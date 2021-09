Polska otwiera się na cudzoziemców. Nowe przepisy już gotowe

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Wnioskujące o zmiany w przepisach Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce przede wszystkim usprawnienia postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw ma na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zezwoleń na pracę.

Od kilku lat obserwowany jest wzrost ogólnej liczby wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych na terytorium Polski, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę składanych do urzędów wojewódzkich, co przekłada się na coraz dłuższy czas oczekiwania na rozpatrzenie tych spraw.

Z danych Urzędu ds. Cudzoziemców wynika, że najczęściej do Polski przyjeżdżają obywatele Ukrainy, którzy stanowią 55 proc. tej grupy (277 tys.). Coraz liczniej na przyjazd do naszego kraju decydują się także Białorusini. W pierwszej połowie 2021 roku 34 tys. mieszkańców Białorusi posiadało dokumenty uprawniające do długoterminowego pobytu w Polsce.

Na kolejnych pozycjach znajdują się obywatele: Niemiec – 20 tys., Rosji – 13 tys., Wietnamu – 11 tys., Indii – 10,5 tys., Gruzji – 9 tys., Włoch – 8,5 tys., Chin – 6,5 tys. oraz Wielkiej Brytanii – 6,5 tys.

Przygotowany przez MSWiA projekt zmian ma być przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w III kwartale 2021 r. Przepisy mają wejść w życie od nowego roku.

Najistotniejsza zmiana? Rezygnacja z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Zamiast tego weryfikowane będzie jedynie to, czy przybywająca do Polski osoba ma zagwarantowaną pracę z wynagrodzeniem nie niższym niż minimalne.

- W sprawach cudzoziemców od kilku lat obserwowany jest wzrost ogólnej liczby wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych na terytorium Polski, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę składanych do urzędów wojewódzkich, co przekłada się na coraz dłuższy czas oczekiwania na rozpatrzenie tych spraw. Zachodzi ponadto potrzeba poprawy niektórych rozwiązań prawnych dotyczących dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy w interesie polskich pracodawców, jak również ułatwienie pozyskiwania przez inwestorów strategicznych pracowników zza granicy - uzasadnia MSWiA w piśmie złożonym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

O uproszczenie formalności apelowały od dawna organizacje pracodawców. Zbyt długi czas oczekiwania na zezwolenie na pracę jest bowiem dużym problemem. W 2019 roku długość oczekiwania na zezwolenie na pracę zbadała Najwyższa Izba Kontroli. Podczas kotroli wykazano, że czas legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w ciągu czterech lat wydłużył się ponad trzykrotnie - z 64 do 206 dni. W skrajnym przypadku cudzoziemiec na wydanie decyzji czekał ponad trzy lata.

MSWiA planuje wskazać w projekcie ustawy szczególny 60-dniowy termin załatwienia sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Ma być on liczony od momentu złożenia kompletu dokumentów.

Wnioskodawcy chcą także poszerzenia katalogu okoliczności nie wymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz "wprowadzenie rozwiązania przyspieszającego uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki".

W ramach zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy planowane jest wprowadzenie zmian dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową. Projekt przewiduje także ułatwienie uzyskania zezwolenia na pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla gospodarki Polski.

Zadbać o tych, którzy już u nas są

Andrzej Korkus, prezes agencji EWL specjalizującej się w rekrutacjach transgranicznych podkreśla, że zmiany w prawie powinny także brać pod uwagę tych cudzoziemców, którzy postanowili pracować w naszym kraju.

- Uważam, że nasze państwo i przedsiębiorcy tracą bardzo dużo w drugim kroku, jaki muszą wykonać cudzoziemcy. Chodzi o przedłużenie zatrudnienia w Polsce. Kiedy pracownik po 3 czy 6 miesiącach podszkoli język, zdobędzie kompetencje potrzebne w miejscu zatrudnienia, pozna bliżej zakład pracy i kolegów z pracy, to w tym momencie musi wracać do ojczyzny. W momencie, kiedy jednak nie chce wyjeżdżać, może złożyć wniosek o jednolite zezwolenie o pracę i pobyt, które umożliwi mu legalne zatrudnienie do trzech lat, czyli tzw. kartę pobytu. Jednak na wydanie tego zezwolenia musi czekać – w zależności od regionu – od kilku do kilkunastu miesięcy. W tym czasie zazwyczaj nie może pracować oraz nie zaleca mu się opuszczenia kraju. To jest zdecydowanie coś, co trzeba naprawić.

Zwraca także uwagę na potrzebę wprowadzenia łatwo dostępnych kursów doszkalających. Dzięki temu pracownicy, którzy np. mają problem z językiem polskim mogliby aplikować na stanowiska zgodne z ich pierwotnym wykształceniem.

- W tej kwestii największy problem jest na stanowiskach, gdzie wymagana jest certyfikacja lub też płynne posługiwanie się językiem polskim, np. w sytuacji kontaktu z klientami. Wydaje mi się, że ważnym krokiem sprzyjającym poprawie tej sytuacji z jednej strony byłoby doszkalanie cudzoziemców w obszarach, gdzie konieczne jest potwierdzanie kwalifikacji dokumentami, certyfikatami, z drugiej strony – dostęp do masowych, bezpłatnych kursów języka polskiego - dodaje Korkus.

