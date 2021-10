Polska otwarta na cudzoziemców. Za nami Niemcy i Hiszpanie

W 2020 r. w Unii Europejskiej wydano około 2,2 mln pierwszych zezwoleń na pobyt obywatelom spoza UE. Jedną czwartą z nich wydała... Polska. Najwięcej dotyczyło zatrudnienia.

Autor: jk

• 8 paź 2021 15:28





Polska wydała ponad jedną czwartą wszystkich pierwszych zezwoleń na pobyt udzielonych w UE obywatelom spoza UE (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Jak podaje Eurostat, w 2020 r. w UE wydano około 2,2 mln pierwszych zezwoleń na pobyt obywatelom spoza UE. Liczba ta spadła o 24 proc. (czyli o 706 tys.) w porównaniu z 2019 r. Jak podkreślają autorzy badania, to pierwszy spadek od 2013 r. Był on spowodowany głównie pandemią COVID-19 i związanymi z nią ograniczeniami. Wcześniej, w latach 2013-2020, mogliśmy zaobserwować trend wzrostowy.

W 2020 r. wydano o 38 proc. mniej (o 153 tys.) zezwoleń na pobyt ze względów edukacyjnych - w porównaniu z 2019 r. Nastąpił również spadek zezwoleń, jeśli chodzi o pracę - o 25 proc. (o 294 tys.), o 23 proc. z powodów rodzinnych (o 189 tys.) i 13 proc. z innych powodów.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Residence permits 2020.jpg

Eurostat podaje, że jedyny wzrost łącznej liczby wydanych zezwoleń w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. odnotowano na Litwie: 5 proc. (z 21 400 zezwoleń w 2019 r. do 22 500 zezwoleń w 2020 r.). Z kolei największy spadek odnotowano w Czechach - o 54 proc. (ze 117 tys. zezwoleń w 2019 r. do 54 300 zezwoleń w 2020 r.), w Grecji (53 proc., 42 300 do 19 800) i na Malcie (48 proc., z 21 200 do 11 100).

Polska wydała ponad jedną czwartą wszystkich pierwszych zezwoleń na pobyt udzielonych w UE obywatelom spoza UE (598 tys., czyli 26 proc. wszystkich zezwoleń wydanych w UE), a następnie Niemcy (313 tys., czyli 14 proc.) i Hiszpanii (312 tys. - 14 proc.).

Polska znalazła się także na szczycie listy pierwszych zezwoleń na pobyt związanych z zatrudnieniem - w 2020 r. wydała 502 300 zezwoleń, co stanowi 22 proc. wszystkich pierwszych zezwoleń wydanych w UE. Z kolei najwięcej pozwoleń na edukację wydała Francja (72 700 pozwoleń, czyli 3 proc.).

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.