jedno wolne miejsce pretenduje dziewięciu bezrobotnych - takie informacje w połowie stycznia przekazała szefowa ukraińskiego krajowego urzędu pracy Julia Żowtiak. Dodajmy do tego najwyższy od 30 lat spadek ukraińskiego PKB - w 2022 roku o 30,4 proc., niepewne losy dalszych działań wojennych oraz widmo kryzysu humanitarnego.

Z tej grupy pracowało około dwóch trzecich populacji w wieku produkcyjnym, czyli 320 tys. z ok. 450 tys. osób.

Zdaniem analityków rynku pracy aktualna sytuacja na wschodzie może sprawić, że czeka nas kolejna już fala uchodźcza. Tym razem inna, spowodowana głównie czynnikami ekonomicznymi.

Jaka będzie? Jak wyjaśnia Jolanta Jaworska, wiceprezes ABSL, wiele będzie zależało od decyzji ukraińskiego rządu. - Wszystko zależy od tego, jak będzie toczyła się dalej wojna i czy rząd ukraiński wyrazi zgodę na wyjazd z kraju mężczyzn. Biznes jest absolutnie gotowy na to, by zaproponować tym osobom miejsca pracy. Co więcej, współpracujemy bardzo intensywnie z rządem ukraińskim, by tworzyć miejsca pracy dla tych, którzy pozostali w kraju. Rządowi ukraińskiemu zależy bowiem najbardziej na tym, by stymulować rynek pracy na miejscu - wyjaśnia.